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Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: «Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης

Νοσοκομεία, σιδηρόδρομοι, ενεργειακές αναβαθμίσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση και στέγαση στη λίστα των μειώσεων και των απεντάξεων - Τα 22 ιδιαίτερα προβληματικά ζητήματα που εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ

Ταμείο Ανάκαμψης 30.07.2026, 11:37
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Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: «Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης
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Λίγο πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη μία εκτεταμένη αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0», με μειώσεις στόχων, περικοπές έργων και απεντάξεις που αγγίζουν 100 μέτρα, δηλαδή περίπου το 60% του σχεδίου. Αυτό υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, προβάλλοντας 22 ιδιαίτερα προβληματικά ζητήματα που προκύπτουν από την λεπτομερή ανάλυση της τελευταίας αναθεώρησης, την οποία πραγματοποίησε η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται πλέον για τεχνικές προσαρμογές, αλλά για την αποτύπωση μιας συστηματικής αδυναμίας σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιστορικής ευκαιρίας για τη χώρα. Νοσοκομεία χάνουν ιατρικό εξοπλισμό, έργα σιδηροδρομικής ασφάλειας περιορίζονται, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συρρικνώνονται, δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση, κοινωνική ένταξη, τουρισμό και στέγαση υποβαθμίζονται ή εξαφανίζονται από τα ορόσημα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το έλλειμμα διαφάνειας. Η πρόταση κατατέθηκε στις 8 Μαΐου 2026, αλλά το πλήρες περιεχόμενό της έγινε γνωστό στις 23 Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από την ελληνική κυβέρνηση. Το Μαξίμου επέλεξε να προβάλει μόνο τις δράσεις που ενισχύονται, αποσιωπώντας εκείνες που περικόπτονται. Και τώρα επιχειρεί να μεταφέρει τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δηλαδή να καλύψει με εθνικούς πόρους όσα έπρεπε να έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη. Το κόστος της αποτυχίας μεταφέρεται τελικά στους φορολογούμενους και στην επόμενη ημέρα της χώρας.

ΠΑΣΟΚ: Ποιες νέες μειώσεις έργων ή και απεντάξεις προκύπτουν

Στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει και σε νέα εκτεταμένη αναθεώρηση του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως πρωταγωνίστρια των αναθεωρήσεων σε όλη την Ε.Ε. Όλα τα κράτη – μέλη αναθεώρησαν τα σχέδιά τους, ο αριθμός όμως και το εύρος των αλλεπάλληλων ελληνικών αναθεωρήσεων είναι εντυπωσιακός, με τη χειρότερη δυνατή έννοια. Γιατί αποδεικνύουν και προχειρότητα στο αρχικό σχέδιο, και ανικανότητα στην υλοποίησή του. Υπενθυμίζεται πως το Δεκέμβριο του 2023 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ή και απεντάχθηκαν 60 από τα 180 περίπου τότε συνολικά μέτρα του «Ελλάδα 2.0» (ποσοστό 33%) και στη συνέχεια Ιούλιος και Δεκέμβριος 2024: 50 μέτρα (ποσοστό 27%), Ιούλιος 2025: 95 μέτρα (ποσοστό 53%), Δεκέμβριος 2025: 135 μέτρα (ποσοστό 75%). Στην τωρινή τελική πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε τον Μάιο του 2026, 100 μέτρα υπόκεινται σε μειώσεις στόχων, έργων ή και απεντάξεις (ποσοστό 60%).

Η πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης υποβλήθηκε στις 8 Μαΐου 2026. Δεν μάθαμε το συνολικό περιεχόμενό της παρά μόνο, ενάμιση ολόκληρο μήνα μετά, στις 23 Ιουλίου 2026, όταν τη δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι η ελληνική κυβέρνηση.

