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Παραμένει ο στόχος των 100 καταστημάτων για την πολωνική Pepco, που βλέπει το brand της να αποτελεί σημείο αναφοράς συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια στην ελληνική αγορά.

Ήδη τα πλάνα της περιλαμβάνουν το άνοιγμα ακόμη 30 σημείων που θα έρθουν να συμπληρώσουν τα κομμάτια στο παζλ της εγχώριας αγοράς όπου ήδη καταγράφει ήδη 70 καταστήματα, ενώ όπως έχει ανακοινώσει και μέσω των λογαριασμών της στα social media, θα προχωρήσει στο άνοιγμα νβέου καταστήματος στο Περιστέρι (Λεωφ. Κηφισού 76) σε λίγες ημέρες.

Pepco παντού

Ως μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης στην Ευρώπη, που προσφέρει ρούχα για όλη την οικογένεια και οικιακά προϊόντα σε χαμηλές τιμές -βασικό σημείο της στρατηγικής της εξάλλου είναι το value retailing-, η Pepco έχει πετύχει σε διεθνές επίπεδο μετά από σχεδόν 20 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, να επισκέπτονται τα μαγαζιά της πλέον πελάτες που πραγματοποιούν 30 εκατομμύρια συναλλαγές κάθε μήνα.

Η διείσδυσή της στις αγορές έχει ως όχημα το φυσικό retail καθώς η παρουσία της σε ψηφιακό επίπεδο περιορίζεται μόνο στα κοινωνικά δίκτυα καθώς δεν έχει ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν πραγματοποιεί αποστολές προϊόντων, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα της εποχής.

Η εταιρεία, με έδρα το Πόζναν, απασχολεί σήμερα πάνω από 31.000 άτομα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και λειτουργεί ένα δίκτυο με σχεδόν 4.000 καταστήματα, ενώ από το 2021 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.

Η ταχεία ανάπτυξη

Τον Οκτώβριο του 2022 εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα Pepco στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis.

Για το λόγο αυτό η πολωνική αλυσίδα προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη χώρα μας, της Pepco Greece, και το πρώτο πλάνο της να περιλαμβάνει 12 καταστήματα στην Ελλάδα επιφάνειας από 350 έως και 650 τ.μ.

Με την ανάπτυξη να περνάει από τα ελληνικά νησιά, ώστε να απευθυνθεί και στο μέσο Έλληνα καταναλωτή αλλά και στους επισκέπτες που τα κατακλύζουν κάθε χρόνο, η Pepco διατηρεί ήδη κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφ. 62 Μαρτύρων 117) και στη Ζάκυνθο (Ε.Ο Ζακύνθου-Μαχαιράδου).

Σύμφωνα με τα επίσημα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας, η αλυσίδα έχει δώσει προτεραιότητα στα μεγάλα νησιά, προγραμματίζοντας περισσότερα σημεία στην Κρήτη και σε πόλεις όπως τα Χανιά, στην Κέρκυρα και στη Λέσβο.

Τι αγοράζει ο Έλληνας

Το μέσο καλάθι του Έλληνα καταναλωτή στην Pepco περιλαμβάνει συνήθως ένα μείγμα καθημερινών οικογενειακών ειδών, όπως ρούχα για παιδιά και ενήλικες, είδη σπιτιού και εποχιακά διακοσμητικά προϊόντα. Οι Έλληνες αγοραστές είναι value–conscious, αναζητώντας συχνά τον συνδυασμό προσιτών τιμών και στυλ στις αγορές τους.

Ο τυπικός αγοραστής μας είναι ένας budget–savvy γονέας, συνήθως η μητέρα, που θέλει να ντύσει καλά όλη την οικογένεια, να ανανεώσει το σπίτι και να διατηρήσει προϋπολογισμό που έχει υπολογίσει. Βλέπουμε επίσης έντονο ενδιαφέρον από νέους ενήλικες και διακοσμητές σπιτιών που έλκονται από τη μεγάλη γκάμα μοντέρνων, προσιτών διακοσμητικών προϊόντων σπιτιού της Pepco.