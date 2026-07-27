Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed

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Αμετάβλητα θα διατηρήσει τα επιτόκια η Federal Reserve στοιχηματίζουν οι χρηματιστές της Citigroup ακόμη και καθώς οι αγορές swap δίνουν περισσότερες από μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Με «υψηλή πεποίθηση» η Citi λαμβάνει το συμβόλαιο της FOMC του Ιουλίου, μια θέση που θα επωφεληθεί εάν η κεντρική τράπεζα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με τον Akshay Singal, παγκόσμιο επικεφαλής βραχυπρόθεσμων συναλλαγών επιτοκίων στην αμερικανική τράπεζα.

Οι αγορές swap δίνουν επί του παρόντος σχεδόν 40% πιθανότητα για αύξηση 25 μονάδων βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα αυτή την εβδομάδα. Αυτό έρχεται μετά την έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που τροφοδότησε την αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η αβεβαιότητα «δια χειρός» Γουόρς

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ακράδαντα μια διατήρηση» δήλωσε ο Singal σε σχόλια στο Bloomberg News. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, «ήταν σαφής – θέλει η αγορά να επικεντρωθεί στα δεδομένα, τα οποία μας λένε ότι η Fed δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της ακόμα» πρόσθεσε.

Ο Singal υπογράμμισε ότι ο Γουόρς έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα της αγοράς με την αντίθεσή του στην μελλοντική καθοδήγηση, κάτι που ο πρόεδρος θεωρεί ότι «δεν ταιριάζει στην τρέχουσα συγκυρία πολιτικής».

Η τιμολόγηση της αγοράς για μια απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι πιο κοντά σε μια ισόποση κατανομή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τον Singal. Τότε, οι traders απέδιδαν περίπου ίσες αποδόσεις σε μια μείωση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης και 50 μονάδων βάσης.

«Η αγορά δεν έχει τίποτα να κρατηθεί» δήλωσε ο Singal. «Αναμένουμε ότι θα υπάρξει μια υγιής και ζωντανή συζήτηση που θα καταλήξει σε αναμονή».