Για ακόμη μία αναθεώρηση, η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε σκόπιμο στα επίσημα δελτία τύπου και όταν υπέβαλε το αίτημα αναθεώρησης και όταν έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερώσει μόνο για τα θετικά, δηλαδή τα λίγα μέτρα εκείνα που λαμβάνουν επιπρόσθετους πόρους «οι οποίοι απελευθερώθηκαν από την κατάργηση μέτρων και τη μείωση του επιπέδου υλοποίησης των μέτρων». Αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο, ακόμα μία φορά, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τα αρνητικά, δηλαδή για το ποια – πολύ περισσότερα – μέτρα καταργούνται ή μειώνεται το επίπεδο υλοποίησής τους. Αυτά, πάλι, τα έκρυψε.

Είναι ανθρωπίνως αδύνατο για έναν πολίτη να καταλάβει τι ακριβώς αλλάζει σε κάθε μέτρο που αναθεωρείται, κοιτάζοντας τα δημοσιευμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κείμενα εδώ και εδώ. Χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό κάθε ενός από τα 100 μέτρα, να ανατρέξει στα ορόσημά του σε ένα κείμενο 234 σελίδων και να συγκρίνει τη διατύπωσή τους, λέξη λέξη, με τη διατύπωσή τους στα προηγούμενα κείμενα του “Ελλάδα 2.0”. Αυτή η δουλειά, είναι δουλειά της κυβέρνησης. Δεν την έκανε. Συνειδητά και πάλι.

Για ακόμα μία φορά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Κινήματος, Παύλος Γερουλάνος, κάνουν τη δουλειά διαφάνειας και ενημέρωσης της κοινής γνώμης που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση για το “Ελλάδα 2.0”. Υπενθυμίζεται ότι ερεύνησαν και αποκάλυψαν 3 φορές (Φεβρουάριος 2024Ιούλιος 2025Δεκέμβριος 2025) το σύνολο των μέτρων για τα οποία η ίδια η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Κινήματος, Παύλος Γερουλάνος

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την 1η Ιουλίου 2026, ο Παύλος Γερουλάνος και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δημοσίευσαν την 130σέλιδη «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», η οποία βασίστηκε στη σύγκριση, μέτρο – μέτρο, λέξη – λέξη, του αρχικού κειμένου του “Ελλάδα 2.0” που απέστειλε το 2021 η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΕ και εγκρίθηκε, με το κείμενο που ίσχυε μετά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2025. Το βασικό πρώτο συμπέρασμα της Συγκριτικής Μελέτης είναι ότι 2 στα 3 μέτρα του “Ελλάδα 2.0” βρίσκονται εκτός αρχικού τους στόχου: έχουν υποστεί δηλαδή εκπτώσεις, μειώσεις σε έργα ή και απένταξη.

Οι χειρότεροι φόβοι

Και η τελευταία αναθεώρηση έρχεται να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους μας για την ιστορική ευκαιρία που έχασε η χώρα με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την ελληνική κυβέρνηση.

Ήδη μετά από σχετική ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου στα κοινωνικά δίκτυα, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ζήτησε στην τελευταία αναθεώρηση την απένταξη του έργου της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της περί μη απένταξης λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, αποκαλύπτεται ότι μόλις το 53% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, για ένα έργο που αρχικά ήταν να παραδοθεί ολοκληρωμένο στα τέλη του 2025.

Αλλά η έρευνα του ΠΑΣΟΚ στα κείμενα της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκαλύπτει ότι ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής δεν ήταν το μόνο θύμα της τελευταίας αναθεώρησης του “Ελλάδα 2.0” που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση.

