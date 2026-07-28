Google: Άνοιξε η «όρεξη» των ανταγωνιστών από το ευρωπαϊκό πρόστιμο – ρεκόρ του 1 δισ. δολαρίων

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Την «όρεξη» των ανταγωνιστών άνοιξε το πρόστιμο της ΕΕ στην Google, ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς η ήττα της στην πρώτη υπόθεσης που κινήθηκε εναντίον της βάσει της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ανοίγει την πόρτα σε ένα κύμα ιδιωτικών αγωγών που απαιτούν αποζημιώσεις έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έχοντας ήδη απορροφήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα της ΕΕ από το 2017, ο γίγαντας της διαδικτυυακής αναζήτησης Alphabet – μητρική της Google – αντιμετωπίζει τώρα αγωγές από μικρότερους ανταγωνιστές σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με έξι δικηγόρους και χρηματοδότες δικαστικών διαφορών, και έναν αριθμό υποθέσεων που έχουν κατατεθεί σε έξι χώρες, τους οποίους επικαλείαι το Reuters.

Αυτό επισπεύστηκε από πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το πρώτο βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών (DMA), που επιβλήθηκε στην εταιρεία επειδή ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες και εμπόδιζε τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες επιλογές εκτός του καταστήματος εφαρμογών της, Google Play.

Google: Πρόστιμο – Ασκός του Αιόλου

Αυτή η διαπίστωση συνεχιζόμενων αδικημάτων μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερα μέρη να προχωρήσουν σε μηνύσεις, λένε οι δικηγόροι.

«Νομίζω ότι αυτό θα πυροδοτήσει ένα νέο κύμα δικαστικών διαφορών», δήλωσε ο Thomas Hoppner, συνεργάτης της Geradin Partners, η οποία συμβούλευε τη γερμανική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Idealo για την κατάχρηση αγοράς.

Τον Νοέμβριο, δικαστήριο του Βερολίνου επιδίκασε στην Idealo αποζημίωση ύψους 465 εκατομμυρίων ευρώ (528,9 εκατομμύρια δολάρια), το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ από δικαστήριο στη Γερμανία για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Οι εξειδικευμένες εταιρείες αναζήτησης «μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση, πιθανώς όχι μόνο για την περίοδο της DMA, αλλά και για τα έτη πριν από τις παραβιάσεις της DMA» βάσει του Άρθρου 102, πρόσθεσε ο Hoppner, αναφερόμενος σε παλαιότερη νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει στις εταιρείες να καταχρώνται δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η Google δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία βάση στους ισχυρισμούς.

«Διαφωνούμε κάθετα με αυτές τις αγωγές, οι οποίες κατατίθενται από εταιρείες που αναζητούν αποζημίωση αντί να επενδύουν στα δικά τους προϊόντα», δήλωσε εκπρόσωπος της Google.

Δύσκολη συγκυρία

Οι αξιώσεις αποζημίωσης έρχονται καθώς η Google, που ξοδεύει πολλά χρήματα για την τεχνητή νοημοσύνη, έχει προκαλέσει ζημιές, με την ελεύθερη ταμειακή ροή της Alphabet να είναι αρνητική στο δεύτερο τρίμηνο για πρώτη φορά ως εισηγμένη εταιρεία. Οι μετοχές τεχνολογίας και τσιπ βρίσκονται υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν τις υψηλές αποτιμήσεις εν μέσω ανησυχιών για την άνοδο των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι υποθέσεις αυτές έρχονται επίσης να προστεθούν στα πρόστιμα ύψους 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν στην Google από την ΕΕ την τελευταία δεκαετία, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές υιοθετούν σκληρή στάση απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Οι ιδιωτικές υποθέσεις βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια και οι περισσότερες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά δεν έχουν ακόμη κατατεθεί, σύμφωνα με δικηγόρους και εταιρείες χρηματοδότησης δικαστικών διαφορών.

Όταν η Google άρχισε να προωθεί τη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών στα αποτελέσματα αναζήτησης το 2008, η επισκεψιμότητα σε ανταγωνιστικές ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών μειώθηκε κατακόρυφα, πυροδοτώντας καταγγελίες και έρευνα της ΕΕ που οδήγησε σε πρόστιμο 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017.

