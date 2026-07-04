 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(16) "Defense Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Lockheed Martin: Ετοιμη για την εξαγορά της Ultra Maritime, αντί 3,5 δισ. δολ.

Η συμφωνία της Lockheed Martin με την Ultra Maritime, η οποία ειδικεύεται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στα 3,5 δισ. δολάρια

World 04.07.2026, 23:25
Σχολιάστε
Lockheed Martin: Ετοιμη για την εξαγορά της Ultra Maritime, αντί 3,5 δισ. δολ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε κούρσα για την εξαγορά της Ultra Maritime, η οποία ανήκει στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International, έχει επιδοθει η Lockheed Martin, ο βιομηχανικός ομιλος στρατιωτικού εξοπλισμού με πωλήσεις 75 δισ. δολαρίων για το 2025.

Οπως ανέφεραν  οι Financial Times , η πιθανή συμφωνία  θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση ναυτικου εξοπλισμου σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι αρκετοί άλλοι πλειοδότες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την Ultra Maritime στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δημοπρασίας.

Η Ultra Maritime, η οποία ειδικεύεται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις τεχνολογίες υποβρύχιας άμυνας, αποτελεί μέρος της Cobham Ultra, ενός ομίλου που δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της βρετανικής αεροδιαστημικής εταιρείας Cobham από την Advent το 2019 και τη μετέπειτα συγχώνευσή της με την Ultra Electronics, μετά την εξαγορά της τελευταίας το 2022.

Η ενδεχόμενη συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που οι αμυντικοί ανάδοχοι επιδιώκουν να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια στρατιωτικής τεχνολογίας τους, εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και αυξημένων αμυντικών δαπανών που οφείλονται σε συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι εγκαταστάσεις της Ultra Maritime

Η Advent έχει επενδύσει περίπου 170 εκατ. δολάρια στην ανάπτυξη προϊόντων και σε εγκαταστάσεις τα τελευταία τρία χρόνια, προκειμένου να επιταχύνει τον ρυθμό παραγωγής και τις παραδόσεις, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα της έχει αυξηθεί ραγδαία. Η Ultra Maritime απασχολεί περίπου 2.000 άτομα σε ολόκληρη τη λεγόμενη συμμαχία ανταλλαγής πληροφοριών «Five Eyes», στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Η Lockheed, κατασκευάστρια των αεροσκαφών F-35 ,  συγκαταλέγεται μεταξύ των λεγόμενων κύριων αμυντικών αναδόχων που βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξήσει την παραγωγή όπλων για την αναπλήρωση των αποθεμάτων μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lockheed, Τζέιμς Τάικλετ, ήταν μεταξύ μιας ομάδας στελεχών του κλάδου που συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ,  Ντοναλντ Τραμπ, τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει πίεση στους αμυντικούς αναδόχους να αυξήσουν τις επενδύσεις, απειλώντας να εμποδίσει την καταβολή μερισμάτων μέσω εκτελεστικού διατάγματος που υπογράφηκε τον Ιανουάριο.

Οι εξαγορές της Lockheed Martin

Η Lockheed έχει ακολουθήσει μια επιλεκτική πολιτική εξαγορών όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι, σύναψε συμφωνία ύψους 360 εκατ. δολαρίων για την εξαγορά της Amentum Rapid Solutions, εταιρείας που αναπτύσσει συστήματα απόρρητων επικοινωνιών. Το 2015, η Lockheed εξαγόρασε την Sikorsky Helicopters, κατασκευάστρια των ελικοπτέρων Black Hawk, σε μια συμφωνία ύψους 9 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Lockheed έχουν σημειώσει άνοδο 18% κατά το τελευταίο έτος, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται σε 125,8 δισ. δολάρια κατά το κλείσιμο της Πέμπτης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αγορά εργασίας: Όταν η Gen Z και οι 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
World

Γιατί Gen Z και 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν
Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα
Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου
Πετρέλαιο

Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου
Lockheed Martin: Ετοιμη για την εξαγορά της Ultra Maritime, αντί 3,5 δισ. δολ.
World

Σε κούρσα για την εξαγορά της Ultra Maritime, η Lockheed Martin
Τέιλορ Σουίφτ: Η επιλογή του νυφικού και η νίκη της LVMH
World

O γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και η νίκη της LVMH

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Τα 3 ευρώ φέρνουν αναταράξεις στο εμπόριο

Ποιος πληρώνει τελικά τον περίφημο δασμό των 3 ευρώ - Τι θα κάνουν Shein και Temu

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Airbnb: Ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1.500 καταλύματα
Τουρισμός

Σφίγγει ο κλοιός για τα Airbnb - Πώς γίνεται ο έλεγχος

Ξεκίνησαν οι έφοδοι στα Airbnb - Η διαδικασία και τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες και διαχειριστές

Ανδρομάχη Παύλου
Υπερταμείο: Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Μεταφορές

Αερομαχίες… επενδυτών για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Παράταση μέχρι τις 20 Αυγούστου από το Υπερταμείο στον διαγωνισμό παραχώρησης – Ποια ονόματα παίζουν

