Στενά του Ορμούζ: Περιστατικό με τάνκερ αναφέρει το UKMTO

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Περιστατικό «που αφορά τάνκερ» κοντά στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), ενώ παράλληλα η Τεχεράνη δήλωσε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον δίαυλο.

Το UKMTO «έλαβε πληροφορία για περιστικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας «προειδοποιητικές βολές», οι οποίες συνήθως γίνονται με πυραύλους.

Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ μετά την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το οποίο είχε πρόσκαιρα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών στη διεθνή ναυσιπλοΐα.