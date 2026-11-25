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Με μειωμένη αξία παραγωγής και έναν ολοένα μεγαλύτερο λογαριασμό για λιπάσματα και ενέργεια βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική γεωργία, καθώς η νέα κρίση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία λιπασμάτων απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος των καλλιεργειών ενόψει του 2027. Η πίεση είναι διπλή για τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς η χώρα καταγράφει υποχώρηση της αγροτικής παραγωγής σε όρους αξίας, την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Μειώθηκε η αξία για την ελληνική αγροτική παραγωγή

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι το 2025 η αξία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής μειώθηκε κατά 2,9%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 4,8%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 558,7 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν μείωση, ενώ στις υπόλοιπες 22 η αξία της παραγωγής αυξήθηκε.

Πρόκειται για μια σημαντική απόκλιση, η οποία αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις υπό το βάρος των νέων ανατιμήσεων. Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των λιπασμάτων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 12,1% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος ενέργειας και λιπαντικών για τη γεωργία είχε εκτιναχθεί κατά 23,3%.

Η νέα αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, ενώ οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου οδηγούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες λιπασμάτων σε περιορισμό της παραγωγής. Η Yara, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του κλάδου, έχει ήδη μειώσει κατά 27% την παραγωγή αμμωνίας στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τη διοίκησή της.

Ακριβότερη παραγωγή, χαμηλότερες τιμές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο οι τιμές των μέσων παραγωγής είχαν αυξηθεί συνολικά κατά 6,9% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι τιμές που εισέπρατταν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους είχαν υποχωρήσει κατά 0,4%.

Με άλλα λόγια, το κόστος για να παραχθεί ένα αγροτικό προϊόν αυξάνεται, χωρίς οι τιμές πώλησης να ακολουθούν την ίδια πορεία. Η εξέλιξη αυτή συμπιέζει τα περιθώρια των παραγωγών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες όπου τα λιπάσματα και η ενέργεια αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών εξόδων.

Η δυσμενής εικόνα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από το προηγούμενο έτος. Η Eurostat καταγράφει ότι η συνολική αξία της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 25,8 δισ. ευρώ το 2025, με σημαντική συμβολή της ζωικής παραγωγής, η αξία της οποίας ενισχύθηκε κατά 9,2%. Αντίθετα, η Ελλάδα βρέθηκε στην ομάδα των χωρών που δεν συμμετείχαν σε αυτή την άνοδο.

«Καμπανάκι» για τη σοδειά του 2027

Στην ελληνική αγορά λιπασμάτων η ανησυχία είναι ήδη έντονη. με τον Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) να προειδοποιεί ότι, χωρίς νέα κρατική ενίσχυση, η κατανάλωση λιπασμάτων θα μπορούσε να μειωθεί έως και 40%, επηρεάζοντας τις καλλιεργητικές αποφάσεις των παραγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΠΕΛ έχει υποβάλει αίτημα επαναφοράς της ενίσχυσης 15% για τις αγορές λιπασμάτων, με κάλυψη παραστατικών από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Η συγκεκριμένη περίοδος είναι κρίσιμη, καθώς, σύμφωνα με τον ΣΠΕΛ, αντιστοιχεί στο 30%–35% της ετήσιας κατανάλωσης λιπασμάτων. Επομένως, οι αποφάσεις των παραγωγών τους επόμενους μήνες μπορεί να επηρεάσουν τη θρέψη των καλλιεργειών και τις αποδόσεις της επόμενης συγκομιδής.

Η εγχώρια αγορά υπολογίζεται σε 450–500 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η κατανάλωση λιπασμάτων το 2025 εκτιμάται σε περίπου 825.000 τόνους, ποσότητα μειωμένη κατά 27% σε σύγκριση με το 2007.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση που καταγράφει ο κλάδος σε συγκεκριμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον ΣΠΕΛ, το κόστος της ουρίας εμφανίζει αύξηση 37%, της νιτρικής αμμωνίας 94%, της θειικής αμμωνίας 77% και του DAP 31%. Οι μεταβολές αυτές αφορούν επιμέρους κοστολογικά στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος και δεν ταυτίζονται με τον επίσημο δείκτη τιμών λιπασμάτων της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο κίνδυνος να περάσει η κρίση στα τρόφιμα

Η νέα ευρωπαϊκή κρίση συνδέεται άμεσα με το φυσικό αέριο, βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αμμωνίας και αζωτούχων λιπασμάτων. Όταν το ενεργειακό κόστος καθιστά ασύμφορη τη λειτουργία ευρωπαϊκών μονάδων, η αγορά μπορεί να εξαρτάται περισσότερο από εισαγωγές, με πρόσθετη έκθεση σε μεταφορικά έξοδα και διεθνείς ανατιμήσεις.

Για την ελληνική γεωργία, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι παραγωγοί θα απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος ή θα περιορίσουν τις αγορές και τη χρήση λιπασμάτων. Μια τέτοια επιλογή μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις και την ποιότητα συγκεκριμένων καλλιεργειών, ιδιαίτερα όταν η λίπανση υποχωρεί κάτω από τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η πιθανή πίεση στις επόμενες σοδειές δημιουργεί και έναν δεύτερο κίνδυνο, τη μεταφορά μέρους του αυξημένου κόστους στις τιμές των τροφίμων. Για την ελληνική αγροτική οικονομία, όμως, το πρόβλημα είναι ήδη υπαρκτό. Με την αξία της παραγωγής να υποχωρεί όταν η ευρωπαϊκή αυξάνεται και τις βασικές εισροές να ακριβαίνουν, η επόμενη χρονιά θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν οι παραγωγοί μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο των καλλιεργειών τους χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο το εισόδημά τους.