Ιράν: Ο πόλεμος εξαπλώνεται στην Ερυθρά θάλασσα και την Κασπία

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Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν καθώς η μεν υπερδύναμη σταμάτησε να βομβαρδίζει ενω απο την άλλη πλευρά οι αντάρτες Χουθι της Υεμένης συνέχισαν τις επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουκρανία ότι στόχευσε ένα από τα πλοία της στην Κασπία Θάλασσα.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός εναντίον του Ιράν «παραμένει σε πλήρη ισχύ», αλλά δεν εξήγησε γιατί σταμάτησε μια σειρά 13 νυχτών κλιμακούμενων επιθέσεων.

The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn’t comply, and boarded 2 to ensure total compliance. Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026

Την απάντηση έσπευσε να δώσει ο ιρανικός στρατός λέγοντας ότι «το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος».

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν , ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ταυτόχρονα με την διατύπωση των απειλών ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη δεν έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο πηγές με γνώση του θέματος, η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού που προστατεύει τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν σε ανταπόδοση των αμερικανικών επιθέσεων. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι επιθέσεις των Χούθι

Παρά την ηρεμία στον Κόλπο, οι μάχες του Σαββάτου μεταξύ των Χούθι συμμάχων του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας έδειξαν ότι ο πόλεμος, ο οποίος έχει ήδη διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα μπορούσε να επηρεάσει μια δεύτερη σημαντική ναυτιλιακή διαδρομή και να αναζωπυρώσει τον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη .

Ξεχωριστά, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, λέγοντας ότι ένας ναύτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε.

Το υπουργείο κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί για μια επίθεση την οποία χαρακτήρισε «εχθρική και εγκληματική», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ιρανική καταγγελία συνέπεσε με σχόλια του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το Κίεβο είχε σημειώσει ότι η Ρωσία διαβιβάζει στο Ιράν τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή, ώστε να μπορεί να κατευθύνει επιθέσεις στην περιοχή.

Εξάπλωση του πολέμου στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco στις πόλεις Τζιζάν και Γιανμπού το Σάββατο.

Μια μεγάλη στήλη καπνού υψωνόταν από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου Aramco στο Τζιζάν, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, σύμφωνα με βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύτηκε από το Reuters. Το διυλιστήριο μπορεί να επεξεργάζεται έως και 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως.

Δύο πηγές συναλλαγών με έδρα την Ασία δήλωσαν ότι είχαν ενημερωθεί για πιθανές ζημιές σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων και πετρελαίου στο Τζιζάν.

Στο Γιανμπού, αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι που στόχευαν εγκαταστάσεις πετρελαίου. Το Γιανμπού, το κύριο λιμάνι πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει γίνει βασική διαδρομή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο που παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλείσει το Ιράν.