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Η κυκλοφορία του έκτου μέρους της σειράς Grand Theft Auto συνοδεύτηκε από μια σειρά περιορισμών σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ενώ σε κάποιες άλλες απαγορεύτηκε πλήρως. Σε ποιες χώρες το προκλητικό και κυνικό blockbuster βίντεογκέιμ υπέστη λογοκρισία;

Η προηγούμενη έκδοση του GTA, η πέμπτη, κυκλοφόρησε πριν από 13 χρόνια και έγινε θρυλική μεταξύ των φίλων της σειράς.

Το σχετικά απλό παιχνίδι του 1997, με πρωταγωνιστή έναν κλέφτη αυτοκινήτων και pixel γραφικά, εξελίχθηκε έως το 2013 σε ένα πραγματικό action game, προσφέροντας στους παίκτες εντυπωσιακά γραφικά και σχεδόν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, ακόμη και για πράξεις που είναι ποινικές, παντού.

Γι’ αυτό και την κυκλοφορία του έκτου μέρους περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία εκατομμύρια παίκτες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι δημιουργοί της Rockstar Games αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, το περιεχόμενο της πέμπτης έκδοσης είχε αφήσει τόσο έντονο αποτύπωμα, ώστε αποφασίστηκε να απαγορευτεί το έκτο μέρος πριν καν κυκλοφορήσει.

Η ρωσική εφημερίδα «Kommersant» σταχυολόγησε μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις.

Χωρίς αίμα και γυμνό

Σύμφωνα με το ιαπωνικό gaming μέσο «GameSpark», στην ιαπωνική έκδοση του παιχνιδιού ο πρωταγωνιστής, Τζέισον, παραμένει με το μαγιό του κατά τη διάρκεια της σκηνής στο ντους, ενώ στη διεθνή έκδοση εμφανίζεται εντελώς γυμνός.

Στην ιαπωνική έκδοση έχουν επίσης περιοριστεί τα οπτικά εφέ από την εκτόξευση αίματος, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα αποκεφαλισμού των θυμάτων.

Ωστόσο, η δυνατότητα διαμελισμού των νεκρών αντιπάλων έχει διατηρηθεί.

Οι παίκτες εντόπισαν σημαντικές περικοπές στην ιαπωνική έκδοση ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού, κατά τη διαδικασία προφόρτωσης, μεταξύ άλλων επειδή το μέγεθός της ήταν κατά περισσότερο από 1 GB μικρότερο σε σχέση με την κανονική έκδοση.

Στο παρελθόν, η Ιαπωνία είχε επιβάλει λογοκρισία και στο GTA V, με τους περιορισμούς να αφορούν τις σκηνές βασανιστηρίων στις οποίες οι εγκληματίες υπέβαλλαν τα θύματά τους.

Παρά τρίχα γλίτωσε την απαγόρευση στη Νότια Κορέα

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό μέσο «Inven Global», το έκτο μέρος της σειράς κινδύνευε να μην κυκλοφορήσει καθόλου στη Νότια Κορέα, εξαιτίας των σεξουαλικών σκηνών και της υπερβολικής βίας.

Τα μισά μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του περιεχομένου των videogames ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης του παιχνιδιού, ενώ τα υπόλοιπα τάχθηκαν υπέρ της επιβολής της ανώτατης ηλικιακής διαβάθμισης, δηλαδή 21+, η οποία θα απέκλειε εκατομμύρια νεαρούς gamers από την πρόσβαση σε αυτό.

Τελικά, στο παιχνίδι αποδόθηκε ηλικιακή διαβάθμιση 19+ και εγκρίθηκε η κυκλοφορία του χωρίς περικοπές.

Στη Βόρεια Κορέα, οι αρχές επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση όχι μόνο σε όλα τα ξένα videogames, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες.