ΤΙΤΑΝ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 308,9% βλέπει η AXIA – Alpha Finance

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Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και εκρηκτική άνοδο της καθαρής κερδοφορίας προβλέπει η AXIA – Alpha Finance για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων στις 30 Ιουλίου.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση Buy για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 66,7 ευρώ, εκτιμώντας ότι η αποτίμηση της ΤΙΤΑΝ παραμένει ελκυστική παρά το γεγονός ότι πάνω από το 60% των δραστηριοτήτων της προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ΤΙΤΑΝ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Ομίλου στις 30 Ιουλίου.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της AXIA – Alpha Finance, οι πωλήσεις του ομίλου TITAN θα διαμορφωθούν στα 750 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,7% σε ετήσια βάση, χάρη στην οργανική ανάπτυξη, τη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών και την ανθεκτική ζήτηση στις βασικές αγορές, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 172,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,1%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας αναμένεται να εκτιναχθούν στα 94,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 308,9%. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025 είχαν επιβαρυνθεί από έκτακτη ζημία 52,5 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης της δραστηριότητας Adocim στη Βόρεια Τουρκία.

Οι προοπτικές για το 2026

Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, η αγορά αναμένεται να εστιάσει στα μηνύματα που θα εκπέμψει η διοίκηση της ΤΙΤΑΝ για την πορεία της ζήτησης κατά το υπόλοιπο του 2026, αλλά και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις δραστηριότητες του ομίλου.

Η AXIA – Alpha Finance σημειώνει ότι οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση επηρεάζει τις βασικές αγορές του Titan, είτε μέσω καθυστερήσεων στην εκτέλεση έργων είτε μέσω αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφορών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την αγορά κατοικίας, καθώς τα υψηλά επιτόκια και το αυξημένο κόστος κατασκευής εξακολουθούν να περιορίζουν τη ζήτηση σε αρκετές αγορές. Οι αναλυτές αναμένουν επίσης ενημέρωση για την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών Vracs de L’Estuaire, Tacim Cimento και Keystone Cement, καθώς και για την πορεία των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, τη Δυτική Ευρώπη και την Αίγυπτο.

Η εικόνα ανά γεωγραφική περιοχή

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά του ομίλου, η AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα έσοδα της Titan America θα διαμορφωθούν στα 390,2 εκατ. ευρώ, έναντι 380,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε τοπικό νόμισμα η ανάπτυξη εκτιμάται στο 5,5%, με την οργανική αύξηση να διαμορφώνεται στο 1,7%, χάρη στη σταθερότητα των τιμών και στη μικρή ενίσχυση των όγκων πωλήσεων. Η εξαγορά της Keystone Cement θα ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα, ωστόσο οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του πολέμου εκτιμάται ότι θα συμπιέσουν προσωρινά τα περιθώρια κερδοφορίας, με το EBITDA να υποχωρεί στα 83,2 εκατ. ευρώ, από 85,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Αντίθετα, η Ελλάδα και η Δυτική Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσουν την έντονα ανοδική πορεία τους. Η AXIA – Alpha Finance προβλέπει για την ΤΙΤΑΝ αύξηση πωλήσεων κατά 21%, στα 161,1 εκατ. ευρώ, λόγω της ισχυρής ζήτησης τόσο από ιδιωτικά όσο και από δημόσια έργα, αλλά και της πλήρους συνεισφοράς της εξαγοράς της Vracs de L’Estuaire. Τα EBITDA εκτιμώνται στα 25,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι πωλήσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 8%, στα 123,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αναμένονται στα 47 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Ιδιαίτερα θετική αναμένεται να είναι και η εικόνα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με βασικό μοχλό την Αίγυπτο, όπου συνεχίζεται η ενίσχυση τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των εξαγωγών. Παράλληλα, η νέα επένδυση του ομίλου στην Τουρκία αναμένεται να συνεισφέρει για πρώτη φορά σε ολόκληρο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, η AXIA προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 22% και ενίσχυση των EBITDA κατά 17,9%.

Η αποτίμηση

Η AXIA – Alpha Finance υπογραμμίζει ότι, παρά τη σημαντική έκθεση της ΤΙΤΑΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτες αποτίμησης αντίστοιχους των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου και σημαντικά χαμηλότερους από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές.

Ειδικότερα, για το 2026 η ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 11,6 φορές και EV/EBITDA 6,9 φορές, όταν οι αντίστοιχοι δείκτες των αμερικανικών εταιρειών του κλάδου διαμορφώνονται στις 29,6 φορές και 16,5 φορές, αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το discount αυτό δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy, με τιμή-στόχο τα 66,7 ευρώ ανά μετοχή.