Η Google άσκησε έφεση κατά της απόφασης πριν χάσει στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης πέρυσι.

Το Foundem της Βρετανίας διεκδίκησε την αξίωσή του από την αρχή. Το PriceRunner της Σουηδίας, με την υποστήριξη της Klarna, υπέβαλε αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, μετά την απόρριψη της έφεσης της Google.

Η βρετανική ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών Kelkoo, η οποία ζητά δισεκατομμύρια λίρες από την Google σε διάφορες αγωγές αποζημίωσης μετά την απόφαση της ΕΕ κατά της υπηρεσίας αγορών της Google, δήλωσε ότι τα τελευταία πρόστιμα της ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τρέχουσες αγωγές.

«Αναμένουμε ότι αυτά θα επηρεαστούν κάπως από την απόφαση DMA, επειδή δείχνει ότι η Google εξακολουθεί να αυτοαναφέρεται ακόμη και σήμερα», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kelkoo, Richard Stables, προσθέτοντας ότι η απόφαση DMA έδωσε σε άλλους περισσότερους λόγους να μηνύσουν.

Ο Matej Pardo, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χρηματοδότησης δικαστικών διαφορών LitFin, η οποία υποστηρίζει δύο ομάδες που μηνύουν την Google στο Άμστερνταμ για τις δημοπρασίες αγορών της, ζητώντας συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, συμφώνησε.

«Υπάρχουν ήδη πολλές από αυτές τις αξιώσεις που υποβάλλονται και πιθανώς περισσότερες που προετοιμάζονται», είπε.

Ο ιταλικός όμιλος Moltiply, ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο σύγκρισης τιμών Trovaprezzi.it, ζητά 2,97 δισεκατομμύρια ευρώ .

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Google την περασμένη εβδομάδα ήταν το πέμπτο και έκτο συνολικά για αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Τον περασμένο μήνα, η Google έχασε μια μακροχρόνια μάχη κατά ενός προστίμου ρεκόρ ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που της επέβαλε η ΕΕ για τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Android για κινητά για να μπλοκάρει τους ανταγωνιστές.

Κερδίζοντας χρόνο

Ο Μάρκο Πεσκαρμόνα, πρόεδρος του Moltiply Group, ενός από τους καταγγέλλοντες κατά της Google, δήλωσε ότι η πρόσφατη απόφαση της DMA θα ενισχύσει τις αξιώσεις αποζημίωσης, αν και αμφισβητεί την προθυμία των Βρυξελλών να χρησιμοποιήσουν πλήρως τον νόμο εάν η μη συμμόρφωση συνεχιστεί.

«Το DMA είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Το ελάττωμα ίσως είναι ότι είναι τόσο αποτελεσματικό που φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν», είπε.

Στο μεταξύ, η Google υπολογίζει ότι ο χρόνος είναι υπέρ της, δήλωσαν δικηγόροι, δεδομένου ότι οι υποθέσεις μπορούν να διαρκέσουν για χρόνια. Μπορεί ακόμη να αμφισβητήσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε βάσει του DMA.

Πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες μεταξύ των φερόμενων καταχρήσεων και των εξαντλημένων εκκλήσεων της Google.

«Μέχρι τότε, έχουν ήδη μονοπωλήσει πολλές αγορές», δήλωσε ο Pardo της LitFin, αποκαλώντας τα πρόστιμα «κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας», προσθέτοντας ότι οι χρόνοι αναμονής θα μπορούσαν να φτάσουν έως και οκτώ χρόνια.

Στην υπόθεση PriceRunner, δικαστήριο της Στοκχόλμης διέταξε τον Ιούλιο την Google να καταβάλει περίπου 1,97 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων των τόκων, μια απόφαση που η Klarna χαιρέτισε αλλά δεν αναμένει να εισπράξει σύντομα.

«Μπορούμε να αναμένουμε ότι μια έφεση θα διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο, και πιθανώς χρόνια», δήλωσε ο δικηγόρος της Klarna, Pontus Scherp.