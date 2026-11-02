Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

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Ανθεκτικές επιδόσεις για τον όμιλο Τιτάν στο τρίτο τρίμηνο του 2026, παρά την εξασθένηση της ζήτησης στην αμερικανική αγορά κατοικίας και την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αναμένει η Optima Bank, η οποία διατηρεί τη μετοχή στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς, με τιμή-στόχο τα 64,2 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα 769 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 6,7%, στα 174,2 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 87,6 εκατ. ευρώ, έναντι 102,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Optima Bank προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά 8,8%, στα 2,19 δισ. ευρώ, και ενίσχυση των EBITDA κατά 2,7%, στα 486,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 234,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση. Για το τέταρτο τρίμηνο, οι προοπτικές εμφανίζονται θετικές, καθώς αναμένεται να ενισχυθούν από τις εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, αλλά και από την ευνοϊκότερη συγκριτική βάση της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου.

Ωστόσο, η αύξηση του ενεργειακού κόστους περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ τα υψηλά επιτόκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση για κατοικίες, κυρίως στις ΗΠΑ, δημιουργώντας κινδύνους για την επίτευξη των εκτιμήσεων της τράπεζας για τα EBITDA του συνόλου της χρήσης.

Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα

Σε επίπεδο γεωγραφικών αγορών, η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει ισχυρή επίδοση, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 22,3%, στα 164 εκατ. ευρώ, και τα EBITDA κατά 11,7%, στα 20 εκατ. ευρώ, χάρη στην ανθεκτική εγχώρια ζήτηση, τις τιμές πώλησης και τη συνεισφορά της Vracs de L’Estuaire.

Στις ΗΠΑ, η Optima Bank προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,4%, στα 404 εκατ. ευρώ, αλλά πτώση των EBITDA κατά 13,8%, στα 85,2 εκατ. ευρώ, καθώς η αδύναμη αγορά κατοικίας και η εκτιμώμενη συμπίεση του περιθωρίου κερδοφορίας κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες αντισταθμίζουν εν μέρει τις καλύτερες πωλήσεις προϊόντων πέραν του τσιμέντου και τη συνεισφορά της Keystone από τον Μάιο.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,5%, στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA θα υποχωρήσουν κατά 5%, στα 45,6 εκατ. ευρώ, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ενισχυθεί κατά 37,6%, στα 90 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να αυξάνονται κατά 6,4%, στα 23,4 εκατ. ευρώ. Η Optima Bank εκτιμά ότι η εξομάλυνση των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών στην Αίγυπτο θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αυξανόμενη συνεισφορά της Tracim.

Μετά την αφαίρεση αποσβέσεων 50 εκατ. ευρώ, καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 6 εκατ. ευρώ, συνεισφοράς 3 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες στη Βραζιλία, δικαιωμάτων μειοψηφίας 8 εκατ. ευρώ στην Titan America και με την εφαρμογή φορολογικού συντελεστή 22%, τα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 87,6 εκατ. ευρώ. Παρά τις πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας, η τράπεζα θεωρεί ότι η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική, με τον δείκτη EV/EBITDA να διαμορφώνεται στις 6,5 φορές για το 2026 και στις 5,6 φορές για το 2027, στηρίζοντας τη θετική επενδυτική της στάση.