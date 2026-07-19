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Βρετανία: Επιφυλάξεις επιχειρήσεων και Εργατικών για τη Σαμπάνα Μαχμούντ ως μελλοντική υπουργό Οικονομικών

Η υπουργός Εσωτερικών, φαβορί για να αναλάβει την θέση στο Νο11 της Downing StreetC, έχει ελάχιστα οικονομικά προσόντα και πολλοί βουλευτές θα προτιμούσαν τον Εντ Μίλιμπαντ

World 19.07.2026, 22:00
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Βρετανία: Επιφυλάξεις επιχειρήσεων και Εργατικών για τη Σαμπάνα Μαχμούντ ως μελλοντική υπουργό Οικονομικών
Σαμπάνα Μαχμούντ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Με ενδιαφέρον περιμένουν τις αποφάσεις του Άντι Μπέρναμ για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης καθώς το πρόσωπο που θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της οικονομίας και των αγορών..

Η προοπτική ανάληψης της πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες διεργασίες στο επιχειρηματικό και πολιτικό σκηνικό, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση.

Παρότι ο υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, θεωρούνταν επί εβδομάδες το επικρατέστερο πρόσωπο για να διαδεχθεί τη Ρέιτσελ Ριβς στο υπουργείο Οικονομικών, τις τελευταίες ημέρες το προβάδισμα φαίνεται να έχει περάσει στην υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, σύμφωνα με τον Guardian. Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει ανακούφιση σε μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας, που αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις τις πιο αριστερές οικονομικές θέσεις του Μίλιμπαντ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιχειρηματικούς κύκλους η σταθερή προσήλωση του Μίλιμπαντ στους φιλόδοξους στόχους για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα.

Παρότι οι στόχοι αυτοί θεωρούνται κρίσιμοι από την Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής και την επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αρκετές βιομηχανίες υποστηρίζουν ότι επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα, περιορίζουν τις επενδύσεις και δυσχεραίνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια ήδη πιεσμένη βιομηχανική βάση.

Εντ Μίλιμπαντ

Μαχμούντ vs Μίλιμπαντ

«Υπάρχει ανακούφιση», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλου βρετανικού κατασκευαστικού ομίλου, εκφράζοντας την άποψη ότι μια πιθανή ανάληψη του υπουργείου Οικονομικών από τον Μίλιμπαντ θα δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες, λόγω της έμφασης που δίνει στην πράσινη μετάβαση.

Ωστόσο, η Σαμπάνα Μαχμούντ δεν αποτελεί γνώριμη παρουσία για τον επιχειρηματικό κόσμο. Στελέχη εταιρειών σημειώνουν ότι δεν διαθέτει εμπειρία σε οικονομικά ή επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια και χαρακτηρίζουν την υποψηφιότητά της ως μια «άγνωστη ποσότητα».

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας, ο οποίος συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Εσωτερικών σε ζητήματα μετανάστευσης και του σωφρονιστικού συστήματος. Εκπρόσωποι του κλάδου περιγράφουν τη Μαχμούντ ως αποφασιστική, καλά προετοιμασμένη και ιδιαίτερα σεβαστή από τους κρατικούς λειτουργούς, εκτιμώντας ότι η εμπειρία της σε θέματα ασφάλειας ίσως την οδηγήσει να στηρίξει μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες στους τομείς αυτούς.

Παρά τα θετικά αυτά σχόλια, αρκετοί λομπίστες θεωρούν ότι το υπουργείο Οικονομικών απαιτεί ένα πρόσωπο με ισχυρότερη σχέση με τις επιχειρήσεις και βαθύτερη γνώση των οικονομικών θεμάτων. Όπως επισημαίνουν, ο υπουργός Οικονομικών διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η βρετανική οικονομία και δεν θα πρέπει να επιλέγεται αποκλειστικά για λόγους εσωκομματικών ισορροπιών.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να θυμούνται τις συγκρούσεις που είχαν με τη Ρέιτσελ Ριβς, κυρίως μετά την απόφασή της να αυξήσει κατά 25 δισ. λίρες τις εργοδοτικές εισφορές εθνικής ασφάλισης, ένα μέτρο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί επιχειρηματικοί παράγοντες επιθυμούν πλέον ένα πιο προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον και αναζητούν έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση.

Άντι Μπέρναμ

Ασαφές υπουργικό συμβούλιο

Την ίδια στιγμή, παραμένει ασαφές ποιοι θα αποτελέσουν τον στενό πυρήνα των συμβούλων του Μπέρναμ στη Ντάουνινγκ Στριτ. Μέχρι στιγμής, η μοναδική βέβαιη επιλογή θεωρείται ο Τζέιμς Πέρνελ για τη θέση του επικεφαλής του προσωπικού του. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διεργασίες, γύρω από τον Μπέρναμ λειτουργούν τρεις διαφορετικοί κύκλοι: οι συνεργάτες του από τη δημαρχία του Μείζονος Μάντσεστερ, η ομάδα της πρόσφατης προεκλογικής του εκστρατείας και μια μικρότερη ομάδα συμβούλων που προετοίμαζε επί μακρόν την πορεία του προς την πρωθυπουργία.

Παράλληλα, αρκετοί οικονομικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν σε προηγούμενες φάσεις του σχεδιασμού δεν αναμένεται να αναλάβουν επίσημους ρόλους στη νέα κυβέρνηση. Ανάμεσά τους βρίσκονται η πρώην υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μιάτα Φάνμπουλε, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Ευθύνης για τον Προϋπολογισμό Ρίτσαρντ Χιουζ, καθώς και οι γνωστοί οικονομολόγοι Τζιμ Ο’Νιλ και Άντι Χάλντεϊν.

Στο εσωτερικό των Εργατικών, πάντως, η πιθανότητα επιλογής της Μαχμούντ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Υποστηρικτές του Μίλιμπαντ υποστηρίζουν ότι διαθέτει σαφέστερο οικονομικό όραμα και είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τη φιλοδοξία του Μπέρναμ για την αναδιάρθρωση του βρετανικού οικονομικού μοντέλου. Κάποιοι, μάλιστα, θεωρούν ότι μια διαφορετική επιλογή, όπως η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συμβιβαστική λύση.

Παρά τις εσωκομματικές ενστάσεις, οι χρηματοπιστωτικές αγορές υποδέχθηκαν θετικά τις πληροφορίες που θέλουν τη Μαχμούντ να προηγείται στην κούρσα για το υπουργείο Οικονομικών. Η στερλίνα ενισχύθηκε, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε μια πιο μετριοπαθή δημοσιονομική πολιτική και χαμηλότερο κρατικό δανεισμό.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η επιλογή της Μαχμούντ θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα πολιτικό μήνυμα προς τους πιο κεντρώους βουλευτές των Εργατικών και την πτέρυγα του «Blue Labour», η οποία επιδιώκει τον συνδυασμό αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής με πιο ενεργή βιομηχανική στρατηγική. Άλλοι, αντίθετα, εκτιμούν ότι ο Μπέρναμ ίσως αποφεύγει να δώσει στον Μίλιμπαντ ένα τόσο ισχυρό χαρτοφυλάκιο, προκειμένου να μην δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κέντρο ισχύος δίπλα στην πρωθυπουργία.

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