Και είναι θλιβερό ότι η κυβέρνηση επαναλαμβάνει μονότονα πως ό,τι δεν έγινε στο πλαίσιο  θα επιλυθεί με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030. Έτσι ονόμασαν τον κουβά των αποτυχιών τους στο Ελλάδα 2.0. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκαν έξι ολόκληρα χρόνια και δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν ήδη να είχαν ολοκληρωθεί με ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τώρα κρίσιμοι εθνικοί πόροι θα πρέπει να δαπανηθούν σε έργα που έπρεπε να είχαν γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους, εις βάρος άλλων κρίσιμων έργων.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα 22 ιδιαίτερα προβληματικά ζητήματα που προκύπτουν από την λεπτομερή ανάλυση της τελευταίας αναθεώρησης που ζήτησε η Ελλάδα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘’Ελλάδα 2.0”. Ζητήματα για τα οποία η ελληνική κυβέρνηση οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις και εξηγήσεις.

Αυτό που περιμένουμε, έστω και σε αυτή την καθυστερημένη ώρα είναι η κυβέρνηση να μας πει τι συμβαίνει, τι πήγε λάθος σε κάθε έργο και γιατί. Είναι το απολύτως ελάχιστο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον δεν θα κάνουμε ως χώρα τα ίδια λάθη.

ΥΓΕΙΑ

1. Ιατρικός εξοπλισμός στα νοσοκομεία (μέτρο 16795, ορόσημο 170ε): μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών για 80 νοσοκομεία» μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Μετά την τελευταία αναθεώρηση όμως όλο το ορόσημο και η παράδοση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού για τα 80 νοσοκομεία διαγράφηκε από το Ελλάδα 2.0. Δεν υπάρχει πλέον στο κείμενο. Υπενθυμίζεται πως, όπως υπογραμμίζαμε και στη Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση στις 18/06/26, το έργο που αφορούσε  την «Επιχορήγηση της ΕΚΑΠΥ για την υλοποίηση του έργου: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για όλα τα Νοσοκομεία» αρχικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να διαγραφεί αυτή η κρίσιμη προμήθεια για τα νοσοκομεία της χώρας;

2. Κατάρτιση επαγγελματιών πρωτοβάθμιας υγείας (μέτρο 16755, ορόσημο 166δ): μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν η «κατάρτιση τουλάχιστον 10.000 επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης». Με την τελευταία αναθεώρηση ο στόχος όμως συρρικνώνεται σε «6.172 επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ξεκίνησαν πρόγραμμα κατάρτισης». Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη μεγάλη μείωση; Και αν ναι, γιατί;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3. Κινητά Κέντρα Διοίκησης και Επιτόπιου Ελέγχου στις 13 Περιφέρειες (μέτρο 16910, ορόσημο 81): όπως είχαμε αναδείξει επανειλημμένα ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εδώ και ένα χρόνο απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας μέσω ΣΔΙΤ. Παρέμεινε όμως, μέχρι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, αναφορά σε «παράδοση κινητών κέντρων διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου σε 13 περιφέρειες». Με την τελευταία αναθεώρηση όμως διαγράφεται και η αναφορά σε κινητά κέντρα. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη διαγραφή; Και αν ναι, γιατί;

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

4. Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (μέτρο 16982, ορόσημο 268γ): Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο στο ορόσημο 268γ περιλαμβάνονταν και τα εξής: «Διενέργεια δράσεων για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεση διερεύνησης ατυχήματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών – ΕΟΔΑΣΑΑΜ (RL01-2025) της 27ης Φεβρουαρίου 2025, που απευθύνονται στις ελληνικές αρχές, οντότητες και φορείς εκμετάλλευσης. Έκδοση έγκρισης ασφάλειας των Σιδηροδρόμων Ελλάδος βάσει της αξιολόγησης του τροποποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (SMS) από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)». Μετά την τελευταία αναθεώρηση όμως του Ελλάδα 2.0 διαγράφονται τελείως από το συγκεκριμένο ορόσημο αυτές οι αναφορές για την ασφάλεια. Γιατί;

5. Σιδηροδρομικές σήραγγες (μέτρο 16959, ορόσημο 274): γενικά όλες οι προβλέψεις του Ελλάδα 2.0 για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Ένα όμως έργο που είχε επιβιώσει ήταν το «υποδομές ασφάλειας δέκα σιδηροδρομικών σηράγγων με τη χρήση έξυπνων συστημάτων». Και όμως, και αυτό με την τελευταία αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0 περικόπτεται δραστικά, καθώς πλέον προβλέπονται υποδομές ασφάλειας μόνο για έξι σιδηροδρομικές σήραγγες από δέκα. Γιατί;

6. Ασφάλεια αερολιμένων (μέτρο 16833, ορόσημο 269): αρχικά το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «ολοκλήρωση όλων των εργασιών αποκατάστασης στους 13 αερολιμένες και πιστοποίηση από τον EASA» μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Μετά ο στόχος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και προέβλεπε επί λέξει μέχρι τα τέλη 2025 την «ανάκληση 169 εγγράφων αποδοχής απόκλισης και δράσης (DAAD) από 13 αερολιμένες μέσω αποφάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)». Με την τελευταία αναθεώρηση όμως περιορίζεται και πάλι ο στόχος και γίνεται «ανάκληση 97 Εγγράφων Αποδοχής Παρεκκλίσεων (DAADs) από 13 αεροδρόμια, κατόπιν αποφάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)». Γιατί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7. Ενεργειακή απόδοσης κατοικιών (μέτρο 16872, ορόσημο 26): Ο ποσοτικός στόχος στο αρχικό Ελλάδα 2.0 το 2021 ήταν 105.000 κατοικίες, ο οποίος αργότερα μειώθηκε στις 83.400 κατοικίες και με την τελευταία αναθεώρηση η κυβέρνηση φαίνεται να ζητά να μειωθεί περαιτέρω στις 69.730 κατοικίες. Γιατί;

8. Ενεργειακή απόδοσης επιχειρήσεων (μέτρο 16874, ορόσημο 36): Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 ο στόχος ήταν «ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 9.700 οντότητες του ιδιωτικού τομέα». Μετά ο στόχος μειώθηκε σε «2.600 οντότητες του ιδιωτικού τομέα. Και με την τελευταία αναθεώρηση, από την αντιπαραβολή των κειμένων, προκύπτει ότι ο στόχος μειώνεται σε «1.060 οντότητες του ιδιωτικού τομέα»! Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση και νέα μείωση; Γιατί;

9. Ενεργειακή απόδοση και προώθηση των ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση (μέτρο 16994, ορόσημο 369): Στο συγκεκριμένο ορόσημο, μετά την αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0 τον περασμένο Δεκέμβριο προβλέπονταν μεταξύ άλλων ως ποσοτικοί στόχοι 161.455 ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού και 36.600 αντλίες θερμότητας για νοικοκυριά, εκ των οποίων 28.530 και 3.660, αντίστοιχα, για ευάλωτα νοικοκυριά. Προβλέπονταν επίσης η «ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων: πιστοποίηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης για 140 κτίρια» και η «εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις με συνολική δυναμικότητα 104 MW». Με την τελευταία όμως αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση μειώνονται οι ποσοτικοί στόχοι σε «απόκτηση 117.455 ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και 22.500 αντλιών θερμότητας για νοικοκυριά, εκ των οποίων 24.130 και 2.250, αντίστοιχα, για ευάλωτα νοικοκυριά», ενώ διαγράφονται τελείως οι αναφορές σε ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων καθώς και σε εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συσσωρευτές για επιχειρήσεις. Γιατί;

10. Αθηναϊκή Ριβιέρα και ανάπλαση Βοτανικού / Ελαιώνα (μέτρο 16873 ορόσημο 40): από τη σύγκριση των κειμένων του Ελλάδα 2.0 του περασμένου Δεκεμβρίου και τώρα, προκύπτει ότι με την τελευταία αναθεώρηση έχουν διαγραφεί από το ορόσημο 40 οι αναφορές σε «αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα και «Αθηναϊκή Ριβιέρα (από Γλυφάδα έως Βάρη — Βούλα — Βουλιαγμένη): υποδομές ποδηλασίας». Ζήτησε όντως αυτή τη διαγραφή η ελληνική κυβέρνηση; Και αν ναι, γιατί;

