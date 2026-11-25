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Η Ελλάδα κρατά καλά αλλά λόγω των αβεβαιοτήτων η διατήρηση της αεροπορικής επιβατικής κίνησης στα επίπεδα του 2026 θα αποτελέσει επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό το 2027. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της Fraport Greece, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες μπαίνουν σε περίοδο αυξημένων πιέσεων και επανεξετάζουν τα δίκτυα, τις συχνότητες και την κερδοφορία κάθε δρομολογίου.

Οι εκτιμήσεις της Fraport

Το κόστος των καυσίμων, που σύμφωνα με την εταιρεία ξεπερνά πλέον το ένα τρίτο του συνολικού λειτουργικού κόστους των αεροπορικών, αναμένεται να οδηγήσει τόσο σε υψηλότερους ναύλους όσο και σε εξορθολογισμό των δρομολογίων. Η πίεση δεν περιορίζεται στις εταιρείες: το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει και τα νοικοκυριά, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα και ενδεχομένως τη δυνατότητα των ταξιδιωτών να οργανώσουν τις διακοπές τους.

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Alexander Zinell, «παρά την πολύ επιτυχημένη πορεία του 2026, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς: οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές εισέρχονται σε μια πιο απαιτητική περίοδο. Οι πιέσεις είναι υπαρκτές και συγκεκριμένες. Το γνωρίζετε: υψηλό κόστος καυσίμων, αβεβαιότητα ως προς την ενεργειακή τροφοδοσία, γεωπολιτικές εξελίξεις και οικονομικές πιέσεις σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές επηρεάζουν τη λειτουργία και τις εμπορικές αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών». Ο κ. Zinell πρόσθεσε ότι oι εταιρείες επανεξετάζουν, όπως κάνουν πάντα, τα δίκτυα, τις συχνότητες και την αξιοποίηση των αεροσκαφών τους. Οι αποφάσεις τους επηρεάζονται από το λειτουργικό κόστος, τη διαθεσιμότητα, την εποχικότητα και τα οικονομικά δεδομένα κάθε δρομολογίου. Οι επιπτώσεις, φυσικά, δεν είναι ίδιες παντού: ορισμένες αγορές θα κερδίσουν και άλλες θα χάσουν».

Πάντως το συνολικό συμπέρασμα παραμένει θετικό καθώς όπως τόνισε ο CEO της Fraport Greece «οι επιπτώσεις διαφέρουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά ένα πράγμα είναι σαφές: η φετινή χειμερινή περίοδος θα παρουσιάσει καθαρή αύξηση». Η Fraport Greece αναμένει ισχυρή ανάπτυξη τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο η κίνηση είναι σχετικά χαμηλή.

Παράλληλα σύμφωνα με τον Γιώργο Βήλο, Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport Greece, βασικές αγορές για την Ελλάδα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζουν ζητήματα ακρίβειας και καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Σε αυτό το περιβάλλον, η κερδοφορία κάθε σύνδεσης θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τις αεροπορικές εταιρείες. Η πληρότητα από μόνη της δεν αρκεί: ένα δρομολόγιο με πληρότητα 85% μπορεί να μην είναι βιώσιμο, αν τα έσοδα ανά επιβάτη δεν είναι ικανοποιητικά.

Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Η Fraport Greece δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για το ποιοι προορισμοί θα ενισχυθούν και ποιοι θα πιεστούν. Τα αεροπορικά προγράμματα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και, όπως εκτιμά, καθαρότερη εικόνα θα υπάρχει προς το τέλος Ιανουαρίου. Επίσης σύμφωνα με τον κ. Βήλο, σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι η τάση να εντείνονται οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που επηρεαζουν προγραμματισμό αεροπορικών εταιρειών, αεροδρομίων και ξενοδοχείων.

Πάντως όπως σημείωσε ο κ. Βήλος, στα αιτήματα για slots δεν καταγράφεται μέχρι στιγμής μείωση, αλλά περισσότερο σταθερότητα, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές ανάλογα με το κόστος των καυσίμων και τις εμπορικές αποφάσεις των εταιρειών. Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι, σε επίπεδο συνολικού δικτύου, ένα ρεαλιστικό και θετικό σενάριο για το 2027 είναι να διατηρηθεί η κίνηση στα επίπεδα του 2026.

Στις αγορές όπου υποχωρεί η χωρητικότητα, μέρος της απώλειας μπορεί να αναπληρωθεί από άλλες εταιρείες, όπως συνέβη στην περίτωση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης που την μείωση της παπρυσίς της Ryanair κάλυψε ως ένα βαθμό η Aegean. Η αναπλήρωση, ωστόσο, δεν είναι πάντα πλήρης. Γι’ αυτό η Fraport επιδιώκει να στηρίξει τη ζήτηση με προβολή των προορισμών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αεροπορικές εταιρείες. Η λογική, όπως εξήγησε η διοίκηση, είναι ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν τον προορισμό και όχι την αεροπορική εταιρεία. Μια μικρή μείωση στην τιμή του εισιτηρίου δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει την επιλογή τους· χρειάζεται να εντοπιστούν αγορές με υφιστάμενη ή λανθάνουσα ζήτηση και να παρουσιαστούν στις εταιρείες τεκμηριωμένα σχέδια για νέες συνδέσεις.

Η Καλαμάτα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αβεβαιότητας. Παρότι δεν ανήκει επισήμως στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, οι αεροπορικές εταιρείες διέθεσαν φέτος μεγαλύτερη χωρητικότητα, χωρίς τα αποτελέσματα να ανταποκριθούν πλήρως στις προσδοκίες. Ενδέχεται, επομένως, να υπάρξει διόρθωση το 2027. Η εταιρεία, ωστόσο, βλέπει την Καλαμάτα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς αποτελεί πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο και οι προοπτικές της περιοχής παραμένουν ισχυρές.

Ανάπτυξη με ορίζοντα ετών

Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, το 2026 εξελίσσεται σε ακόμη μία χρονιά ρεκόρ για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση που συντόνιζε ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece. Στους πρώτους δέκα μήνες εξυπηρέτησαν 37 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 4,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 4,7% και η εγχώρια κατά 5,4%. Η εταιρεία εκτιμά ότι η χρονιά θα κλείσει θετικά, μετά τα 37,1 εκατ. επιβάτες του 2025.

Η αύξηση δεν ήταν ομοιόμορφη: τα Χανιά κατέγραψαν άνοδο 8,4%, η Κέρκυρα 6,4%, η Σάμος 12,6% και η Σκιάθος 11,7%, ενώ η Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε κατά 4,6%. Η εποχικότητα παραμένει έντονη: ένας τυπικός χειμερινός μήνας αντιστοιχεί σε περίπου 700.000 επιβάτες, έναντι σχεδόν 7 εκατ. στους μήνες αιχμής. Για τον χειμώνα, η εταιρεία αναμένει συνολική καθαρή αύξηση, παρότι οι επιδόσεις θα διαφέρουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο.

Οι νέες επενδύσεις

Η αύξηση της κίνησης συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές. Η αρχική επένδυση των 414 εκατ. ευρώ επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκτυο, με νέους τερματικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις. Η Fraport αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των αεροδρομίων. Σε αεροδρόμια όπως της Κέρκυρας και της Ρόδου, η αυξημένη ζήτηση φέρνει τμήματα των υποδομών πιο κοντά στα όρια της δυναμικότητάς τους, καθιστώντας αναγκαίο τον σχεδιασμό νέων έργων. Στα άμεσα σχέδια είναι η επένδυση άνω των 125 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και επένδυση 90 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα.

Στις προοπτικές ανάπτυξης εντάσσεται και η Θεσσαλονίκη, για την οποία η εταιρεία επιδιώκει απευθείας σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αθήνα διαθέτει περισσότερες από 105-110 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τις ΗΠΑ κατά τους θερινούς μήνες, ενώ οι συνεργασίες των αμερικανικών εταιρειών με την Aegean και τη Sky Express διευκολύνουν τις ανταποκρίσεις προς άλλους ελληνικούς προορισμούς. Ο κ. Βήλος ανέφερε ότι η Fraport, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μία αμερικανική εταιρεία, χωρίς να την κατονομάσει, σημειώνοντας πως μια τέτοια σύνδεση απαιτεί χρόνο και σημαντική επένδυση.

Η εταιρεία παρακολουθεί, τέλος, την εμπειρία των επιβατών μέσω ερευνών στα 14 αεροδρόμια και πιστοποιημένου προγράμματος του ACI. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται και στο κράτος, ενώ η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει χρηματικές κυρώσεις αν οι επιδόσεις πέσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια. Η Fraport αναφέρει ότι η βαθμολογία της βελτιώνεται, αλλά αναγνωρίζει περιθώρια δουλειάς, μεταξύ άλλων στην ποιότητα του Wi‑Fi και στη διαχείριση των ουρών κατά τους μήνες αιχμής.