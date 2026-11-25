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Σε μια νέα φάση ανάπτυξης περνά η Sunlight, έχοντας ολοκληρώσει έναν επενδυτικό κύκλο ύψους 1,05 δισ. ευρώ μέσα στην περίοδο 2021-2025. Η εταιρεία που τα προηγούμενα χρόνια μεγάλωσε παραγωγικές δυνατότητες, απέκτησε νέες δραστηριότητες και διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμά της, επιχειρεί πλέον να “χτίσει” πάνω στις επενδύσεις που προηγήθηκαν για να κινηθεί σε αγορές με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η επόμενη ημέρα δεν προβλέπει έναν νέο επενδυτικό γύρο αντίστοιχου μεγέθους. Το βάρος μετατοπίζεται στην τεχνολογία, την κερδοφορία, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη προϊόντων με μεγαλύτερα περιθώρια.

Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμυνα, οι μπαταρίες για νέα πεδία εφαρμογών, η αποθήκευση και η διαχείριση ενέργειας.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, τα EBITDA έχουν αυξηθεί από επίπεδα περίπου 10-15 εκατ. ευρώ σε 120-130 εκατ. ευρώ Στόχος είναι η περαιτέρω σημαντική αύξηση των μεγεθών έως το τέλος της δεκαετίας. Η στρατηγική και τα επόμενα βήματα του ομίλου παρουσιάστηκαν σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο επίσκεψης στις τρεις παραγωγικές μονάδες της Sunlight στην Ελλάδα, στο Κιλκίς, την Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Sunlight «μπαίνει» βαθύτερα στην αμυντική βιομηχανία

Μια από τις δραστηριότητες στις οποίες η Sunlight βλέπει σημαντικές προοπτικές είναι η άμυνα. Η στροφή προς τον συγκεκριμένο κλάδο δεν ξεκίνησε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήδη από το 2021, όταν ο αμυντικός κλάδος παρέμενε εκτός προτεραιοτήτων για πολλούς επενδυτές λόγω ESG, η Sunlight είχε επιλέξει να επενδύσει συστηματικά στην άμυνα.

Έτσι διαθέτει ήδη εμπειρία στις αμυντικές εφαρμογές και στις μπαταρίες υποβρυχίων. Η τεχνογνωσία της έχει ήδη δοκιμαστεί σε απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων στις μπαταρίες για τα γαλλικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια Barracuda της Naval Group, ένα πρόγραμμα που χρειάστηκε περίπου μία δεκαετία για να περάσει από την ανάπτυξη στην παραγωγή. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ επέλεξε τη Sunlight να συμβάλει στη διαμόρφωση των προδιαγραφών για μπαταρίες για drones.

Σήμερα το χαρτοφυλάκιο διευρύνεται περαιτέρω. Περιλαμβάνει ατομικές μπαταρίες για να στηρίζουν τον εξοπλισμό των στρατιωτών, εφαρμογές για άρματα μάχης, ναυτικές μπαταρίες και λύσεις για drones. Για ορισμένα από τα προϊόντα βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές και πιστοποιήσεις, ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η άμυνα μπορεί να πολλαπλασιάσει τη συνεισφορά της στα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν πρόκειται απαραίτητα να αποτελέσει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε όρους τζίρου, μπορεί όμως να έχει σημαντικό βάρος στην κερδοφορία, καθώς τα περιθώρια είναι υψηλότερα.

Σε κάθε περίπτωση, , η Sunlight επιδιώκει μεγαλύτερη συνεργασία με το ελληνικό κράτος στον σχεδιασμό αμυντικών προγραμμάτων, ώστε η εγχώρια παραγωγική και τεχνολογική βάση να αξιοποιείται ως μέρος του σχεδιασμού των λύσεων.

Τα €1,05 δισ. που άλλαξαν τη βιομηχανική βάση

Το αποτύπωμα των επενδύσεων ύψους 1,05 δισ. ευρώ που δαπανήθηκαν βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί πλέον η παραγωγική αλυσίδα της Sunlight. Από τα εξαρτήματα έως την ανακύκλωση, ο όμιλος έχει μεταφέρει περισσότερα στάδια της παραγωγής στο εσωτερικό του, περιορίζοντας τις εξαρτήσεις από τρίτους. Η επιλογή της διοίκησης ήταν να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα αξίας των μπαταριών. Από την παραγωγή εξαρτημάτων και των ίδιων των μπαταριών έως την ανακύκλωση των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές.

Η λογική της καθετοποίησης συνδέεται και με τον χρόνο ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών. Έτσι το επόμενο στοίχημα δεν είναι μια νέα επενδυτική “κούρσα” αντίστοιχου ύψους, αλλά η πλήρης αξιοποίηση όσων έχουν ήδη δημιουργηθεί και η μετατροπή τους σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και κερδοφορία.

«Αν δεν είσαι μακροπρόθεσμος επενδυτής, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επενδύσεις», είναι το στίγμα που δίνει η διοίκηση για τη στρατηγική της.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στην Ασία

Η καθετοποίηση αποτελεί ταυτόχρονα απάντηση σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή βιομηχανία, δηλαδή ον ανταγωνισμό από την Ασία. Κι αυτό διότι η πίεση προς τους ευρωπαίους βιομηχανικούς πελάτες θα ενταθεί, καθώς οι ασιατικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλεονεκτήματα κόστους και ταχύτητας. Η Sunlight επένδυσε στο Κιλκίς ακριβώς επειδή είχε προβλέψει την ένταση του ανταγωνισμού.

