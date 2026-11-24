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Συνέχισε πτωτικά το πετρέλαιο για δεύτερη ημέρα την Τρίτη, διαπραγματευόμενες κοντά σε χαμηλό τριμήνου, εν μέσω ενδείξεων αύξησης της προσφοράς αργού πετρελαίου και πιθανού πλεονάσματος στην αγορά, αν και οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία μέσω Ορμούζ παρέμειναν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 66 σεντς, ή 0,7%, στα 88,71 δολάρια το βαρέλι έως τις 07:10 ώρα Ελλάδος, αφού κατέγραψαν το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 31 Αυγούστου τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 60 σεντς, ή 0,8%, στα 79,57 δολάρια το βαρέλι, αφού έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 26 Αυγούστου νωρίτερα στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το Reuters.

«Το Brent έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό κάθε ανοδική ώθηση τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι συνθήκες εφοδιασμού παραμένουν ευνοϊκές παρά το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, και η αγορά ζυγίζει την πιθανότητα μιας μελλοντικής υπερπροσφοράς έναντι των επίμονων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των διαταραχών στη ναυτιλία», δήλωσε στο Reuters ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην DBS Bank.

«Ωστόσο, ο κίνδυνος να αυξηθούν ξανά οι τιμές δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και τα δύο μέρη θα μπορούσαν κάποια στιγμή να κινηθούν για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του άλλου να μπλοκάρει το στενό».

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι τρία «παραβατικά» πετρελαιοφόρα έπιασαν φωτιά αφού χτύπησαν ναυτικές νάρκες στο στενό τη Δευτέρα, ανέφερε το Press TV του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν επίσης εάν το Ιράν συμμετείχε σε κυβερνοεπιθέσεις σε έως και 50 πετρελαιοφόρα, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αγωγός πετρελαίου Sharara της Λιβύης άνοιξε ξανά μετά το κλείσιμο μιας βαλβίδας στον αγωγό από μια «παράνομη ομάδα» και το πετρέλαιο άρχισε να ρέει σε δεξαμενές αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις Akakus στη Zawiya, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου στο Reuters τη Δευτέρα.

Η καλύτερη προσφορά κρατάει χαμηλά το πετρέλαιο

Ενώ η καλύτερη προσφορά επηρεάζει αρνητικά τις τιμές, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η αγορά παρέμεινε εύθραυστη.

«Παρά κάποια βελτίωση στα αποθέματα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, η αγορά πετρελαίου παραμένει υπό σοβαρή πίεση», δήλωσε σε σημείωμα πελάτη ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

«Οι τιμές του πετρελαίου, τα χρονικά περιθώρια, τα περιθώρια διύλισης και η τοποθέτηση των επενδυτών υποδηλώνουν όλο και περισσότερο ότι η αγορά αναμένει ομαλοποίηση των συνθηκών. Ωστόσο, η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει περιορισμένη και τα αποθέματα αποθεμάτων είναι περιορισμένα. Το πετρελαϊκό σύστημα φαίνεται επομένως να κινείται από την οξεία σπανιότητα προς τη διαρκή ευπάθεια, αντί να επιστρέφει στο φυσιολογικό».

Η Deutsche Bank δήλωσε ότι το παγκόσμιο παρατηρούμενο ρευστό απόθεμα αυξήθηκε στα 52 εκατομμύρια βαρέλια τον Οκτώβριο, υποδηλώνοντας υπερπροσφορά 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών κάθε μέρα.

Συσσωρεύονται στοιχεία που δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά επανισορροπεί και μετατρέπεται σε πλεόνασμα, αν και οι οπισθοδρομήσεις θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πρόοδο, ανέφερε η τράπεζα σε ερευνητική της έκθεση.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ πιθανότατα αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters.