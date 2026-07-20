 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οι χρόνιες αδυναμίες

Απόψεις 20.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές
Άποψη Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί πλέον την ατμομηχανή της οικονομίας. Νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, πεντάστερα resorts, καινούργιες αεροπορικές συνδέσεις και αλλεπάλληλα ρεκόρ αφίξεων συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, υπάρχει ένας κλάδος που… ταλανίζεται από χρόνιες παθογένειες που αδυνατεί η Πολιτεία –και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις- να θεραπεύσουν αποτελεσματικά.

Και να απαντήσουν πειστικά στο πρόβλημα, το οποίο απαντά στις λέξεις: δημόσιες υποδομές. Κάτι που μπορεί να διαπιστώσει με την πρώτη ματιά όποιος επισκεφθεί τους τουριστικούς προορισμούς στη νησιωτική χώρα.

Η Ρόδος… με υποδομές άλλων εποχών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ρόδος. Ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, που κάθε καλοκαίρι υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, συνεχίζει να διαθέτει ένα οδικό δίκτυο που σε πολλά σημεία θυμίζει άλλες εποχές. Κακοσυντηρημένο οδόστρωμα, λακκούβες, ελλιπής σήμανση και υποδομές που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τον τεράστιο όγκο των επισκεπτών.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στη Ρόδο. Παρόμοιες εικόνες μεταφέρουν παράγοντες του τουρισμού και από άλλους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία επενδύει με ταχείς ρυθμούς. Δημιουργούνται νέα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, αναβαθμίζονται υφιστάμενες μονάδες και εγκρίνονται συνεχώς νέα επενδυτικά σχέδια.

Οι άδειες για πεντάστερα και οι βιολογικοί

Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δίνονται άδειες για νέα πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι να ακολουθούν οι δημόσιες υποδομές με τον ίδιο ρυθμό.

Δρόμοι, αποχετευτικά δίκτυα, βιολογικοί καθαρισμοί, ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύον ζήτημα όταν ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο προβληματική αν κοιτάξει κανείς ορισμένες περιοχές της Ρόδου. Χωριά όπως το Αφάντου και η Αρχάγγελος, αλλά και ευρύτερες περιοχές με χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και σημαντική ξενοδοχειακή ανάπτυξη, εξακολουθούν να στερούνται βασικών υποδομών, όπως ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

Η μεταφορά λυμάτων με βυτιοφόρα εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινότητα, μια πρακτική που δεν συνάδει ούτε με έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό ούτε με τις απαιτήσεις ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα που αντικρίζουν οι επισκέπτες, αλλά και την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία των κατοίκων.

Το επενδυτικό κενό των 35 δισ.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), απαιτούνται επενδύσεις 35 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας για να εξασφαλισθούν βιώσιμες υποδομές ικανές να υποστηρίξουν το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο προβληματίζει την αγορά. Παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα, η τουριστική δαπάνη δεν κινείται μέχρι στιγμής στα επίπεδα που περίμεναν οι επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες διαπιστώνουν ότι η πληρότητα δεν μεταφράζεται αυτόματα σε υψηλότερους τζίρους, καθώς οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις καταναλωτικές τους επιλογές.

Είναι αλήθεια ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος παραμένουν οι δύο πιο ισχυροί μήνες της σεζόν και μπορούν να αλλάξουν την τελική εικόνα. Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα μηνύματα δεν δικαιολογούν εφησυχασμό.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζει ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξή της στον τουρισμό, χωρίς να επενδύει παράλληλα στις δημόσιες υποδομές που τον υποστηρίζουν. Η ιδιωτική οικονομία έχει κάνει το δικό της βήμα. Το κράτος οφείλει να ακολουθήσει.

Τα πανηγύρια…και ο ελληνικός τουρισμός

Γιατί η ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού δεν κρίνεται μόνο από το πόσα πεντάστερα διαθέτει ή πόσες αφίξεις καταγράφει. Κρίνεται από τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη και από την ποιότητα ζωής που εξασφαλίζει στους κατοίκους του.

Αν συνεχίσουμε να πανηγυρίζουμε μόνο για τα ρεκόρ αφίξεων, αγνοώντας τις αδυναμίες που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στον τουρισμό.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ντίζελ: Η πίεση στις πωλήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να ενταθεί, σύμφωνα με την Morgan Stanley
Πετρέλαιο

Morgan Stanley: Θα ενταθεί η πίεση στις πωλήσεις ντίζελ στην Ευρώπη
Ελληνικό: Σε ποια φάση βρίσκεται το Riviera Tower
Κατασκευές

Σε ποια φάση βρίσκεται το Riviera Tower
Greece Heatwave Continues as Temperatures Reach 43°C
English Edition

Greece Heatwave Continues as Temperatures Reach 43°C
ΗΠΑ: Έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Η Τεχεράνη λέει ότι στοχοποίησε αμερικανικά αεροσκάφη
Κόσμος

Οι ΗΠΑ έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν
Πετρέλαιο: Αλμα της τιμής πάνω από τα 90 δολάρια
Commodities

Αλμα της τιμής του πετρελαίου - Πάνω από τα 90 δολ. το Brent
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
World

Ο CEO της Volkswagen αντιμέτωπος με εργαζομένους

Η Volkswagen έχει περιγράψει σχέδια για τη μείωση παραγωγικής ικανότητας, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Πώς άλλαξαν τον χάρτη της μεταφοράς πετρελαίου
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης της μεταφοράς πετρελαίου - Ο ρόλος της Συρίας

Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μέσω Συρίας, λόγω των προβλημάτων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελαιόλαδο: Ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών στη Ν. Κορέα – Προκλήσεις και Προοπτικές
Business

