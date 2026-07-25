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ΠΑΣΟΚ: Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας – Η πρόταση

Με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, θα κλείσει το βράδυ του Σαββάτου η εκδήλωση για τη ναυτιλία που διοργανώνει η Χαριλάου Τρικούπη στη Χίο

Πολιτική 25.07.2026, 20:05
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ΠΑΣΟΚ: Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας – Η πρόταση
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Στην Χίο πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο, εκδήλωση με θέμα: «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ», στο κλείσιμο της οποίας θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία

19:30: Καλωσόρισμα

Σταύρος Μιχαηλίδης (Βουλευτής Χίου, ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)

19:40 – 20.10 ENOTHTA 1η – ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Άννα Διαμαντοπούλου (Επικεφαλής Κύκλου Ανάπτυξης- μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Η ναυτιλία ως βιομηχανία ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας»

Στέλιος Παναγιώτου (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου): «Συμβολή Ναυτιλίας στο ΑΕΠ – Μεθοδολογία μέτρησης – Σύγκριση με άλλα Κράτη-Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Συντονισμός: Γιώργος Παπούλιας, Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία -InSocial

20:10 – 20:40 ENOTHTA 2η – ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Σταύρος Μιχαηλίδης (Βουλευτής Χίου, Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος για τη Ναυτιλία, ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής): «Διοικητικός φορέας Ναυτιλίας-Παθογένειες-Ελκυστικότητα»

Κώστας Χλωμούδης (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς): «Η ναυτεργασία και μέριμνα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης»

Πλοίαρχος Ε.Ν. Στέλιος Κουμπιάς (Πρόεδρος ΠEΣ ΝΑΤ):  «Κίνητρα – αντικίνητρα για την προσέλκυση νέων στη θάλασσα»

Πλοίαρχος Ε.Ν. Βασίλειος Λεοντάρας (Πρόεδρος Συνταξιούχων ΝΑΤ Συκιάδας Χίου): «Το συνταξιοδοτικό ως πρόσθετο αντικίνητρο για επιλογή καριέρας των νέων στη ναυτεργασία»

Συντονισμός Παντελής Φύκαρης , δημοσιογράφος Politis Chios

20:40 – 21:10 ENOTHTA 3η – ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γιάννης Μανιάτης (Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D), πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): «Πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών για τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλία, τον ανταγωνισμό και την απανθρακοποίηση»

Διονύσης Θεοδωράτος (Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας): «Προετοιμασία της ελληνικής ακτοπλοΐας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ποιοτική αναβάθμιση των νησιωτικών μεταφορών»

Μαρία Λεκάκου (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, αν. γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Η Ευρώπη και ένα νέο μοντέλο συστημικής διαχείρισης της Ακτοπλοΐας»

Γιάννης Πολυχρονάκος (Γραμματέας Τομέα Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής): «Ήρθε η ώρα να ενταχθεί η ακτοπλοΐα σε μια εθνική νησιωτική πολιτική»

Συντονισμός: Γιώργος Παπούλιας, Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία -InSocial

21:10 – 21:20 Συμπεράσματα

Θάνος Πάλλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραμματέας Τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)

21.20 Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη

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