11. Μονάδες αφαλάτωσης (μέτρο 16850, ορόσημο 74): από το συγκεκριμένο μέτρο, που αφορά σε δράσεις εξοικονόμησης πόσιμου νερού, είχε αφαιρεθεί όπως αναδείξαμε στη Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», η αναφορά στον ποσοτικό στόχο «δράσεις εξοικονόμησης νερού σε 45.000 νοικοκυριά και 10.000 επιχειρήσεις τουλάχιστον». Στο ίδιο μέτρο υπήρχε αναφορά σε «τουλάχιστον 3 μονάδες αφαλάτωσης». Στην τελευταία όμως αναθεώρηση γίνεται πλέον αναφορά σε μόνο μία μονάδα αφαλάτωσης. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση τη μείωση του στόχου; Και αν ναι, γιατί;

12. Κανονιστικό πλαίσιο για έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (μέτρο 16991, ορόσημο 360): Στο συγκεκριμένο ορόσημο στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν ότι «το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής είναι λειτουργικό» και υπάρχει «επιβεβαίωση αποδοχής από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της ολοκλήρωσης του κέντρου ελέγχου» μέχρι τα τέλη του 2025. Τον περασμένο Δεκέμβριο το ορόσημο άλλαξε και προέβλεπε πλέον πως «το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής εκσυγχρονίζεται» και υπάρχει «εκτέλεση εργασιών για τις υποδομές του κέντρου ελέγχου του διαχειριστή συστήματος διανομής». Με την τελευταία αναθεώρηση όμως το ορόσημο εξαφανίστηκε τελείως από το κείμενο. Γιατί;

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

13. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μέτρο 16706, ορόσημο 131): το αρχικό Ελλάδα 2.0 είχε στόχο την «αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500.000 ταμειακών μηχανών» και την «αντικατάσταση 100.000 παλαιών συστημάτων POS». Αργότερα οι ποσοτικοί στόχοι μειώθηκαν σε «190.000 ταμειακές μηχανές νέες, αναβαθμισμένες ή αντικατασταθείσες» και «45.000 συστήματα POS νέα, αντικατασταθέντα ή αναβαθμισμένα». Επίσης προέβλεπε ότι 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για στήριξη ψηφιοποίησης μέσω voucher. Με την τελευταία όμως αναθεώρηση, σύμφωνα με το κείμενο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έλαβαν στήριξη μειώνονται από 100.000 σε 72.400, οι αναβαθμισμένες ή αντικατασταθείσες ταμειακές μηχανές μειώνονται περαιτέρω από 190.000 σε 102.500 και τα συστήματα POS μειώνονται από 45.000 σε 12.500! Πρόκειται για ραγδαία μείωση ποσοτικών στόχων. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση τέτοια μείωση; Και αν ναι, γιατί;

14. Χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα (μέτρο 16721, ορόσημο 309): Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «εκτέλεση τουλάχιστον 70 επενδυτικών σχεδίων που έχουν επιλεγεί βάσει της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων». Με την τελευταία αναθεώρηση ο στόχος μειώνεται στο μισό και προβλέπεται πλέον «εκτέλεση τουλάχιστον 36 επενδυτικών σχεδίων». Γιατί;

15. Επενδύσεις στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (μέτρο 16626, ορόσημο 314): Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «εκτέλεση 350 έργων» στο συγκεκριμένο μέτρο. Με την τελευταία αναθεώρηση ο στόχος μειώνεται δραστικά και προβλέπεται πλέον «εκτέλεση 225 έργων». Γιατί;

