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Η 26η Νοεμβρίου 1917 συνδέεται με την αποκάλυψη ενός από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μυστικής διπλωματίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: της Συμφωνίας Σάικς – Πικό.

Χρειάζεται, ωστόσο, μια μικρή ιστορική διευκρίνιση ως προς την ημερομηνία.

Το κείμενο της συμφωνίας είχε δημοσιοποιηθεί στη σοβιετική εφημερίδα Izvestia στις 22 – 24 Νοεμβρίου, ενώ η Manchester Guardian το δημοσίευσε στις 26 Νοεμβρίου 1917. Η αποκάλυψη προκάλεσε διεθνή αίσθηση, καθώς έδειξε ότι οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν ήδη σχεδιάσει, πίσω από κλειστές πόρτες, τη μεταπολεμική διανομή μεγάλου μέρους της Μέσης Ανατολής.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί στις 16 Μαΐου 1916, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Βρετανού διπλωμάτη σερ Μαρκ Σάικς και του Γάλλου ομολόγου του, Φρανσουά Ζορζ – Πικό.

Σύμφωνα με το The Oxford Handbook of History and International Relations, η Ρωσία, τότε σύμμαχος των δύο χωρών στην Αντάντ, είχε επίσης ενημερωθεί και συναινέσει στις σχετικές διευθετήσεις.

Στόχος ήταν να καθοριστούν εκ των προτέρων οι σφαίρες επιρροής στην περίπτωση ήττας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας.

Ο χάρτης της διανομής

Η συμφωνία προέβλεπε έναν σύνθετο διαχωρισμό των οθωμανικών αραβικών εδαφών.

Η Γαλλία θα αποκτούσε άμεσο έλεγχο στην παράκτια Συρία, στον Λίβανο και σε περιοχές της νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας, ενώ η Βρετανία θα εξασφάλιζε τον έλεγχο της νότιας Μεσοποταμίας, δηλαδή σημαντικού μέρους του σημερινού Ιράκ, καθώς και ειδική θέση γύρω από τα λιμάνια της Χάιφα και της Άκρας.

Η Παλαιστίνη, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες βρετανικές διευκολύνσεις, προβλεπόταν να τεθεί υπό διεθνή διοίκηση.

Ανάμεσα στις ζώνες άμεσου ελέγχου προβλέπονταν δύο ευρύτερες περιοχές, στις οποίες θα δημιουργούνταν αραβικά κράτη ή συνομοσπονδίες κρατών. Θεωρητικά, αυτά θα ήταν ανεξάρτητα, αλλά στην πράξη θα βρίσκονταν υπό γαλλική ή βρετανική επιρροή.

Η συμφωνία έδινε στις δύο δυνάμεις προτεραιότητα στην ανάληψη οικονομικών έργων, στη χορήγηση τοπικών δανείων και στην παροχή συμβούλων και διοικητικών στελεχών. Με άλλα λόγια, ακόμη και εκεί όπου δεν προβλεπόταν άμεση αποικιακή διοίκηση, οι δύο χώρες εξασφάλιζαν προνομιακή πρόσβαση στις οικονομικές αποφάσεις.

Τι προσδοκούσε οικονομικά η Γαλλία

Για τη Γαλλία, η Συρία και ο Λίβανος δεν αποτελούσαν απλώς εδάφη με ιστορική και πολιτισμική σημασία. Ήταν περιοχές στις οποίες γαλλικές τράπεζες, επιχειρήσεις και επενδυτές είχαν ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Γαλλικά κεφάλαια είχαν χρηματοδοτήσει σιδηροδρομικές γραμμές, λιμενικές εγκαταστάσεις, δίκτυα κοινής ωφέλειας, τράπεζες και εμπορικές επιχειρήσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η διατήρηση και η επέκταση αυτής της παρουσίας αποτελούσε βασική επιδίωξη του Παρισιού.

Η γαλλική επιρροή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε νέες συμβάσεις κατασκευής σιδηροδρόμων και λιμανιών, χρηματοδότηση δημόσιων έργων, δανεισμό προς τις τοπικές διοικήσεις και ευνοϊκή μεταχείριση γαλλικών προϊόντων.

Παράλληλα, η πρόσβαση σε αγορές της ανατολικής Μεσογείου θα δημιουργούσε ευκαιρίες για τις γαλλικές βιομηχανίες, τις τράπεζες και τις εμπορικές εταιρείες. Η συμφωνία λειτουργούσε, επομένως, ως μηχανισμός προστασίας ήδη υπαρχόντων συμφερόντων, αλλά και ως βάση για τη διεύρυνσή τους.

Η Γαλλία επιδίωκε επίσης να διατηρήσει τον ρόλο της ως σημαντικής ευρωπαϊκής δύναμης στην ανατολική Μεσόγειο. Η εξασφάλιση της Συρίας και του Λιβάνου θα ενίσχυε τη θέση της απέναντι στη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ θα της έδινε πρόσβαση σε εμπορικά δίκτυα που συνέδεαν τη Μεσόγειο με την ενδοχώρα της Μέσης Ανατολής.

Τα βρετανικά συμφέροντα: Ινδία, Σουέζ και Μεσοποταμία

Για τη Βρετανία, η περιοχή είχε πρωτίστως στρατηγική και εμπορική σημασία.

Η προστασία της διώρυγας του Σουέζ, βασικής αρτηρίας για τη σύνδεση της Ευρώπης με την Ινδία, αποτελούσε κεντρικό στόχο της βρετανικής αυτοκρατορικής πολιτικής. Η εξασφάλιση ελέγχου ή επιρροής στα εδάφη ανατολικά της Αιγύπτου περιόριζε τον κίνδυνο να απειληθεί η πρόσβαση προς τον Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η Μεσοποταμία προσέφερε επιπλέον σημαντικές οικονομικές δυνατότητες. Οι κοιλάδες του Τίγρη και του Ευφράτη αποτελούσαν φυσικούς εμπορικούς διαδρόμους, ενώ η περιοχή είχε προοπτικές για αγροτική ανάπτυξη, μεταφορές και εξαγωγές πρώτων υλών.

Η Βρετανία επιδίωκε να ελέγχει τις βασικές οδούς επικοινωνίας μεταξύ Μεσογείου και Κόλπου, να περιορίσει τη γερμανική οικονομική διείσδυση και να εξασφαλίσει προνομιακή θέση στις μελλοντικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα λιμάνια της Χάιφα και της Άκρας, καθώς και η πρόβλεψη για σιδηροδρομική σύνδεση της Χάιφα με τη Μεσοποταμία. Η συμφωνία έδινε στη Βρετανία το δικαίωμα να κατασκευάσει, να διαχειρίζεται και να κατέχει τη συγκεκριμένη γραμμή, ενώ εξασφάλιζε και τη δυνατότητα μεταφοράς στρατευμάτων.

Το σχέδιο είχε σαφή εμπορική διάσταση: θα διευκόλυνε τη μεταφορά προϊόντων και πρώτων υλών προς τη Μεσόγειο, μειώνοντας την εξάρτηση από άλλες διαδρομές.

Το πετρέλαιο προσέθετε μια ακόμη διάσταση. Η Βρετανία είχε ήδη αντιληφθεί τη σημασία των πετρελαϊκών αποθεμάτων της περιοχής του Περσικού Κόλπου, ιδιαίτερα μετά τη μετάβαση του πολεμικού της στόλου από τον άνθρακα στο πετρέλαιο.

Ωστόσο, οι ιστορικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να παρουσιάζεται η συμφωνία του 1916 ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διανομής των πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Οι πετρελαϊκές επιδιώξεις απέκτησαν σαφέστερη θέση στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, κυρίως το 1919 – 1920, όταν η τύχη της Μεσοποταμίας και της περιοχής της Μοσούλης συνδέθηκε άμεσα με τις παραχωρήσεις και τα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιρειών.

Οι υποσχέσεις προς τους Άραβες και η αποκάλυψη της Σάικς – Πικό

Η μυστικότητα της συμφωνίας ήταν απαραίτητη για τη Βρετανία και τη Γαλλία, καθώς οι δεσμεύσεις τους συγκρούονταν με τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους Άραβες.

Την ίδια περίοδο, Βρετανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονταν με τον σερίφη της Μέκκας (σσ: παραδοσιακός τίτλος του ηγέτη του Σεριφάτου της Μέκκας) Χουσεΐν μπιν Άλι, ενθαρρύνοντάς τον να εξεγερθεί εναντίον των Οθωμανών με την προοπτική της δημιουργίας ανεξάρτητου αραβικού κράτους μετά τον πόλεμο.

Η Αραβική Εξέγερση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1916, χωρίς οι ηγέτες της να γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας Σάικς – Πικό.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη τον Νοέμβριο του 1917, όταν οι Μπολσεβίκοι, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, αποφάσισαν να αποκαλύψουν τις μυστικές συμφωνίες της τσαρικής διπλωματίας.

Ο Λέον Τρότσκι, ως επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων, έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα, προκαλώντας διπλωματική αμηχανία στο Λονδίνο και στο Παρίσι.

Η αποκάλυψη έδειξε στους Άραβες ότι οι υποσχέσεις περί ανεξαρτησίας συνυπήρχαν με σχέδια ξένης κυριαρχίας και οικονομικής εκμετάλλευσης.

Η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε αυτούσια. Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, η αποχώρηση της Ρωσίας από τον πόλεμο, η Διακήρυξη Μπάλφουρ του Νοεμβρίου 1917 και οι μεταπολεμικές διαπραγματεύσεις άλλαξαν σημαντικά τους αρχικούς σχεδιασμούς.

Στη Διάσκεψη του Σαν Ρέμο το 1920, η Βρετανία εξασφάλισε τις εντολές διοίκησης για την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία, ενώ η Γαλλία ανέλαβε τη Συρία και τον Λίβανο. Οι διευθετήσεις αυτές δεν ήταν απλή εφαρμογή του χάρτη του 1916, αλλά διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τη λογική των γαλλικών και βρετανικών σφαιρών επιρροής.

Έναν αιώνα και πλέον αργότερα, η Σάικς – Πικό παραμένει σύμβολο της ευρωπαϊκής αποικιακής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

Η σημασία της δεν βρίσκεται μόνο στις γραμμές που χαράχθηκαν πάνω στον χάρτη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η οικονομική ισχύς, οι επενδύσεις, οι μεταφορές και ο έλεγχος των φυσικών πόρων συνδέθηκαν με τη διαμόρφωση πολιτικών συνόρων.

Για το Λονδίνο και το Παρίσι, η συμφωνία δεν ήταν απλώς μια εδαφική διευθέτηση: ήταν μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ότι, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα διατηρούσαν τον έλεγχο των σημαντικότερων εμπορικών και στρατηγικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.