Σούπερ μάρκετ: Σήμερα οι δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%

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Η ώρα της αλήθειας για την Εθνική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών έφθασε. Βιομηχανίες και προμηθευτές των σούπερ μάρκετ καλούνται να καταθέσουν σήμερα τις προτάσεις τους ανά προϊόν, ανοίγοντας έναν σύντομο αλλά κρίσιμο κύκλο διαπραγμάτευσης για τις μειώσεις που θα εμφανιστούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου.

Βασικός στόχος είναι το εύρος των εκπτώσεων να κινηθεί από 5% έως 20% ανά κωδικό σε βασικά προϊόντα που συνθέτουν το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.

Το 5% αποτελεί το κατώτατο όριο για τη συμμετοχή, ωστόσο στην αγορά αποφεύγουν να προβλέψουν πού θα κινηθούν μεσοσταθμικά οι τελικές μειώσεις

Κύκλοι της βιομηχανίας μιλώντας στον ΟΤ αναφέρουν ότι «γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλες τις πλευρές ώστε το αποτέλεσμα να έχει πραγματικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά».

Η εικόνα για το ύψος των μειώσεων, ωστόσο, δεν είναι ακόμη καθαρή. Κάθε εταιρεία υποβάλλει απευθείας στην αρμόδια Αρχή τις δικές της δεσμεύσεις, χωρίς να γνωρίζει τις κινήσεις των ανταγωνιστών της.

«Νομίζω ότι η ενέργεια θα πάει αρκετά καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίος παράγοντας της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων. Προσθέτει, όμως, ότι με το κόστος να έχει αυξηθεί, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να κάνουν υπέρβαση. Το 5% αποτελεί το κατώτατο όριο για τη συμμετοχή, ωστόσο στην αγορά αποφεύγουν να προβλέψουν πού θα κινηθούν μεσοσταθμικά οι τελικές μειώσεις.

Η Αρχή έχει προβλέψει 16 σχετικές δικλίδες, απαγορεύοντας στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν στοιχεία για τιμές, κόστη, ποσοστά μειώσεων ή εμπορική στρατηγική.

Από τα barcode στο ράφι των σούπερ μάρκετ

Οι δεσμευτικές προτάσεις θα υποβληθούν ανά κωδικό προϊόντος. Στις 28 Ιουλίου θα αξιολογηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και μία ημέρα αργότερα θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί που περνούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία κλείνει στις 3 Αυγούστου, με την κατάθεση των τελικών προτάσεων.

Όπως διευκρινίζουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο ΣΕΒΤ δεν έχει εμπλοκή στη διαδικασία, καθώς οι κανόνες του ανταγωνισμού δεν επιτρέπουν συνεννόηση ή ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών. Η Αρχή έχει προβλέψει 16 σχετικές δικλίδες, απαγορεύοντας στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν στοιχεία για τιμές, κόστη, ποσοστά μειώσεων ή εμπορική στρατηγική.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δεν μπορούν να δώσουν συνολική εκτίμηση πριν ολοκληρωθεί η υποβολή. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, όμως οι επιχειρήσεις που θα μπουν πρέπει να δηλώσουν την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό μείωσης και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της.

Πραγματικές μειώσεις, όχι προσφορές

Η πρωτοβουλία αφορά μειώσεις 5% έως 20% στις κανονικές τιμές και όχι προσωρινές προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Ως βάση θα χρησιμοποιηθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά θα υπολογίζεται πάνω στη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τα προϊόντα θα παραμένουν ενταγμένα για τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η πρόσκληση δίνει προτεραιότητα σε κωδικούς υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι σε προϊόντα περιορισμένης κυκλοφορίας, ώστε η μείωση να φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερα καλάθια.

Η προσπάθεια γίνεται σε περίοδο αυξημένου κόστους για τη βιομηχανία και αβεβαιότητας γύρω από ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες

Στο επίκεντρο βρίσκονται νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, βρεφικό γάλα, πάνες, είδη πρωινού, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται από ειδική ενότητα στην πλατφόρμα PosoKanei και από ενιαία σήμανση στα ράφια.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο LinkedIn, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, έθεσε τον πήχη: συγκεκριμένοι κωδικοί, καθαρή ενημέρωση, διαφάνεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην τιμή ραφιού. Όπως τόνισε, η αγορά έχει την ευκαιρία να αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Το αγκάθι του κόστους ενέργειας

Η προσπάθεια γίνεται σε περίοδο αυξημένου κόστους για τη βιομηχανία και αβεβαιότητας γύρω από ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες. Προμηθευτές αναγνωρίζουν ότι το διεθνές περιβάλλον, ιδίως η ένταση στη Μέση Ανατολή, μπορεί να μεταβάλει γρήγορα τα δεδομένα, χωρίς όμως να αναιρεί την προσπάθεια που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη.

Για τη βιομηχανία, πάντως, η πρώτη πραγματική εικόνα θα σχηματιστεί τις επόμενες ημέρες, όταν ανοίξουν οι φάκελοι και φανεί πόσοι κωδικοί περνούν το κατώφλι του 5%.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και μέσω των καυσίμων. Μετά τη μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα διυλιστήρια, το κράτος θα χρηματοδοτήσει επιπλέον έκπτωση 10 λεπτών στο diesel για τον Αύγουστο. Η συνολική μείωση φτάνει έτσι τα 15 λεπτά, με δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Για τη βιομηχανία, πάντως, η πρώτη πραγματική εικόνα θα σχηματιστεί τις επόμενες ημέρες, όταν ανοίξουν οι φάκελοι και φανεί πόσοι κωδικοί περνούν το κατώφλι του 5%. Μέχρι τότε, το βάρος πέφτει στις εταιρείες, που καλούνται να εξαντλήσουν τα περιθώριά τους και να δώσουν τις καλύτερες δυνατές δεσμευτικές προτάσεις. Και μετά θα περάσει στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα κληθούν να βάλουν το δικό τους… λιθαράκι για την ανακούφιση του Έλληνα καταναλωτή.