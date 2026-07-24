Τραμπ: Θα ήταν πολύ κακό για Κίνα και Ρωσία να πουλήσουν όπλα στο Ιράν

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Την πεποίθησή του ότι oύτε η Κίνα αλλα ούτε και η Ρωσία θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ. Οπως ανάφερε – με ανάρτησή του στο Truth social – και οι δύο ηγέτες τον διαβεβαίωσαν πως δεν θα εξοπλίσουν την Τεχεράνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διαβεβαιώσεις τις οποίες , όπως είπε, εμπιστεύεται.

Παράλληλα, η δήλωση του Αμερικανού προέδρου είναι και μια μαλλον οιονεί σύσταση στις δύο μεγάλες χώρες, να μην ενισχύσουν στρατιωτικά την Τεχεράνη καθώς όπως τόνισε στην αντίθετη περίπτωση «θα ήταν πολύ κακό για αυτές — σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους.»

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν — και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον πιστεύω στο λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες.

Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα.

Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες ο κόσμος μιλά συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές — σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»