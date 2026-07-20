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Βρετανία: Το χάσμα αμοιβών διευρύνεται καθώς οι επικεφαλής λαμβάνουν 130 φορές τον μέσο μισθό ενός εργαζομένου

Στην τελική του έκθεση, το Κέντρο Υψηλών Αμοιβών αναφέρει ότι η μέση αμοιβή ενός Διευθύνοντος Συμβούλου του FTSE 100 στη Βρετανία έχει αυξηθεί στο ρεκόρ των 5,06 εκατομμυρίων λιρών

World 20.07.2026, 23:21
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Βρετανία: Το χάσμα αμοιβών διευρύνεται καθώς οι επικεφαλής λαμβάνουν 130 φορές τον μέσο μισθό ενός εργαζομένου
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Ρεκόρ αμοιβών έλαβαν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στην Βρετανία πέρυσι, τροφοδοτώντας το μεγαλύτερο χάσμα κερδών με τους εργαζόμενους εδώ και οκτώ χρόνια.

Ο μέσος μισθός για τους διευθύνοντες συμβούλους του FTSE 100 έφτασε τα 5,06 εκατομμύρια λίρες το τελευταίο οικονομικό έτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το High Pay Centre, αύξηση 8,6% σε σχέση με τα 4,66 εκατομμύρια λίρες το προηγούμενο έτος και το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, αναφέρει ο Guardian.

Οι αμοιβές των στελεχών στην Βρετανία αυξάνονται σταθερά μετά την πανδημία, περίοδο κατά την οποία οι διευθύνοντες σύμβουλοι έλαβαν μειώσεις μισθών και μπόνους καθώς τα lockdown επηρέασαν την επιχειρηματική απόδοση.

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι διευθυντές των εισηγμένων εταιρειών αμείβονται πλέον 130 φορές τον μισθό του μέσου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 124 φορές το προηγούμενο οικονομικό έτος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χάσμα από τότε που ο λόγος έφτασε στο 137 το έτος που έληξε στα τέλη Μαρτίου 2018.

Το High Pay Centre δήλωσε ότι οι εταιρείες του FTSE 100 είχαν δαπανήσει 856,6 εκατομμύρια λίρες σε μισθούς κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους, συμπεριλαμβανομένων 550 εκατομμυρίων λιρών για την αμοιβή διευθύνοντων στελεχών. Το think tank, που ιδρύθηκε το 2011 από την Ντέμπορα Χάργκριβς, πρώην συντάκτρια οικονομικών της Guardian, πρόκειται να κλείσει μετά από 15 χρόνια εκστρατείας για πιο δίκαιες αμοιβές για τους εργαζόμενους.

Βρετανία

Οι ελπίδες των εργαζομένων στην Βρετανία εστιάζονται στον Μπέρναμ

Ο προσωρινός διευθυντής του, Αντριου Σπεκ, δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση του χάσματος μεταξύ των αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων τον τελευταίο χρόνο θα πρέπει να αποτελέσει αφύπνιση για όσους έχουν κάνει τα στραβά μάτια στην αύξηση των αμοιβών των στελεχών.

«Ελπίζουμε ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού και μια ανανεωμένη εστίαση στην οικονομική δικαιοσύνη θα οδηγήσουν στην επιστροφή της οικονομικής ανισότητας και της εταιρικής υπερβολής στην πολιτική ατζέντα».

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού σήμερα, έχει δηλώσει προηγουμένως ότι χρειάζεται να υπάρξει δημόσιος διάλογος σχετικά με τους υψηλούς και υπερβολικούς μισθούς και έχει υποσχεθεί να δώσει «χώρο αναπνοής» το συντομότερο δυνατό σε οικογένειες που αγωνίζονται με το κόστος ζωής.

Ο μέσος μισθός για έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 39.000 λίρες, σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα Ωρών και Αποδοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει εκτιμήσεων του Οκτωβρίου.

Το ποσό που καταβλήθηκε σε στελέχη του FTSE 100 μειώθηκε στα 857 εκατομμύρια λίρες, από 1 δισεκατομμύριο λίρες στην προηγούμενη έκθεση, ενώ οι μέσοι μισθοί μειώθηκαν από 6,09 εκατομμύρια λίρες σε 5,89 εκατομμύρια λίρες.

Το Κέντρο Υψηλών Αμοιβών δήλωσε ότι αυτή η πτώση ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικά υψηλής αμοιβής ύψους 212 εκατομμυρίων λιρών που απονεμήθηκε από την εταιρεία μηχανικών Melrose Industries το προηγούμενο έτος, καθώς τα στελέχη αποκόμισαν τα οφέλη μετά την αγορά του αεροδιαστημικού και αυτοκινητιστικού ομίλου GKN για 8 δισεκατομμύρια λίρες το μια εχθρική εξαγορά το 2018.

Εξήντα έξι από τις 94 μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ανάλυση αύξησαν το πακέτο αποδοχών των διευθύνοντων συμβούλων τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μέση μακροπρόθεσμη πληρωμή κινήτρων (LTIP) αυξήθηκε κατά 20% στα 2,7 εκατομμύρια λίρες και η μέση βραχυπρόθεσμη πληρωμή κινήτρων (STIP) αυξήθηκε κατά 14% στα 1,8 εκατομμύρια λίρες.

Ο Πασκάλ Σοριό, διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος επικεφαλής εταιρειών του FTSE 100 πέρυσι, κερδίζοντας 17,7 εκατομμύρια λίρες.

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