Χρήστος Κολώνας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Η επόμενη ημέρα του πλαφόν – Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων
Economy

To πλαφόν έφυγε, οι μειώσεις έρχονται - Τι μπαίνει στο καλάθι

Τι ανέφερε στον ΟΤ και το Meganews, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς

Αθανασία Ακρίβου
Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]
Economy

Ο πυρετός του χρυσού χτύπησε τους Έλληνες [πίνακες]

Πόσες χρυσές λίρες ρευστοποίησαν οι Έλληνες το πρώτο εξάμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Τι απορρόφησε τα κέρδη στην Ελλάδα και τον κόσμο
Business

Πού «χάθηκαν» τα κέρδη της Nike στην Ελλάδα

Ο ρόλος της L' Innominato Hellas, το flagship κατάστημα της Nike στη Σταδίου και η διεθνής εικόνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένδυση: Ισχυρό το αποτύπωμα των ισπανικών brands στην εγχώρια αγορά
Business

Ισπανικές εταιρείες «εισβάλουν» στο ελληνικό retail

Σερί κερδών καταγράφουν ισπανικές εταιρείες στην ένδυση - Πώς διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα στην ελληνική αγορά - Στα ύψη οι εισαγωγές ρούχων από Ισπανία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Αγορά εργασίας: Όταν η Gen Z και οι 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
World

Γιατί Gen Z και 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας

Οι παραδοσιακές entry-level θέσεις έχουν μειωθεί, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι έμπειροι εργαζόμενοι στρέφονται προς αυτές

Αλεξάνδρα Τάνκα
Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου
Πετρέλαιο

Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου

Ο Μόντι εγκαινίασε το πρώτο νέο διυλιστήριο στην Ινδία εδώ και μια δεκαετία

Lockheed Martin: Ετοιμη για την εξαγορά της Ultra Maritime, αντί 3,5 δισ. δολ.
World

Σε κούρσα για την εξαγορά της Ultra Maritime, η Lockheed Martin

Η συμφωνία της Lockheed Martin με την Ultra Maritime, η οποία ειδικεύεται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στα 3,5 δισ. δολάρια

Τέιλορ Σουίφτ: Η επιλογή του νυφικού και η νίκη της LVMH
World

O γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και η νίκη της LVMH

Τι αποκάλυψαν οίκοι μόδας και κοσμημάτων για το γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τρέβορ Κέλσι

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Data centers: Η ΕΕ φέρνει χαλαρούς κανόνες για το κλίμα προς όφελος των Big Tech
World

Οι big tech και οι χαλαροί κανονισμοί της ΕΕ για τα data centers

Προηγούμενες προτάσεις για αυστηρούς κανόνες στα data centers σχετικά με τα πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απορρίφθηκαν μετά από έντονη άσκηση πίεσης, σύμφωνα με το προσχέδιο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Οι ΗΠΑ «αποψιλώνουν» τις κινεζικές επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια
World

Η μάχη ΗΠΑ-Κίνας περνά στα εργοστάσια ηλιακών πάνελ

Η φορολογική πολιτική Τραμπ αναγκάζει τους κινεζικούς ομίλους να αποχωρήσουν από την αμερικανική αγορά - Τα κινεζικά assets περνούν σε Αμερικανούς επενδυτές σε τιμές ευκαιρίας

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Ελληνική οικονομία: Τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης για τον Σεπτέμβριο
Economy

Τα 3 μέτωπα της κυβέρνησης ενόψει του Σεπτεμβρίου

Ακρίβεια, ενίσχυση των εισοδημάτων και ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα στοιχήματα της κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία

Αγορά εργασίας: Όταν η Gen Z και οι 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας
World

Γιατί Gen Z και 50άρηδες κυνηγούν τις ίδιες θέσεις εργασίας

Οι παραδοσιακές entry-level θέσεις έχουν μειωθεί, ενώ ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι έμπειροι εργαζόμενοι στρέφονται προς αυτές

Αλεξάνδρα Τάνκα
Euronext: Τα ρεκόρ του α΄ εξαμήνου 2026 σε αποδόσεις και αντλήσεις κεφαλαίων – Οι πρωταγωνιστές της ανόδου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Επιδόσεις ρεκόρ το α' εξάμηνο 2026 - Οι πρωταγωνιστές

Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι περισσότερο overweight

ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Triumph: Σταθερός ο τζίρος το 2025 για την ελληνική θυγατρική – Αλλά με πίεση στην κέρδη
Business

Triumph: Πώς έκλεισε το 2025 η ελληνική θυγατρική

Στα 25,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος για την ελληνική θυγατρική της Triumph International

Αγορά κατοικίας: Το εμβαδόν…. μετράει
Opinion

Το εμβαδόν…. μετράει

Το μεγάλο σπίτι, δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο «συμμαζεμένες» επιλογές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας (Γ μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον ΦΜΑ

Απόστολος Αλωνιάτης
Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό στη Β. Ελλάδα [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε πώληση και ενοικίαση

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αφήνουν οριστικά πίσω την κρίση
Opinion

Τέλος η κρίση για τις τράπεζες

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει σε νέα εποχή.

Συμεών Μαυρουδής
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies