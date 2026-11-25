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Μήπως σηκώνουμε πολύ ψηλά τον πήχη; Μπορεί η προαναγγελία του Κυριάκου Πιερρακάκη για αναθεώρηση όλων των προβλέψεων της ελληνικής οικονομίας έως το 2030 να ακούγεται… σαν μουσική στα αυτιά, μιας κοινωνίας που υπέφερε από σκληρή δημοσιονομική λιτότητα, ωστόσο η συγκυρία δεν φαίνεται να προσφέρεται για… τόσο φιλόδοξους στόχους.

Ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες πιέζονται, το ενεργειακό κόστος δείχνει ξανά τα δόντια του, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει και κανείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές οικονομικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες. Πόσω μάλλον την επόμενη τετραετία.

Μάλιστα, εκτός από τους κινδύνους που συνδέονται με δυνάμεις που δεν μπορούμε να ορίσουμε ως χώρα, υπάρχει και μια εγχώρια παράμετρος που δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι εκλογές του 2027. Και κυρίως το ενδεχόμενο να χρειαστούν περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το φάντασμα… της παράλυσης θα αρχίσει οσονούπω να αιωρείται πάνω από την ελληνική οικονομία και κυρίως πάνω την ίδια την κρατική μηχανή. Το ενδεχόμενο παραγωγικά υπουργεία να κατεβάσουν τα μολύβια δεν είναι απίθανο. Κάτι που σημαίνει ότι αποφάσεις θα μετατίθενται, υπογραφές θα καθυστερούν, μεταρρυθμίσεις θα μπουν στο συρτάρι, μπροστά στον κίνδυνο του πολιτικού κόστους… μια ανάσα πριν τις κάλπες. Και οι επενδυτές, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, περιμένουν.

Μήπως, λοιπόν, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια ολόκληρη χρονιά; Και όλα αυτά τη στιγμή που η οικονομία καλείται να κινηθεί χωρίς τους «θεόσταλτους» πόρους τους Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι έδωσαν ανέλπιστη ώθηση στην ανάπτυξη. Πόσο εύκολο είναι να επιτευχθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, με κάποια μεμονωμένα προγράμματα και τους εθνικούς πόρους;

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Grant Thornton, προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές από τον πρώτο χρόνο της επόμενης κυβερνητικής θητείας, εφόσον οι πολίτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους. Μίλησε για «ρεαλιστική ελπίδα». Το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί μέχρι τότε.

Ασφαλώς, η χώρα έχει διανύσει σημαντική απόσταση. Οι επιχειρήσεις έχουν ισχυροποιηθεί, οι τράπεζες διαθέτουν κεφάλαια και το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι υπαρκτό. Ουδείς αμφισβητεί ότι υπήρξε πρόοδος.

Από την άλλη πλευρά, όμως, μήπως δεν πρέπει καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες; Ειδικά, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου. Δεν πρέπει επουδενί να θεωρήσουμε ότι πλέον είμαστε απόρθητο φρούριο. Ότι έχουμε αποκτήσει ανοσία στις διεθνείς κρίσεις. Η αισιοδοξία χρειάζεται για να λειτουργήσει η οικονομική δραστηριότητα. Η τοξικότητα μόνο κακό κάνει. Όμως χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές. Ειδικά όταν οι αστάθμητοι παράγοντες πολλαπλασιάζονται και τα περιθώρια για λάθη στενεύουν.