ΗΠΑ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, λέει ο Χέγκσεθ

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Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τη Γερουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει δημόσια ο υπουργός.

Στα 37,5 δισ. ανέρχεται το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Ο ενημέρωσε τα μέλη της Γερουσίας πως το μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνει κάποιες διαστάσεις των επιχειρήσεων και αναμενόμενα κόστη ως την 30ή Σεπτεμβρίου. Δεν ξεκαθάρισε πώς ακριβώς προκύπτει ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε.

Πηγή του Reuters στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, ο οποίος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισ. δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ -που πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν- κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Ο πόλεμος έχει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, που ανέρχεται σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, και θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση θεμάτων που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό. Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, αναγνώρισε αυτό το ενδεχόμενο κόστος κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αναφέροντας ότι, ενώ θα βρουν τρόπο να πληρώσουν τους στρατιωτικούς, το Πεντάγωνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά τα έξοδα συντήρησης καθώς και τις επενδύσεις σε μελλοντικές δυνατότητες.

Ο Χέγκσεθ κάλεσε τους νομοθέτες να εγκρίνουν όχι μόνο το συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης, αλλά και ένα αίτημα προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027.

«Η μη χρηματοδότηση αυτού του υπουργείου με 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Στους 18 οι νεκροί

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους.

Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.