Sani Resort: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Πού εστιάζουν οι φετινές επενδύσεις

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Σε υψηλότερα επίπεδα κινείται η τουριστική περίοδος για τη ΣΑΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Η διοίκηση, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση για το 2025, αποδίδει την εξέλιξη στη στρατηγική τοποθέτηση του Sani Resort στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας, στην ενίσχυση του εμπορικού σήματος, στη διαφοροποίηση των αγορών προέλευσης και στις εμπορικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Η χρήση του 2025 έκλεισε με σημαντική ενίσχυση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών

Η εικόνα παραμένει θετική παρά τη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, τις πιέσεις στο κόστος των μεταφορών και της διαμονής, αλλά και την αυξημένη ευαισθησία των Ευρωπαίων ταξιδιωτών στις τιμές. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι βασικές αγορές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελβετία και η Αυστρία, εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό, με μεγαλύτερη όμως έμφαση στη σχέση ποιότητας-τιμής και στις διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αφορούν τη θυγατρική του Ομίλου Ikos/Sani, την ΣΑΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία ελέγχει πέντε ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργεί στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής: το Sani Beach, το Sani Beach Club, το Porto Sani, το Asterias Suites – Sani Asterias και το Sani Dunes. Στη δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης το εμπορικό κέντρο Marina Market.

Η χρήση του 2025 έκλεισε με σημαντική ενίσχυση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,1%, στα 168,92 εκατ. ευρώ, από 152,07 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 78,88 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16,4%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 46,7%, από 44,57% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA, διαμορφώθηκαν σε 66,7 εκατ. ευρώ, έναντι 55,16 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 20,9%. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε περίπου στο 39,5%, από 36,3% την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 26,2%, στα 50,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 36,75 εκατ. ευρώ, από 28,18 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 30,4%. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ενισχύθηκαν κατά 33,1%, στα 28,46 εκατ. ευρώ, έναντι 21,38 εκατ. ευρώ το 2024.

Νέες επενδύσεις

Παράλληλα, συνεχίστηκε το επενδυτικό πρόγραμμα στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Οι πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων ανήλθαν το 2025 σε περίπου 40,98 εκατ. ευρώ. Οι προσθήκες στα πάγια συνδέονται, μεταξύ άλλων, με εργασίες ανακαίνισης στο Sani Asterias και με την επέκταση της μονάδας κατά επτά νέες βίλες. Η αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε στα 453,9 εκατ. ευρώ, από 423,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Για τα επόμενα χρόνια, οι προοπτικές της εταιρείας συνδέονται και με το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Ikos/Sani, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας στην Ελλάδα, καθώς και πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων.