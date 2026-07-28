Αλέξανδρος Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR

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Το νέο κεφάλαιο για την AKTOR που σηματοδότησε η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ και της ομολογιακής έκδοσης των 300 εκατ. ευρώ τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τελετής στο Euronext Athens για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κεφαλαιαγορά.

Καινούργιος AKTOR

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου κηρύσσοντας την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο Euronext Athens με το χτύπημα του κουδουνιού υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την AKTOR και για εμένα», είπε συγκινημένος και αφηγήθηκε μία προσωπική ιστορία: «Με ρώτησε η κόρη της γυναίκας μου ακούγοντας με να μιλάω για το βιβλίο προσφορών αν γράφω βιβλίο. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο το 2018 με τίτλο Make AKTOR great again. Σήμερα γράφω το νέο τόμο με τίτλο: Make AKTOR even greater again…»

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου υπογράμμισε τον στόχο του Ομίλου για EBITDA 600 – 700 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι σήμερα έχει ταμείο 1,15 δισεκ. ευρώ.

Κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ

Ο πρόεδρος και CEO της AKTOR επισήμανε ότι τους τελευταίους 18 μήνες μπήκαν στην εταιρεία κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο η AKTOR έχει γίνει πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη. Σήμερα τελείωσαν οι περιπέτειες.

Ο Εξάρχου είπε ότι σκοπός είναι να φέρουμε νέα κεφάλαια στην AKTOR και θεσμικούς επενδυτές.

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης

Από τη μεριά του ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO του Euronext Athens τόνισε ότι η υπερκάλυψη και η συμμετοχή επενδυτών στην ΑΜΚ αποτελεί ψήφος εμπιστοσύνης στην AKTOR.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες επενδύσεις, είπε από τη μεριά της και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.