Σούπερ μάρκετ: Πώς έκλεισε το λιανεμπόριο τροφίμων το πρώτο μισό του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την αναπτυξιακή της πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνέχισε η οργανωμένη αγορά τροφίμων στην Ελλάδα, καταγράφοντας συνολική αύξηση 6,7% σε αξία πωλήσεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, που δημοσιοποίησε η NielsenIQ, ο συνολικός τζίρος των FMCGs ανήλθε στα €5,7 περίπου δισ., παρουσιάζοντας ανάπτυξη 5,4%.

Τα Τρόφιμα και Ποτά συνέχιζουν να αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα της αγοράς, συνεισφέροντας περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αξίας πωλήσεων, με ένα ρυθμό ανάπτυξης στο 5,9%.

Οι κατηγορίες των FMCGs

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τα Γαλακτοκομικά αναδείχθηκαν ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες κατηγορίες, με αύξηση ρυθμού πωλήσεων κατά 8,6% σε αξία, ενώ σημαντική ανάπτυξη σημείωσαν επίσης τα Φρέσκα Τρόφιμα (+7,3%), τα Snacks (+6,5%) και τα Μη Αλκοολούχα Ποτά (+6,4%).

Η κατηγορία των Προϊόντων Φροντίδας του Σπιτιού κατέγραψε επίσης ανάπτυξη, ωστόσο πιο μετριοπαθή, κατά 3,5% σε αξία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για βασικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Αντίστοιχα, η μεγάλη κατηγορία των Προϊόντων Υγιεινής & Ομορφιάς συνέχισε την ανοδική της πορεία, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε αξία, με ισχυρές επιδόσεις κυρίως στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας.

Τα σούπερ μάρκετ

Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, όλα οι τύποι εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hypermarkets να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση στο +9,1%, ενώ ακολούθησαν οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) με ρυθμό αύξησης στο +8,9%, γενονός που εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση του δικτύου των αλυσίδων, αλλά και την στροφή τους προς τα «καταστήματα ευκολίας/γειτονιάς».

Η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα Νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου (+9,0%) και την Κρήτη (+8,2%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, Όσον αφορά στις δύο μεγάλες αστικές περιφέρειες της Ελλάδας, η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 42,3% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσιάζει πιο μετριοπαθή τάση στο +6,3%, ενώ η Θεσσαλονίκη, που συμμετέχει στον τζίρο της αγοράς με ένα ποσοστό στο 9,8%, αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό (+7,9%).

Προωθητική ένταση & PL

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της προωθητικής δραστηριότητας. Η συνολική προωθητική ένταση στα επώνυμα FMCGs περιορίστηκε στο 40,3% από 44,4%. Το υψηλότερο επίπεδο προωθητικής έντασης εξακολουθεί να καταγράφεται στις Health & Beauty κατηγορίες, παρ’ όλο που υποχώρησε στο 49,7% από 55,0%.

Όσον αφορά στην πορεία των Private Label προϊόντων στην αγορά, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασε οριακή κάμψη στο σύνολο της αγοράς FMCG, διαμορφούμενο στο 24,3% από 24,4% το 2025.

Στα Τρόφιμα & Ποτά, το μερίδιο των Private Label διαμορφώθηκε στο 24,8%, παρουσιάζοντας οριακή μείωση έναντι του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, στα Household Products το μερίδιο ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρό στο 33,3%, αποτελώντας την υψηλότερη διείσδυση μεταξύ των βασικών FMCG κατηγοριών. Στην κατηγορία Υγείας & Ομορφιάς, τα Private Label εξακολουθούν να διατηρούν περιορισμένη παρουσία, με μερίδιο 8,6%, αν και παρουσιάζουν μικρή ενίσχυση σε σχέση με το 2025.

Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τους όγκους και όχι από τις ανατιμήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα του πρώτου εξαμήνου είναι ότι η ανάπτυξη της αγοράς δεν οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις τιμών αλλά στην ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης. Η συνολική ανάπτυξη των FMCGs κατά 5,3% προήλθε κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση των πωλούμενων όγκων και μόλις κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες από τη μεταβολή της μέσης τιμής ανά μονάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα προϊόντα, ενώ οι πληθωριστικές επιδράσεις παραμένουν περιορισμένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Συμπερασματικά, η ελληνική αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με βάση τα στοιχεία της NielsenIQ, εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με ανάπτυξη σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων και με σαφή ένδειξη ότι η ζήτηση των καταναλωτών παραμένει ανθεκτική. Η άνοδος των όγκων πωλήσεων, η συγκράτηση της εξάρτησης από ανατιμήσεις και η σταθεροποίηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνθέτουν ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον για τον κλάδο, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, που συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.