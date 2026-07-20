Κομισιόν: Πρόστιμο 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress

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Πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην AliExpress για παραβίαση των υποχρεώσεών της βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) όσον αφορά τη σχολαστική αξιολόγηση και το μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την πώληση παράνομων, μη ασφαλών ή απομιμητικών προϊόντων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της και της ζητήθηκε να λάβει μέτρα.

Αποτυχία σχολαστικής αξιολόγησης κινδύνων

Η AliExpress δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της βάσει της DSA με πολλούς τρόπους:

Δεν αξιολόγησε σωστά το κατά πόσον διέθετε επαρκές προσωπικό για την εξέταση ενδεχομένως παράνομων προϊόντων. Η εταιρεία υπερεκτίμησε την αποτελεσματικότητα του συστήματός της στον εντοπισμό και την αφαίρεση παράνομων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η AliExpress απέτυχε να λάβει υπόψη με ρεαλιστικό τρόπο τη δυσαναλογία μεταξύ του αριθμού των moderators και του φόρτου εργασίας τους.

Αξιολόγησε ανεπαρκώς το πώς τα συστήματα συστάσεων και διαφήμισης που διαθέτει επιδεινώνουν την εξάπλωση παράνομων προϊόντων. Οι δοκιμές από τις υπηρεσίες της Επιτροπής έδειξαν ότι πολλά παράνομα προϊόντα προτείνονταν ή διαφημίζονταν στους καταναλωτές πριν αφαιρεθούν αποτελεσματικά.

Στερούνταν ποσοτικών μέτρων στην αξιολόγησή του. Το AliExpress βασίστηκε μόνο σε έναν ποσοτικό δείκτη, ο οποίος, ωστόσο, δεν μέτρα σωστά το πόσο καλά το σύστημα συντονισμού της απέτρεπε τον κίνδυνο εμφάνισης ή επανεμφάνισης παράνομων προϊόντων σε παρόμοιες μορφές. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται επίσης από δοκιμές των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες έδειξαν ότι ένας μεγάλος όγκος παράνομων προϊόντων συνέχισε να κυκλοφορεί παρά τις προσπάθειες συντονισμού της AliExpress.

Αποτυχία μετριασμού των εντοπισμένων συστημικών κινδύνων

Η AliExpress απέτυχε να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου διάδοσης παράνομων προϊόντων. Η Επιτροπή εντόπισε, ειδικότερα, τις ακόλουθες ελλείψεις:

Το σύστημα της AliExpress για τον εντοπισμό παράνομων προϊόντων δεν λειτούργησε σωστά. Πολλά παράνομα προϊόντα, από προϊόντα απομίμησης έως μη ασφαλή παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά, κυκλοφορούσαν στην πλατφόρμα και, ακόμη και αν εντοπίζονταν, παρέμεναν στο διαδίκτυο για πολλές εβδομάδες.

Δεν εφάρμοσε σωστά την πολιτική ποινών για τους εμπόρους που πουλούσαν παράνομα προϊόντα. Η πολιτική ποινών δεν εφαρμόστηκε επαρκώς και καταστήματα που πουλούσαν παράνομα προϊόντα ήταν σε θέση να παραμείνουν ενεργά στην AliExpress, παρά το γεγονός ότι τους είχαν επιβληθεί κυρώσεις.

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης προϊόντων της AliExpress μπορούσαν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω της λανθασμένης κατηγοριοποίησης των προϊόντων. Διέθεσε ανεπαρκές προσωπικό για να επαληθεύσει εάν τα προϊόντα έχουν κατηγοριοποιηθεί σωστά, και οι έλεγχοι που εφαρμόστηκαν απέτυχαν να εντοπίσουν τα λανθασμένα κατηγοριοποιημένα προϊόντα πριν από τη δημοσίευση. Ως εκ τούτου, κακόβουλοι έμποροι τοποθετούσαν σκόπιμα προϊόντα σε λάθος κατηγορία για να επωφεληθούν από πιο ευέλικτες απαιτήσεις, επιτρέποντας σε μη συμμορφούμενα προϊόντα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην πλατφόρμα.

Απέτυχε να αποτρέψει επαρκώς την εξάπλωση προϊόντων απομίμησης. Τα προϊόντα απομίμησης συνιστούν σημαντικό κίνδυνο στην πλατφόρμα. Εκτός από τις πιθανές συνέπειες για τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι πωλητές τέτοιων προϊόντων υπονομεύουν τις νόμιμες επιχειρήσεις που επενδύουν στον σχεδιασμό, τις δοκιμές ασφαλείας και την καινοτομία, αναγκάζοντάς τες να ανταγωνίζονται προϊόντα που παρακάμπτουν αυτές τις επενδύσεις. Το υποχρεωτικό σύστημα «εξουσιοδότησης μάρκας» της AliExpress –που είχε ως στόχο την πρόληψη των πωλήσεων απομιμήσεων– αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και υποστελεχωμένο. Ως εκ τούτου, οι έμποροι παρέκαμψαν εύκολα αυτό το σύστημα και δημοσίευσαν πολλά προϊόντα τα οποία αφαιρέθηκαν μόνο αργότερα ως απομιμητικά.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παραβάσεων, τη σοβαρότητά τους όσον αφορά τους επηρεαζόμενους χρήστες στην ΕΕ, καθώς και τη διάρκειά τους, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2025, όταν η Επιτροπή εξέδωσε τα προκαταρκτικά της ευρήματα κατά της AliExpress.

Η παράλειψη διεξαγωγής κατάλληλων αξιολογήσεων κινδύνου και ο μη αποτελεσματικός μετριασμός των συστημικών κινδύνων συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις της DSA.

Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του προστίμου, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη ελαφρυντικές περιστάσεις που λειτουργούν υπέρ του AliExpress, όπως η καινοφανής φύση της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Επόμενα βήματα

Όπως απαιτείται από την DSA, η AliExpress έχει τώρα προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή. Το σχέδιο πρέπει να καθορίζει μέτρα για την αποκατάσταση της παραβίασης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την αξιολόγηση και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών θα έχει προθεσμία ενός μηνός από την παραλαβή του σχεδίου για να εκδώσει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει ακόμη έναν μήνα για να εγκρίνει την τελική της απόφαση και να ορίσει μια εύλογη προθεσμία για την εφαρμογή.

Η μη συμμόρφωση με την απόφαση περί μη συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε περιοδικές χρηματικές ποινές. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται με το AliExpress για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την απόφαση και με την DSA γενικότερα.

Ιστορικό

Στις 14 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει εάν η AliExpress ενδέχεται να έχει παραβιάσει την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες σε τομείς που καλύπτουν την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων, το συντονισμό περιεχομένου και τον εσωτερικό μηχανισμό διαχείρισης καταγγελιών, τη διαφάνεια των συστημάτων διαφήμισης και συστάσεων, την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων και την πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητές.

Στις 18 Ιουνίου 2025, η Επιτροπή αποδέχθηκε και κατέστησε δεσμευτική μια σειρά δεσμεύσεων που προσφέρθηκαν από την AliExpress προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πλειονότητα των ανησυχιών που αποτελούσαν τη βάση της έναρξης της έρευνας, όπως ο μηχανισμός ειδοποίησης και δράσης, η διαφάνεια της πλατφόρμας στις διαφημίσεις και τα συστήματα συστάσεων. Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή υιοθέτησε τα προκαταρκτικά της ευρήματα, καταλήγοντας σε ένα προκαταρκτικό συμπέρασμα μη συμμόρφωσης για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων διάδοσης παράνομων προϊόντων, δύο αιτιάσεις που δεν καλύπτονταν από τις δεσμεύσεις.