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

16. Κοινωνική ένταξη (μέτρο 16922, ορόσημο 183): το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε στο συγκεκριμένο ορόσημο «προγράμματα στήριξης της ένταξης για 7.000 δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και έκδοση πιστοποίησης των δεξιοτήτων…». Μετά την τελευταία αναθεώρηση το συγκεκριμένο ορόσημο και η στήριξη 7.000 οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας δεν υπάρχει πια στο Ελλάδα 2.0…Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση και αυτή τη διαγραφή; Και αν ναι, γιατί;

17. Ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας – κατάρτιση συμβούλων απασχόλησης (μέτρο 16747 – ορόσημο 144α): ο Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μεταξύ άλλων «κατάρτιση 1.000 συμβούλων απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης». Αλλά μετά την τελευταία αναθεωρήση έχει διαγραφεί αυτή η αναφορά. Γιατί;

18. Αναδιάρθρωση Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (μέτρο 16941 – ορόσημο 141α): στο Ελλάδα 2.0 υπήρχε αρχικά έργο με τίτλο ««Rebranding KΠA2 – Επανασχεδιασμός 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης» με προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αργότερα όμως το αντικείμενο του έργου μειώθηκε δραστικά σε «επανασχεδιασμός 40 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης». Και τώρα, με την τελευταία αναθεώρηση διαγράφεται τελείως από το ορόσημο 141α η αναφορά σε «ανακαίνιση των κτιρίων 40 τοπικών Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό; Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη διαγραφή; Και αν ναι, γιατί;

19. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (μέτρο 16794 – ορόσημα 145 και 145β): μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε στα ορόσημα αυτά «υλοποίηση τουλάχιστον 250 ψηφιοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ» και «υλοποίηση των ακόλουθων έργων: 1) Επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών για 34 προγράμματα κατάρτισης· 2) Εκσυγχρονισμός των υποδομών ΕΕΚ (61 εργαστηρίων και του εξοπλισμού τους)· 3) Ανακαίνιση 6 κτιρίων ΕΠΑΣ». Μετά την τελευταία αναθεώρηση όλοι αυτοί οι στόχοι φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί από το κείμενο του Ελλάδα 2.0. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτές τις διαγραφές; Και αν ναι, γιατί;

20. Πρότυπα ΕΠΑΛ και Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (μέτρο 16934, ορόσημο 152): μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2025 το Ελλάδα 2.0 στο ορόσημο 152 « σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 5 θεματικές και 10 πειραματικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και «σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων κατάρτισης και κατάρτισης εκπαιδευτών για 25 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Πρότυπα ΕΠΑΛ)». Μετά την τελευταία αναθεώρηση όμως και αυτές οι αναφορές έχουν διαγραφεί από το κείμενο. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση αυτές τις διαγραφές; Και αν ναι, γιατί;

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ

21. Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» (μέτρο 16400): Μέχρι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε ότι η διευκόλυνση «Σπίτι μου II» αποσκοπούσε αρχικά «στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ». Μετά όμως την τελευταία αναθεώρηση φαίνεται ότι ο στόχος χρηματοδότησης περικόπτεται ριζικά στα 760 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

22. Ιαματικές πηγές και τουρισμός υγείας και ευεξίας (μέτρο 16931, ορόσημο 297): μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «ανακαίνιση ή κατασκευή εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού» που αφορά πολλούς δήμους της χώρας. Ήταν ιδιαίτερα προβληματικό όμως το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει το 2021 με προϋπολογισμό 28,5 εκατομμύρια ευρώ και στα τέλη του 2025 ο προϋπολογισμός είχε μειωθεί δραστικά στα 6,8 εκατομμύρια. Και τώρα, μετά την τελευταία αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0, δεν υπάρχει πλέον καθόλου αναφορά στην ανακαίνιση ή κατασκευή εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Τι σημαίνει αυτό; Και γιατί συμβαίνει αυτό;

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