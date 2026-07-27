 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Interest Rates"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed

Οι χρηματιστές της Citi στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα

World 27.07.2026, 19:13
Σχολιάστε
Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αμετάβλητα θα διατηρήσει τα επιτόκια η Federal Reserve στοιχηματίζουν οι χρηματιστές της Citigroup ακόμη και καθώς οι αγορές swap δίνουν περισσότερες από μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Με «υψηλή πεποίθηση» η Citi λαμβάνει το συμβόλαιο της FOMC του Ιουλίου, μια θέση που θα επωφεληθεί εάν η κεντρική τράπεζα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με τον Akshay Singal, παγκόσμιο επικεφαλής βραχυπρόθεσμων συναλλαγών επιτοκίων στην αμερικανική τράπεζα.

Οι αγορές swap δίνουν επί του παρόντος σχεδόν 40% πιθανότητα για αύξηση 25 μονάδων βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα αυτή την εβδομάδα. Αυτό έρχεται μετά την έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που τροφοδότησε την αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η αβεβαιότητα «δια χειρός» Γουόρς

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ακράδαντα μια διατήρηση» δήλωσε ο Singal σε σχόλια στο Bloomberg News. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, «ήταν σαφής – θέλει η αγορά να επικεντρωθεί στα δεδομένα, τα οποία μας λένε ότι η Fed δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων της ακόμα» πρόσθεσε.

Ο Singal υπογράμμισε ότι ο Γουόρς έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα της αγοράς με την αντίθεσή του στην μελλοντική καθοδήγηση, κάτι που ο πρόεδρος θεωρεί ότι «δεν ταιριάζει στην τρέχουσα συγκυρία πολιτικής».

Η τιμολόγηση της αγοράς για μια απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι πιο κοντά σε μια ισόποση κατανομή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τον Singal. Τότε, οι traders απέδιδαν περίπου ίσες αποδόσεις σε μια μείωση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης και 50 μονάδων βάσης.

«Η αγορά δεν έχει τίποτα να κρατηθεί» δήλωσε ο Singal. «Αναμένουμε ότι θα υπάρξει μια υγιής και ζωντανή συζήτηση που θα καταλήξει σε αναμονή».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
World

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
Το Peacock της NBCUniversal περνά στο YouTube
World

Το Peacock μπαίνει στο οικοσύστημα του YouTube
Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
World

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων
World

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων
Porsche: Η γερμανική μάρκα θα περικόψει άλλες 5.000 θέσεις εργασίας
World

Η Porsche προχωρά σε 5.000 νέες απολύσεις
Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Η κυβερνητική στροφή στη μεσαία τάξη – Τι κρύβει το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Economy

Η στροφή στη μεσαία τάξη - Τι κρύβει το πακέτο της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της μετατόπισης του κυβερνητικού αφηγήματος

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από World
LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
World

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου

Η αναδιάρθρωση του οίκου Christian Dior έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις πωλήσεις της LVMH

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
World

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed

Οι χρηματιστές της Citi στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων
World

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων

Η ΕΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει στην αύξηση στο πλαίσιο της μετρημένης προσαρμογής στους κινδύνους πληθωρισμού υποστηρίζει ο Καζίμιρ

Porsche: Η γερμανική μάρκα θα περικόψει άλλες 5.000 θέσεις εργασίας
World

Η Porsche προχωρά σε 5.000 νέες απολύσεις

Οι τελευταίες περικοπές στις θέσεις εργασίας έρχονται μετά από το πρώτο πακέτο 3.900 απολύσεων

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
World

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

Στόχος για Γαλλία και Γερμανία η επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας επιβράδυναν το πρωινό ράλι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορίνθου: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης – Είχαν προηγηθεί εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, ενώ ερευνάται αν υπήρξε διαρροή

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου
World

LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου

Η αναδιάρθρωση του οίκου Christian Dior έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις πωλήσεις της LVMH

Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Τράπεζες

ΑΧΙΑ – Alpha για τράπεζες: Καθαρά κέρδη 1,43 δισ. το β’ τρίμηνο

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Γιώργος Μανέττας
Πρωταθλητές στην ακρίβεια
Opinion

Πρωταθλητές στην ακρίβεια

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι οι αυξήσεις στο κρέας πυροδοοτούνται από τις εισαγωγές και από τις ζωονόσους – Ποια η ερμηνεία για τις ανατιμήσεις στα εσπεριδοειδή;

Γιάννης Μαρίνος
Bally’s Intralot: Εξασφαλίζει νέα χρηματοδότηση για εξαγορές και επενδύσεις
Business

Νέα χρηματοδότηση 261,8 εκατ. λιρών για την Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση καθώς προωθεί εξαγορές, επενδύσεις και νέα επιχειρηματικά σχέδια

Το Peacock της NBCUniversal περνά στο YouTube
World

Το Peacock μπαίνει στο οικοσύστημα του YouTube

Από τις αρχές του επόμενου έτους, το περιεχόμενο της υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμο μέσα από τις συνδρομές YouTube Premium στις ΗΠΑ

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed
World

Citi: Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Fed

Οι χρηματιστές της Citi στοιχηματίζουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Το λιμενικό στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια των επιβατών

Έχουν γίνει πάνω από 1.800 έλεγχοι σε πορθμεία, ferry boats, τουριστικά πλοία, πλοία της ακτοπλοΐας, yachts κ.λπ. για θέματα ασφάλειας, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αλλαγές στη στάθμιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στους δείκτες της αγοράς

O συντελεστής ευρείας διασποράς της εταιρείας αυξάνεται από 16% σε 27%, εξέλιξη που επηρεάζει τη συμμετοχή της σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο
Commodities

Χρυσός: Ανοδικά καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ο χρυσός έλαβε στήριξη από το ασθενές δολάριο και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών για αγροτικά προϊόντα

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αφορούν στις γενικές υποχρεώσεις των αγροτών και των λοιπών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και στη διακίνηση προϊόντων

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση
Πολιτική

Θα συνεχιστεί ο Προαστιακός Δ. Αττικής με πόρους του ΕΠΑ - Τι απαντά η κυβέρνηση

Η σύμβαση του έργου για τον Προαστιακό Δ. Αττικής παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου,

Rea Coop: Σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 1,6 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 1,6 εκατ. ευρώ από τη Rea Coop

Σε εκσυγχρονισμό των γραμμών συσκευασίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων στοχεύουν οι επενδύσεις της Rea Coop - Πώς κινούνται οι εξαγωγές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικά το XA με οδηγό τις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση

Φόροι: Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι φόροι πρέπει να πληρωθούν έως την Παρασκευή

Οι φόροι που βαραίνουν εκατομμύρια φορολογούμενους - Όλες οι υποχρεώσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies