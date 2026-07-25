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Όμιλος ΟΤΕ: Μείωση εκπομπών, πράσινα κτίρια και ηλεκτρικός στόλος

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της στρατηγικής του για το 2025 σε κλίμα, κυκλική οικονομία και κοινωνική ένταξη

Τηλεπικοινωνίες 25.07.2026, 10:46
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Όμιλος ΟΤΕ: Μείωση εκπομπών, πράσινα κτίρια και ηλεκτρικός στόλος
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Ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της στρατηγικής του για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2025, καταγράφοντας πρόοδο σε κρίσιμους δείκτες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Στη δεύτερη κατά σειρά Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο όμιλος αναφέρει ότι πέτυχε κλιματική ουδετερότητα για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές από τη λειτουργία του, συνέχισε τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και ενίσχυσε τις δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας και του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται αξία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο όμιλος αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, υπεύθυνη χρήση πόρων και πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης, με στόχο οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Κλιματικοί στόχοι

Στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει ότι πέτυχε κλιματική ουδετερότητα για τις εκπομπές πεδίου εφαρμογής 1 και 2, ενώ σε σχέση με το 2017 μείωσε τις εκπομπές του κατά 80.000 τόνους CO₂e. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον όμιλο, στις εκπομπές περίπου 60.000 νοικοκυριών. Οι εκπομπές που δεν ήταν δυνατόν να περιοριστούν αντισταθμίστηκαν μέσω έργων δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες του ΟΤΕ προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2025, ο όμιλος βελτίωσε επίσης κατά περίπου 16% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων σε σχέση με το 2024, στοιχείο που αποτυπώνει περαιτέρω πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων του.

Εξηλεκτρισμός στόλου

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η συνέχιση του εξηλεκτρισμού του στόλου του ομίλου. Στο τέλος του 2025, ο ΟΤΕ διέθετε 929 ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 32% του συνολικού στόλου των εταιρειών του. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυσης της βιώσιμης λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, ο ανακαινισμένος κτιριακός του χώρος στην Αθήνα έλαβε στις αρχές του 2026 την πιστοποίηση LEED Platinum, την υψηλότερη διάκριση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος LEED για βιώσιμα κτίρια. Η διάκριση αυτή ενισχύει το προφίλ του ομίλου ως εταιρείας που επενδύει όχι μόνο σε τεχνολογίες, αλλά και σε σύγχρονες, περιβαλλοντικά υπεύθυνες εγκαταστάσεις.

Κυκλική οικονομία

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε το 2025 τη βιώσιμη διαχείριση του 100% των ICT αποβλήτων του από το τηλεπικοινωνιακό και εμπορικό δίκτυο, τα κτίρια και τα data centers. Επιπλέον, όλα τα own-branded CPEs, όπως routers και TV decoders, που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς μίσθωση συσκευάστηκαν με βιώσιμα εναλλακτικά υλικά, χωρίς πλαστικό και με χαρτί πιστοποιημένο από το FSC.

Παράλληλα, ο όμιλος συγκέντρωσε 25,5 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης. Σε επίπεδο υλικών κατανάλωσης, η χρήση χαρτιού μειώθηκε κατά περίπου 9,2 εκατομμύρια φύλλα σε σχέση με το 2020, ενώ αποφεύχθηκε η χρήση 1,1 εκατομμυρίου τεμαχίων πλαστικών ειδών μίας χρήσης στα μεγάλα κτίρια του ομίλου.

Ψηφιακή συμπερίληψη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο ΟΤΕ και στις δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης, τις οποίες συνδέει με το όραμα μιας ψηφιακής κοινωνίας για όλους. Το 2025, 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι επωφελήθηκαν από πρωτοβουλίες που στόχευσαν στην ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία. Παράλληλα, η δράση για δωρεάν γρήγορη συνδεσιμότητα σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας ωφελεί περισσότερους από 23.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι παρεμβάσεις αυτές δείχνουν ότι η βιωσιμότητα στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο δεν περιορίζεται στις εκπομπές και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική διάσταση της πρόσβασης στην τεχνολογία. Σε μια αγορά όπου η συνδεσιμότητα αποτελεί βασική υποδομή για την εκπαίδευση, την εργασία και την καθημερινότητα, τέτοιες δράσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Στρατηγική προτεραιότητα

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει ότι το πρόγραμμά του στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες, κοινές με εκείνες του Ομίλου Telekom: την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιακής συμπερίληψης, καθώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας. Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μακροπρόθεσμο πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής και όχι ως αποσπασματική πρωτοβουλία.

Συνολικά, η εικόνα που δίνει η νέα συμπληρωματική έκθεση είναι ενός οργανισμού που μεταφράζει τη βιωσιμότητα σε συγκεκριμένους δείκτες και αποτελέσματα. Από τις εκπομπές και την ενέργεια έως την ανακύκλωση και την κοινωνική πρόσβαση, ο Όμιλος ΟΤΕ επιχειρεί να αποτυπώσει με μετρήσιμο τρόπο το αποτύπωμα της πράσινης και ψηφιακής του μετάβασης.

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