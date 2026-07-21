ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα για την ενέργεια

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Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

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