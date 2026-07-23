Αλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό ορόσημο για την AKTOR η ολοκλήρωση της ΑΜΚ

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Με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του Ομίλου AKTOR, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως σημείωσε, περισσότερο από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στη διαδικασία των προσφορών ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds, ενώ στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν συνολικά πάνω από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση της εταιρείας στην απόφαση να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ, με στόχο, όπως αναφέρεται, να διαφυλαχθεί ο αρχικός σκοπός της διαδικασίας: η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών. Η διοίκηση έκρινε επίσης ότι δεν ήταν σκόπιμη περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώχθηκε να αντληθούν, προκειμένου να προστατευθούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ στρατηγικό ορόσημο για τον όμιλο, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων, της στήριξης των βασικών μετόχων και της εμπιστοσύνης τους στη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Όμιλος AKTOR, όπως τονίζει ο επικεφαλής του, εξελίσσεται σε μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, με το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορίας του πλέον να έχει ολοκληρωθεί, ο όμιλος δηλώνει έτοιμος να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με αναφορά τόσο στους ανθρώπους του όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.