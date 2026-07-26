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Ιράν: Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις «για να δώσει χώρο στη διπλωματία» – Και γιατί τελειώνουν τα πυρομαχικά

Διπλωμάτης δήλωσε ότι η παύση των επιθέσεων στο Ιράν έγινε για να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία. Άλλες πηγές λένε ότι Βανς και Κέιν τον συγκρατούν, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης.

Κόσμος 26.07.2026, 18:44
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Ιράν: Ο Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις «για να δώσει χώρο στη διπλωματία» – Και γιατί τελειώνουν τα πυρομαχικά
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

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ΗΠΑ και Ιράν τα τελευταία δύο 24ωρα έχουν σταματήσει τις εκατέρωθεν επιθέσεις, σε μια σημαντική ανάπαυλα έπειτα από 13 ημέρες αμερικανικών επιθέσεων και ιρανικών αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου.

Η εξέλιξη λίγα 24ωρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι εξετάζει μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Και ενώ αναμένει στις ΗΠΑ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι το Ιράν θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα.

«Θέλει να δώσει ευκαιρία στη διπλωματία»

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠ στον ΟΗΕ, Μάιλ Γουόλτζ, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις στο Ιράν για να δώσει περισσότερο περιθώριο για διπλωματία. «Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες, τους δίνει λίγο χώρο», δήλωσε στο Fox News. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των συνομιλιών Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, «γιατί οι ΗΠΑ σταμάτησαν τα πλήγματα». Ωστόσο, όπως είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμεντ Ακραμίνια, αυτό δεν σημαίνει τέλος του πολέμου. Είπε πως αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν θα απαντήσει.

Και προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να προσέξει, εν όψει το ταξιδιού Νετανιάχου στις ΗΠΑ, να μην πέσει «στην παγίδα των ψευδών του».

Τελειώνουν τα πυρομαχικά;

Ανεξάρτητα από τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ, άλλες αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η παύση των επιχειρήσεων έχει περισσότερο πραγματιστικά κίνητρα. Πηγές που μίλησε στο δίκτυο CNN δήλωσαν ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, εξέφρασαν ανησυχίες για την κλιμάκωση του πολέμου. Αλλά και για το ενδεχόμενο να μειωθεί περαιτέρων το απόθεμα των αμερικανικών πυρομαχικών.

Τα βασικά αποθέματα όπλων των ΗΠΑ παραμένουν σημαντικά εξαντλημένα και θα μπορούσαν να δεχθούν μεγαλύτερη πίεση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το Σάββατο, πηγή του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ είπε στο αμερικανικό δίκτυο ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις «τελούν εν αναμονή». Και σύμφωνα με τις πηγές, ο Νταν Κέιν την Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε συγκεκριμένα ανησυχίες για το αμερικανικό απόθεμα πυρομαχικών και άλλες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Ο αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είπε ότι μπορούν να συνεχίσουν με τις επιτυχημένες επιλογές που διαθέτουν. Αλλά στη συνέχεια προειδοποίησε για τις πιθανές επιπτώσεις.

Μία από τις πολλές, ήταν η επικίνδυνη μείωση του αποθέματος όπλων των ΗΠΑ. Αλλά παραμένει ασαφές αν τα όπλα ή οι κίνδυνοι της κλιμάκωσης ήταν αυτό που βάρυνε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πάντα συνεπής στο να λέει ότι προτιμά μια διπλωματική λύση, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές εάν το Ιράν συνεχίσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Ορμούζ ή εναντίον συμμάχων», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

«Σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες κυρώσεις που έχουν παραλύσει την οικονομία του Ιράν και τις 13 συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων σε απάντηση στην επαναλαμβανόμενη επιθετικότητά τους, θα ήταν συνετό για το Ιράν να εργαστεί για μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης. Διαφορετικά, ξέρουν τι θα συμβεί», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την απειλή.

Τραμπ: Διαπραγματευόμαστε

Προς το παρόν, το γραφείο του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς δεν έχει σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, μετά το υπουργικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονται ενεργά με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε, είναι πιθανό ο στρατός να συνεχίσει την εκστρατεία βομβαρδισμών ή να «την κάνει πιο σοβαρή». Και κατά τη συνήθη τακτική του, κάθε φορά που ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν φαίνεται να γίνεται «πιο σοβαρό» στις τρέχουσες συνομιλίες.

Η πηγή που μίλησε στο CNN είπε ότι έως το απόγευμα της Παρασκευής, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθούσε να εξετάζει πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή κλιμάκωση. Ωστόσο, οι χώρες του Κόλπου –που δέχονται τα ιρανικά πλήγματα- σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, έχουν ζητήσει αυτοσυγκράτηση. Η ίδια πηγή είπε επίσης ότι οι σύμμαχοι «αναγνώρισαν ότι οι ΗΠΑ έχουν μοναδικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να κλιμακώσουν τη σύγκρουση εάν το επιλέξουν».

Επίσης, πηγή δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ότι, ακόμη και όταν δήλωνε ότι εξετάζει μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ο Τραμπ είχε δώσει κατ’ ιδίαν οδηγίες στους διαπραγματευτές του να «συνεχίσουν να μιλάνε». Η πηγή υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος αντιμετωπίζει την πραγματικότητα των περιορισμένων κλιμακούμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος.

«Δεν πιστεύουν ότι η κλιμάκωση θα ωφελήσει»

Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, είναι λίγοι αυτοί στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ ή στο Πεντάγωνο που πιστεύουν ότι η κλιμάκωση θα αποφέρει αποτελέσματα.

Επίσης, επισημαίνει ότι ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί ηγέτες είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ. Του είχαν πει ότι μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε στο CNN: «Ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο πρόεδρος. Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας».

Πηγή in.gr

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