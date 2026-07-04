Lockheed Martin: Ετοιμη για την εξαγορά της Ultra Maritime, αντί 3,5 δισ. δολ.

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Σε κούρσα για την εξαγορά της Ultra Maritime, η οποία ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International, έχει επιδοθει η Lockheed Martin, ο βιομηχανικός ομιλος στρατιωτικού εξοπλισμού με πωλήσεις 75 δισ. δολαρίων για το 2025.

Οπως ανέφεραν οι Financial Times , η πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση ναυτικου εξοπλισμου σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι αρκετοί άλλοι πλειοδότες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την Ultra Maritime στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δημοπρασίας.

Η Ultra Maritime, η οποία ειδικεύεται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις τεχνολογίες υποβρύχιας άμυνας, αποτελεί μέρος της Cobham Ultra, ενός ομίλου που δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της βρετανικής αεροδιαστημικής εταιρείας Cobham από την Advent το 2019 και τη μετέπειτα συγχώνευσή της με την Ultra Electronics, μετά την εξαγορά της τελευταίας το 2022.

Η ενδεχόμενη συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι αμυντικοί ανάδοχοι επιδιώκουν να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια στρατιωτικής τεχνολογίας τους, εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και αυξημένων αμυντικών δαπανών που οφείλονται σε συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι εγκαταστάσεις της Ultra Maritime

Η Advent έχει επενδύσει περίπου 170 εκατ. δολάρια στην ανάπτυξη προϊόντων και σε εγκαταστάσεις τα τελευταία τρία χρόνια, προκειμένου να επιταχύνει τον ρυθμό παραγωγής και τις παραδόσεις, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα της έχει αυξηθεί ραγδαία. Η Ultra Maritime απασχολεί περίπου 2.000 άτομα σε ολόκληρη τη λεγόμενη συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών «Five Eyes», στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Η Lockheed, κατασκευάστρια των αεροσκαφών F-35 , συγκαταλέγεται μεταξύ των λεγόμενων κύριων αμυντικών αναδόχων που βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξήσει την παραγωγή όπλων για την αναπλήρωση των αποθεμάτων μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lockheed, Τζέιμς Τάικλετ, ήταν μεταξύ μιας ομάδας στελεχών του κλάδου που συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει πίεση στους αμυντικούς αναδόχους να αυξήσουν τις επενδύσεις, απειλώντας να εμποδίσει την καταβολή μερισμάτων μέσω εκτελεστικού διατάγματος που υπογράφηκε τον Ιανουάριο.

Οι εξαγορές της Lockheed Martin

Η Lockheed έχει ακολουθήσει μια επιλεκτική πολιτική εξαγορών όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι, σύναψε συμφωνία ύψους 360 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά της Amentum Rapid Solutions, εταιρείας που αναπτύσσει συστήματα απόρρητων επικοινωνιών. Το 2015, η Lockheed εξαγόρασε την Sikorsky Helicopters, κατασκευάστρια των ελικοπτέρων Black Hawk, σε μια συμφωνία ύψους 9 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Lockheed έχουν σημειώσει άνοδο 18% κατά το τελευταίο έτος, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε 125,8 δισ. δολάρια κατά το κλείσιμο της Πέμπτης.