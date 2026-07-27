HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank

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«Προσαρμοσμένα» κέρδη EBITDA ύψους 382 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση βλέπει η Optima Bank για την HELLENiQ ENERGY, λόγω του ισχυρού περιβάλλοντος στον τομέα της διύλισης και τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους 205 εκατ. ευρώ από 72 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2025, αναμένει η Optima Bank ότι θα ανακοινώσει η HELLENiQ ENERGY.

Λαμβάνοντας υπόψη την καθαρή θετική επίδραση από τα αποθέματα και άλλες έκτακτες ενέργειες ύψους 200 εκατ. ευρώ (λόγω της ετήσιας αύξησης της τιμής του πετρελαίου), τα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη βάσει των ΔΠΧΠ αναμένονται στα 582 εκατ. ευρώ και 361 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με καθαρές ζημίες EBITDA ύψους 112 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2025.

Η Optima Bank διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και την τιμή στόχο 12,45 ευρώ.

Η απόδοση του κλάδου

Όσον αφορά τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων, αναμένουμε ότι το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το οποίο στήριξε τα περιθώρια διύλισης, θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την κερδοφορία του διυλιστηρίου, αντισταθμίζοντας τη σχετικά χαμηλή παραγωγή που οφείλεται στην ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου τον Απρίλιο.

Πιο αναλυτικά, η κερδοφορία στο τρίμηνο επηρεάστηκε θετικά από α) το ισχυρό περιβάλλον διύλισης (καθώς το συνδυασμένο περιθώριο κέρδους διύλισης διαμορφώθηκε στα 9 δολάρια/βαρέλι, πάνω από τα 5,2 δολάρια/βαρέλι που αναφέρθηκαν στο Β’ τρίμηνο του 2025, αν και χαμηλότερο από τα 10,9 δολάρια/βαρέλι που αναφέρθηκαν στο Α’ τρίμηνο του 2026).

Από την άλλη πλευρά, η δυσμενής συναλλαγματική κίνηση στο Β’ τρίμηνο του 2026 (μέσος όρος €/$ στα 1,163 έναντι 1,134 δολαρίων το Β’ τρίμηνο του 2025) μείωσε σε κάποιο βαθμό το περιθώριο κέρδους διύλισης σε ευρώ, ενώ η HE αναμένεται να ανακοινώσει σημαντικά κέρδη από αποθέματα ύψους €200 εκατ. μετά τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου σε ετήσια βάση (μέση τιμή πετρελαίου στο Β’ τρίμηνο του 2026 στα $97/βαρέλι, αυξημένη κατά $30,2 σε ετήσια βάση και κατά $19,2 σε τριμηνιαία βάση).

Ωστόσο, η Optima Bank βλέπει τα EBITDA διύλισης να αυξάνονται σταθερά κατά 100% σε ετήσια βάση και τα EBITDA των ΑΠΕ και της Enerwave στα €28 εκατ., αυξημένα κατά 300% σε ετήσια βάση, με κατανομή 50%/50% μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Κέρδη και ζημίες

Στα Κέρδη & Ζημιές, υποθέτοντας έξοδα απόσβεσης €85 εκατ., χρηματοοικονομικά έξοδα €30 εκατ. και πραγματικό φορολογικό συντελεστή 22%. Τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη του ομίλου ανέρχονται σε 205 εκατ. ευρώ (Καθαρά κέρδη ΔΠΧΠ στα 361 εκατ. ευρώ).

Τέλος, λόγω των πρόσθετων αναγκών σε αποθέματα και των αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών, βλέπουμε περαιτέρω αύξηση του Καθαρού Δανεισμού κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σε <2,0 δισ. ευρώ (από 2.140 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2025 και 2.680 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026).

Η κερδοφορία στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, το οποίο υπεραντιστάθμισε την ήπια παραγωγή (το εργοστάσιο Ασπρόπυργου αύξησε σταδιακά την παραγωγή τον Απρίλιο μετά την εκτεταμένη συντήρηση στο πρώτο τρίμηνο του 2026) και την ήπια ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους, οι σταθερές διαφορές τιμών μεταξύ αργού και προϊόντων διύλισης συνέβαλαν καθοριστικά, λόγω των περιορισμένων εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου, ενώ η προμήθεια αργού συνεχίστηκε απρόσκοπτα. Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, η Optima Bank αναμένει παρόμοιες τάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με ισχυρές διαφορές τιμών και περιορισμένη διυλιστική ικανότητα.

Συνολικά, κατά την άποψή της Optima Bank, η HELLENiQ ENERGY είναι σε καλή θέση για να ανταποκριθεί στις ετήσιες εκτιμήσεις μας για κερδοφορία ~1,3 δισ. EBITDA και ~€620 εκατ. καθαρά κέρδη.