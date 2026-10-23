Παπουτσάνης: Προσωρινό μέρισμα για την χρήση 2026

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Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 μικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 1.354.929,70 ευρώ αποφάσισε η Παπουτσάνης.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί προσαυξημένο με το προμέρισμα που αντιστοιχεί στις 32.012 ιδίες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία στις 23 Οκτωβρίου 2026 διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 0,0500591357 ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0475561789 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 26η.10.2026 (Cut-off Date).

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 27η.10.2026 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 2η.11.2026.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα ALPHA BANKμέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 2η.11.2027).

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.