Το ζητούμενο για την Ευρώπη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Group κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, είναι να περάσει από την πολιτική επιδότησης των εργοστασίων σε μια πολιτική που θα στηρίζει και την πραγματική παραγωγή. Κίνα και ΗΠΑ, όπως επισημαίνει, ενισχύουν την παραγωγή, ενώ η Ευρώπη συχνά επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος. Ο κ. Αθανασόπουλος θεωρεί ότι η ενεργειακή αυτονομία και η αυτοκατανάλωση θα έπρεπε να έχουν αποτελέσει μεγαλύτερη προτεραιότητα, αντί για την αποκλειστική έμφαση στις επιδοτήσεις της κατανάλωσης.

Από την ανακύκλωση μολύβδου στο λίθιο

Η καθετοποίηση της Sunlight στα τρία εργοστάσια σε Κιλκίς, Ξάνθη και Κομοτηνή φτάνει έως το τέλος του κύκλου ζωής των μπαταριών.«Το ένα εργοστάσιο δίνει στο άλλο», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της Sunlight Group, Λάμπρο Μπισάλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η λογική είναι αυτή ενός ενιαίου οικοσυστήματος, στο οποίο οι μονάδες του Ομίλου αλληλοτροφοδοτούνται, από την παραγωγή εξαρτημάτων και την κατασκευή μπαταριών έως την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Στην Κομοτηνή λειτουργεί η μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου, η οποία αποτελεί κρίσιμο κρίκο του παραγωγικού οικοσυστήματος.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές αγορές και τα υλικά που ανακτώνται επιστρέφουν, σε σημαντικό βαθμό, στην παραγωγική διαδικασία.

Η μονάδα διαθέτει συνολική έκταση περίπου 42.000 τ.μ., ενώ η δυναμικότητα ανακύκλωσης ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες τόνους μπαταριών ετησίως. Ο ανακτημένος μόλυβδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στην παραγωγή νέων μπαταριών στη μονάδα της εταιρείας στην Ξάνθη ενώ τα πλαστικά επιστρέφουν επίσης στον παραγωγικό κύκλο.

Η εταιρεία προχωρά παράλληλα σε επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ για δεύτερο φούρνο, που θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 30.000 τόνους.

Το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό στοίχημα είναι το λίθιο. Στην Ξάνθη λειτουργεί πιλοτική γραμμή ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, με στόχο την ανάκτηση υλικών όπως το λίθιο, ο γραφίτης και ο ηλεκτρολύτης.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας μονάδας. Η εξέλιξη της αγοράς, οι διαθέσιμοι όγκοι προς ανακύκλωση και το κόστος της διαδικασίας θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Το Κιλκίς ως κρίσιμος κρίκος της αλυσίδας

Στην καρδιά της καθετοποιημένης παραγωγής βρίσκεται η Sunlight Technosystems στο Κιλκίς, στην οποία κατευθύνθηκε επένδυση 75,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε το 1998 και πέρασε υπό τον έλεγχο της Sunlight το 2021, σχεδιάζει και παράγει καλούπια, μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας, battery boxes και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπαταριών.

Η στρατηγική σημασία της Technosystems είναι μεγαλύτερη από τα μεγέθη της. Η παραγωγή εξαρτημάτων στο Κιλκίς τροφοδοτεί τις άλλες μονάδες του ομίλου και περιορίζει τις εξαρτήσεις από την παγκόσμια αγορά προμηθευτών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και για πωλήσεις σε τρίτους πελάτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο στόχος για τον κύκλο εργασιών της Technosystems είναι να αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 28 εκατ. ευρώ το 2026 προς τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

Από την μπαταρία στην «έξυπνη» ενέργεια

Το τελευταίο κομμάτι του νέου σχεδιασμού αφορά τη διαχείριση ενεργειας όπου η Sunlight επιχειρεί να μεταφέρει την τεχνογνωσία της από την αποθήκευση ενέργειας στη διαχείριση της ίδιας της κατανάλωσης.

Η λογική είναι ότι η μπαταρία από μόνη της δεν αρκεί. Όταν συνδυάζεται με λογισμικό που παρακολουθεί πότε, πώς και πόσο καταναλώνεται ενέργεια, μπορεί να γίνει εργαλείο για τη μείωση του λογαριασμού.

Σε βιομηχανικό πελάτη με ενεργειακό κόστος περίπου 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, η Sunlight υπολογίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης του 14%, ενώ σε διαφορετικά προφίλ καταναλωτών οι λύσεις της μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση που φθάνει ακόμη και το 25%.

Το μοντέλο περιλαμβάνει αποθήκευση, software και υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας, με την εταιρεία να αναλαμβάνει και την εγκατάσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό.

Οι εφαρμογές δεν περιορίζονται στις μεγάλες βιομηχανίες αλλά αφορούν και μικρότερες επιχειρήσεις, εμπορικά κτίρια, ακόμη και κατοικίες, καθώς η αποθήκευση ενέργειας μετατρέπεται σταδιακά σε εργαλείο καθημερινής διαχείρισης της κατανάλωσης.

Στην αμερικανική αγορά η Sunlight έχει ήδη αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στη GridPoint, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης ενέργειας για μικρές επιχειρήσεις και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ.