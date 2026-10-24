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Qivalis: Πράσινο φως για το πρώτο τραπεζικά υποστηριζόμενο euro stablecoin

Συνολικά 37 τράπεζες από 15 χώρες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με ενεργό ρόλο για την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζες 24.10.2026, 21:00
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Qivalis: Πράσινο φως για το πρώτο τραπεζικά υποστηριζόμενο euro stablecoin
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Σημαντικό ορόσημο για τη διασύνδεση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος με την ψηφιακή οικονομία αποτελεί η επίσημη αδειοδότηση της Qivalis από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (De Nederlandsche Bank). Η έγκριση επιτρέπει τη λειτουργία της ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Institution – EMI) και προετοιμάζει το έδαφος για την έκδοση ενός εποπτευόμενου euro stablecoin στην κατηγορία των Electronic Money Tokens (EMTs), σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από 37 ευρωπαϊκές τράπεζες σε 15 χώρες, με ιδιαίτερα σημαντική την ελληνική εκπροσώπηση μέσω της ενεργού συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς. Τα δύο τραπεζικά ιδρύματα συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής υποδομής, η οποία φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις καθημερινές πληρωμές και τον διακανονισμό ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets) σε ευρώ.

Το νέο token θα έχει άμεση αναφορά στο ευρώ και δικαίωμα εξαργύρωσης στην ονομαστική του αξία έναντι του εκδότη. Αποτελεί μια αμιγώς ιδιωτική, εποπτευόμενη πρωτοβουλία, διακριτή από το ψηφιακό ευρώ που αναπτύσσει το Ευρωσύστημα. Η έναρξη της έκδοσής του τοποθετείται στους επόμενους μήνες, με την τήρηση των απαιτήσεων του MiCA και τη δημοσίευση του σχετικού λευκού βιβλίου (whitepaper).

Οι 4 επιχειρησιακές προκλήσεις για την αγορά

Όπως επισημαίνεται, η αδειοδότηση αποτελεί το «πράσινο φως» και όχι τη γραμμή τερματισμού, καθώς η μετάβαση στην εμπορική λειτουργία και την ευρεία υιοθέτηση θα κριθεί σε τέσσερα κρίσιμα μέτωπα:

  1.  Καθημερινή λειτουργική συμμόρφωση: Σαφής καταμερισμός ευθυνών μεταξύ εκδότη, τραπεζών και παρόχων για την ταυτοποίηση πελατών (KYC), τον έλεγχο συναλλαγών, τη διαχείριση προβλημάτων και την εξυπηρέτηση αιτημάτων εξαργύρωσης.
  2.  Ρευστότητα και διαχείριση αποθεματικών: Εξασφάλιση άμεσης ανταπόκρισης σε ταυτόχρονα αιτήματα μετατροπής tokens σε ευρώ, γεφυρώνοντας το χρονικό χάσμα μεταξύ της 24/7 λειτουργίας των ψηφιακών αγορών και των τραπεζικών ωραρίων.
  3.  Διαλειτουργικότητα και κυβερνοασφάλεια: Ασφαλής σύνδεση του token με τραπεζικές εφαρμογές, ψηφιακά πορτοφόλια, πλατφόρμες συναλλαγών και εταιρικά λογισμικά συστήματα, με ξεκάθαρο πλαίσιο οριστικότητας των συναλλαγών και κατανομής ευθυνών.
  4.  Ουσιαστικό όφελος χρήσης: Δημιουργία ανταγωνιστικών όρων για επιχειρήσεις και καταναλωτές (χαμηλότερες προμήθειες, ευκολία ενσωμάτωσης) σε σύγκριση με τις υφιστάμενες εναλλακτικές πληρωμών.

Η τοποθέτηση στο 25th NextGen Payments Forum & το ευρύτερο τοπίο στην ΕΕ

Τις παράλληλες αυτές εξελίξεις και τις προοπτικές του εγχειρήματος ανέλυσε ο Νικόλαος Κωλέττης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EWC Investments, στο πλαίσιο του 25th NextGen Payments & RegTech Forum της QUBE Events, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Athens Marriott Hotel.

Ο κ. Κωλέττης συμμετείχε στο πάνελ «The Future of Digital Money: Digital Euro, Stablecoins & Tokenisation», την ίδια ημέρα που η Qivalis ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διοργάνωση, την επίσημη αδειοδότησή της.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του, ο κ. Κωλέττης προσδιόρισε τα συγκεκριμένα οφέλη της τεχνολογίας αυτής για τα εταιρικά treasury (διαχείριση διαθεσίμων και ρευστότητας), υπογραμμίζοντας ότι η προστιθέμενη αξία αποτυπώνεται σε:

  •  Λιγότερες εργατοώρες για την ολοκλήρωση και τη λογιστική συμφωνία πληρωμών.
  •  Χαμηλότερο συνολικό κόστος συναλλαγών.
  •  Ταχύτερη και πληρέστερα ελεγχόμενη διασυνοριακή κινητικότητα κεφαλαίων.

Παράλληλα, ο κ. Κωλέττης ανέδειξε τη γεωπολιτική διάσταση της εξέλιξης αυτής, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Όπως επισήμανε, σε μια παγκόσμια αγορά stablecoins όπου σήμερα κυριαρχεί το αμερικανικό δολάριο, η δημιουργία ενός αδειοδοτημένου και τραπεζικά υποστηριζόμενου εκδότη διασφαλίζει ότι οι νέες ψηφιακές αγορές θα κινούνται σε ευρώ, υπό αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες και εποπτεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία της Qivalis εντάσσεται σε μια ευρύτερη δομική αλλαγή του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη δική του ανάλυση, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με κομβικές πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος, όπως το Pontes (για τον διακανονισμό συναλλαγών σε tokenised assets με χρήμα κεντρικής τράπεζας) και το Appia (για την αρχιτεκτονική μιας ενοποιημένης ψηφιακής αγοράς), δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τα stablecoins, οι tokenised καταθέσεις και το χρήμα κεντρικής τράπεζας θα συνυπάρχουν και θα αλληλοσυμπληρώνονται.

Σχολιάζοντας την επόμενη μέρα για την αγορά, ο Νικόλαος Κωλέττης, Founder & CEO της EWC Investments & Think Tank και Fund Manager της EWC Imperium Capital (BVI), δήλωσε:

«Η Qivalis σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα σύγκλισης της ψηφιακής οικονομίας με την τραπεζική πραγματικότητα, καθώς η ευρωπαϊκή τραπεζική αναλαμβάνει ενεργό ρόλο συνδυάζοντας τη δύναμη του blockchain με τη θεσμική εμπιστοσύνη των τραπεζών.

»Η προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια, έως το 2029, είναι συγκεκριμένη: χρειαζόμαστε πιλοτικά δοκιμασμένες λύσεις, έτοιμες για εφαρμογή και προσαρμόσιμες στις κανονιστικές εξελίξεις, με όφελος που μπορεί να μετρηθεί στην πράξη. Εκεί θα κριθεί πόσο βαθιά θα περάσει η σύγκλιση της ψηφιακής οικονομίας και της τραπεζικής στην καθημερινότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέροντας παράλληλα στις τράπεζες τη δυνατότητα να συνδέσουν τις πληρωμές με τη φύλαξη digital assets, τη διαχείριση ρευστότητας και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων».

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