Ο «τίγρης της Ασίας» που φλερτάρει με το ελληνικό ελαιόλαδο

Η Ελλάδα εξήγαγε το 2024 περίπου 251,5 τόνους σε παρθένο ελαιόλαδο αξίας 4,151 εκατ. δολαρίων στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Απόψεις
Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές
Απόψεις

Βαριά βιομηχανία χωρίς... υποδομές

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οι χρόνιες αδυναμίες

Γιώργος Μανέττας
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Μεταξύ αποπληθωρισμού και ύφεσης
Opinion

Σκιές πάνω από τις ΗΠΑ

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά η επιβράδυνση της οικονομίας και η μεταβατική φάση της ΑΙ διατηρούν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας

Συμεών Μαυρουδής
Πολωνία: Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους
Opinion

Νέο ευρωπαϊκό κέντρο βάρους

Ανάπτυξη 3-6% το 2025, ΑΕΠ 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια, 3% ανεργία

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Αγορές: Τι αλλάζει
Opinion

Τί αλλάζει για τις αγορές

Η επανέναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο επίκεντρο, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα και αναδιαμορφώνοντας τις επενδυτικές ισορροπίες.

Συμεών Μαυρουδής
Μήπως οι ΗΠΑ χάνουν τον πόλεμο του μέλλοντος;
Opinion

Το μέλλον των ΗΠΑ

Πίσω από τον αποτυχημένο πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, προβάλλει μια πολύ πιο προβληματική πραγματικότητα, που θα πρέπει να προβληματίσει την Ευρώπη

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
«Αθόρυβα»
Opinion

«Αθόρυβα»

Ένας στους τρεις φορολογούμενους θα έχει πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα - Ποιοι θα μπουν στο «στόχαστρο» των «αθόρυβων» ελέγχων της εφορίας

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Ντίζελ: Η πίεση στις πωλήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να ενταθεί, σύμφωνα με την Morgan Stanley
Πετρέλαιο

Morgan Stanley: Θα ενταθεί η πίεση στις πωλήσεις ντίζελ στην Ευρώπη

Πίεση στο ντίζελ σημειώνεται σε όλη την Ευρώπη λόγω σημαντικών προκλήσεων στην προσφορά, με ρεκόρ περιθωρίων διύλισης στην περιοχή και πτώση των αποθεμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικό: Σε ποια φάση βρίσκεται το Riviera Tower
Κατασκευές

Σε ποια φάση βρίσκεται το Riviera Tower

Το σύνολο της μεγάλης ανάπλασης στο Ελληνικό αποκαλύπτει την έκταση μιας επένδυσης που εξελίσσεται ταυτόχρονα σε δεκάδες εργοτάξια

Greece Heatwave Continues as Temperatures Reach 43°C
English Edition

Greece Heatwave Continues as Temperatures Reach 43°C

An intense heatwave will continue across Greece through midweek, with temperatures climbing as high as 43°C before gradually easing from Thursday. Only isolated showers are expected in northern mountainous areas

ΗΠΑ: Έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Η Τεχεράνη λέει ότι στοχοποίησε αμερικανικά αεροσκάφη
Κόσμος

Οι ΗΠΑ έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο προτρέπει άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Πετρέλαιο: Αλμα της τιμής πάνω από τα 90 δολάρια
Commodities

Αλμα της τιμής του πετρελαίου - Πάνω από τα 90 δολ. το Brent

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ασφαλείς επαρκείς μεταφορές στο πετρέλαιο

Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές
Απόψεις

Βαριά βιομηχανία χωρίς... υποδομές

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οι χρόνιες αδυναμίες

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Τα… «κομάντο» του ΧΑ και τα deals που έρχονται, το στοίχημα της AKTOR, η CrediaBank, η αμφιλεγόμενη συνταγή ΟΟΣΑ και ο «χρησμός» για τα επιτόκια
Inside Stories

Τα… «κομάντο» του ΧΑ και τα deals που έρχονται, το στοίχημα της AKTOR, η CrediaBank, η αμφιλεγόμενη συνταγή ΟΟΣΑ και ο «χρησμός» για τα επιτόκια

Ο πόλεμος δεν άλλαξε το αφήγημα

Μισθοί: Παραμένουν στα επίπεδα της εποχής της κρίσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα Μνημόνια έφυγαν, οι μισθοί έμειναν... κολλημένοι

Οι ονομαστικοί μισθοί το 2025 ήταν χαμηλότεροι κατά 12% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
TGI Fridays: Νέο κατάστημα στο Κολωνάκι – Έρχεται ξεχωριστό concept – «Κλείσιμο ματιού» στην Κρήτη
Business

TGI Fridays: Η κίνηση-κλειδί στο Κολωνάκι και το νέο πλάνο ανάπτυξης

Νέα καταστήματα και πρωτοποριακό concept στα σκαριά - Οι επιδόσεις των TGI Fridays στο Smart Park και τα πλάνα για Κρήτη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
Άδειες: Τι ισχύει με τα διευθυντικά στελέχη
Experts

Πώς παίρνουν άδεια τα διευθυντικά στελέχη - Τι ισχύει

Με το άρθρο 36 του Ν. 5316/2026 αποσαφηνίζεται το καθεστώς για τις ετήσιες κανονικές άδειες με αποδοχές για τα διευθυντικά στελέχη

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ελαιόλαδο: Ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών στη Ν. Κορέα – Προκλήσεις και Προοπτικές
Business

Ο «τίγρης της Ασίας» που φλερτάρει με το ελληνικό ελαιόλαδο

Η Ελλάδα εξήγαγε το 2024 περίπου 251,5 τόνους σε παρθένο ελαιόλαδο αξίας 4,151 εκατ. δολαρίων στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies