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Wall Street: Κέρδη για το Nasdaq και τις τεχνολογικές μετοχές με φόντο τις εκλογές

Απώλειες για το Dow Jones στη Wall Street αλλά κέρδη για τον S&P 500 (0,36%) και τον τεχνολογικό Nasdaq που σημείωσε άνοδο 0,83%

Markets 03.11.2026, 23:19
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Wall Street: Κέρδη για το Nasdaq και τις τεχνολογικές μετοχές με φόντο τις εκλογές
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Μικτές τάσεις στη Wall Street, ημέρα των ενδιάμεσων εκλογων στις Ηνωμενες Πολιτείες και τους επενδυτές να αναζητούν ή να προσπαθούν να εκτιμήσουν τις πιθανές αλλαγές που θα σημάνει η επικράτηση των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και τη Γερουσια.

Οι επενδυτές ελπίζουν σε περισσότερα κέρδη από τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστή τσιπ Advanced Micro Devices ( AMD ) που σε λίγη ωρα θα ανακοινωσει αποτελέσματα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,38%, ενώ ο γενικός S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,36%. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο κοντά στη μονάδα (0,83%) καθώς οι μετοχές τσιπ ανέκαμψαν μετά από μια ταραγμένη ημέρα.. για τις μετοχές τσιπ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μονοπωλεί το αποτέλεσμα των εκλόγών καθώς χρειάζεται να αντιληφθούν και να κατανοήσουν πιθανές αλλαγές πολιτικής σε βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τις αγορές, οπως ενδεικτικά τα φαρμακευτικά προϊόντα, και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν όμως από αυτό, η AMD θα ανακοινώσει κέρδη μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς, δίνοντας στους επενδυτές μια ακόμη γεύση από τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη σε μια επισφαλή περίοδο -σε γενικές γραμμές- για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης. Όπως έδειξε η μετοχή της Intel την περασμένη εβδομάδα , η αντίδραση της αγοράς είναι πιθανό να εξαρτηθεί τόσο από τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο όσο και από τα αποτελέσματα της εταιρείας για τα κέρδη του πιο πρόσφατου τριμήνου.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε μετά την ανακοίνωση των κερδών της, η οποία έδειξε αρκετά θετικά σημεία (πωλήσεις iPhone) αλλά και κάποιες αποτυχίες (έσοδα από την ευρύτερη περιοχή της Κίνας), σημειώνει το yahoo.finance.  Απο την άλλη, η μετοχή της Palantir επίσης υποχώρησε μετά την ανακοίνωση των κερδών, παρά τα αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Εν μέσω εταιρικών ανακοίνωσεων, οι οποιες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε την μηνιαία του έκθεση για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τον κύκλο εργασιών , η οποία δείχνει ότι οι ανοιχτές θέσεις εργασίας και οι προσλήψεις άλλαξαν ελάχιστα τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας την τάση «χαμηλές προσλήψεις, χαμηλές απολύσεις» στην αγορά εργασίας.

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