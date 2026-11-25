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Στις 25 Νοεμβρίου 1992, η Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Τσεχοσλοβακίας ψήφισε τη διάλυση της χώρας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993.Τρεις δεκαετίες αργότερα, οι Τσεχία και Σλοβακία έχουν διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις, παρά την κοινή ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η διάλυση της Τσεχοσλοβακίας υπήρξε μία από τις πιο ασυνήθιστες πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις της μεταψυχροπολεμικής Ευρώπης. Σε αντίθεση με τη βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ο διαχωρισμός των Τσέχων και των Σλοβάκων πραγματοποιήθηκε με πολιτική συμφωνία και θεσμικές διαδικασίες.

Η λεγόμενη «βελούδινη επανάσταση» του 1989 είχε ανατρέψει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Τρία χρόνια αργότερα, όμως, οι διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες των δύο δημοκρατιών οδήγησαν στην απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η ψηφοφορία της 25ης Νοεμβρίου 1992 έδωσε το νομικό έναυσμα για τη διάλυση της ομοσπονδίας.

Από την Πρωτοχρονιά του 1993 δημιουργήθηκαν δύο ανεξάρτητα κράτη: η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακική Δημοκρατία. Η επιλογή δεν ήταν οικονομικά ουδέτερη. Οι δύο πλευρές έπρεπε να μοιράσουν περιουσιακά στοιχεία, χρέη, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και παραγωγικές υποδομές, ενώ παράλληλα επιχειρούσαν να διατηρήσουν τις εμπορικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί επί δεκαετίες.

Η άνιση αφετηρία και η κατανομή της περιουσίας

Η συμφωνία διαχωρισμού προέβλεπε δύο βασικούς κανόνες. Τα ακίνητα και οι υποδομές θα περνούσαν στο κράτος στο έδαφος του οποίου βρίσκονταν, ενώ τα περισσότερα κινητά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα μοιράζονταν σε αναλογία δύο προς ένα υπέρ της Τσεχίας, αντανακλώντας τη διαφορά πληθυσμού. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε στην κατανομή δημόσιας περιουσίας και χρέους, αλλά δεν εξαφάνισε τις οικονομικές ανισότητες.

Η Τσεχία ξεκινούσε από ισχυρότερη θέση. Διέθετε μεγαλύτερη βιομηχανική βάση, περισσότερες ανεπτυγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και την έδρα των περισσότερων ομοσπονδιακών θεσμών στην Πράγα.

Η Σλοβακία είχε μεγαλύτερη εξάρτηση από τη βαριά βιομηχανία και την αμυντική παραγωγή, κλάδους που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες μετά την κατάρρευση των παραδοσιακών αγορών του ανατολικού μπλοκ. Επιπλέον, στο τέλος του 1992 η ανεργία στη Σλοβακία ήταν περίπου τετραπλάσια από εκείνη στην Τσεχία.

Η οικονομική απόσταση αποτυπωνόταν και στις δημοσιονομικές σχέσεις. Το 1992 η Τσεχία είχε μεταφέρει στη Σλοβακία 25 δισ. τσεχοσλοβακικές κορώνες μέσω του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 7% του σλοβακικού ΑΕΠ. Με τη διάλυση της χώρας, αυτές οι μεταβιβάσεις σταμάτησαν. Για τη Σλοβακία, η απώλεια αυτή σήμαινε ότι έπρεπε να καλύψει μόνη της δημοσιονομικές ανάγκες που μέχρι τότε χρηματοδοτούνταν από τον κοινό κρατικό μηχανισμό.

Το νόμισμα που άντεξε μόλις πέντε εβδομάδες

Αρχικά, οι δύο κυβερνήσεις επιχείρησαν να περιορίσουν το οικονομικό κόστος του χωρισμού.

Συμφώνησαν να διατηρήσουν τελωνειακή ένωση και προσωρινή νομισματική ένωση, ώστε οι συναλλαγές να συνεχιστούν χωρίς άμεσους φραγμούς. Το κοινό νόμισμα επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 1993, με δυνατότητα παράτασης.

Η συμφωνία, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια. Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική αξία των δύο νομισμάτων προκάλεσε εκροές κεφαλαίων, ιδιαίτερα από τη Σλοβακία προς την Τσεχία, καθώς οι επενδυτές φοβούνταν υποτίμηση της σλοβακικής κορώνας.

Τον Ιανουάριο του 1993, η κεντρική τράπεζα της Σλοβακίας έχασε περίπου το 60% των συναλλαγματικών της αποθεμάτων. Στις 8 Φεβρουαρίου, μόλις 38 ημέρες μετά τη δημιουργία των δύο κρατών, η νομισματική ένωση εγκαταλείφθηκε. Οι δύο χώρες εισήγαγαν ξεχωριστά νομίσματα, με την αντικατάσταση των παλαιών χαρτονομισμάτων και κερμάτων να πραγματοποιείται οργανωμένα.

Η διατήρηση της τελωνειακής ένωσης δεν απέτρεψε τη συρρίκνωση του εμπορίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συναλλαγές μεταξύ των δύο κρατών μειώθηκαν περίπου κατά 45% το πρώτο τρίμηνο του 1993 και κατά περίπου 20% στο σύνολο της χρονιάς. Οι τσεχικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Σλοβακία υποχώρησαν σε πραγματικούς όρους πάνω από 30%, ενώ οι εισαγωγές από τη Σλοβακία μειώθηκαν περίπου 15%.

Η αλλαγή νομίσματος και η ανάγκη διακανονισμού των συναλλαγών σε σκληρό νόμισμα έκαναν ακριβότερες και πιο σύνθετες τις εμπορικές σχέσεις.

Τσεχία – Σλοβακία: Δύο διαφορετικές πορείες ανάπτυξης

Οι πρώτες συνέπειες ήταν πιο έντονες στη Σλοβακία. Το 1993 η οικονομία της παρέμεινε σε ύφεση, ενώ η Τσεχία εμφάνισε ήδη σημάδια ανάκαμψης.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτύπωναν τη διαφορά: το 1993 ανήλθαν σε 561 εκατ. δολάρια στην Τσεχία, έναντι 134 εκατ. στη Σλοβακία. Η Πράγα είχε κληρονομήσει τους περισσότερους ομοσπονδιακούς θεσμούς, διέθετε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και προσέφερε στους επενδυτές μεγαλύτερη θεσμική συνέχεια.

Αυτό δεν καταδίκασε την Σλοβακία σε μόνιμη υστέρηση. Μετά την ένταξη και των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η σλοβακική οικονομία προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η χώρα εξελίχθηκε σε σημαντικό παραγωγικό κόμβο για μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες.

Η υιοθέτηση του ευρώ το 2009 περιόρισε τον συναλλαγματικό κίνδυνο και διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις. Μεταξύ 2009 και 2016, η Σλοβακία κατέγραψε κατά μέσο όρο ταχύτερη ανάπτυξη από την Τσεχία, ενώ η απόσταση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ περιορίστηκε.

Η σύγκλιση, ωστόσο, δεν συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό. Η Σλοβακία εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αυτοκινητοβιομηχανία και τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτη στις διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής ζήτησης και στις αλλαγές της παγκόσμιας παραγωγής.

Η χαμηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία σε αρκετά στάδια της παραγωγής και η περιορισμένη διάχυση τεχνογνωσίας προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παραμένουν διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.

Η Τσεχία διατήρησε μεγαλύτερη οικονομική κλίμακα και ισχυρότερη παραγωγική βάση, χωρίς να είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Η βιομηχανία και ειδικά η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελούν σημαντικό μέρος των εξαγωγών της, γεγονός που την εκθέτει στις πιέσεις της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου και στις μεταβολές της γερμανικής οικονομίας.

Τι δείχνει η σημερινή σύγκριση

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποτυπώνουν τη σημερινή διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προσαρμοσμένο στην αγοραστική δύναμη.

Η Τσεχία βρισκόταν στο 92% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Σλοβακία στο 75%. Η απόσταση δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο διαχωρισμός από μόνος του προκάλεσε τη σημερινή ανισότητα. Αντανακλά επίσης διαφορετικές οικονομικές πολιτικές, παραγωγικές δομές, επενδυτικές επιλογές και θεσμικές εξελίξεις κατά τις τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Το βελούδινο διαζύγιο απέφυγε το κόστος ενός πολέμου και επέτρεψε στις δύο χώρες να χαράξουν ανεξάρτητες οικονομικές στρατηγικές. Δεν απέφυγε, όμως, το κόστος της διάσπασης μιας ενιαίας αγοράς, της δημιουργίας νέων θεσμών και της απώλειας κοινών δημοσιονομικών και νομισματικών μηχανισμών.

Η Τσεχία αξιοποίησε το αρχικό της πλεονέκτημα, ενώ η Σλοβακία κατάφερε να καλύψει μέρος της απόστασης μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των ξένων επενδύσεων.