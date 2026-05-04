Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν στις 5 Μαΐου οι αιτήσεις για αγρότες

Τουρισμός 04.05.2026, 15:00
Ξεκινά την Τρίτη 5 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας.

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (155.515 δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Για το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τα προγράμματα

Τα Προγράμματα για τα οποία ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι:

  • Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός: 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό
  • Εκδρομικά Προγράμματα: 4.900 δικαιούχοι
  • Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων: 117.000 δικαιούχοι
  • Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου: 5.000 δικαιούχοι
  • Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 (με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων).

Σημειώνεται ότι στο Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ, ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης.

Αριθμός διανυκτερεύσεων

Ειδικά για τα προγράμματα  Κοινωνικού  και Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις και έως έντεκα (11) απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων  Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του Οργανισμού μας .

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και να προσκομίσουν τα παρακάτω:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου τους (ΑΜ ΟΓΑ ή ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας («Γ.Α.Π.Α.») ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας.
  4. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (εδώ).

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία.

Η κατανομή των δικαιούχων πραγματοποιείται αναλογικά σε όλους τους νομούς, δίνοντας προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Συμμετοχή επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2025.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

