Dedeman (πρώην Praktiker): Η πτώση στον τζίρο, η «στροφή» στα ακίνητα και η κεφαλαιακή «ένεση»

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Έτος-ορόσημο αποτέλεσε το 2025 για την εξέλιξη της εταιρείας, αφού τον Ιούλιου του 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Praktiker Hellas από τον όμιλο Paval Holdings, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του Home Improvement & DIY.

Με τη στρατηγική αυτή κίνησης η εταιρεία τέθηκε υπό την επιχειρηματική ομπρέλα της Dedeman (πρώην Praktiker).

Στο 2025 ο κύκλος εργασιών της Praktiker μειώθηκε στα 179,83 εκατ. ευρώ έναντι 186,21 εκατ. ευρώ το 2024.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στα 113,87 εκατ. ευρώ και ποσοστό 63,32% επί του κύκλου εργασιών έναντι 118,25 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024 και ποσοστό 63,51%.

Έπειτα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 4,39 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 έναντι 4,18 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη.

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 63,40 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 έναντι 65,36 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην ανακαίνιση των υφιστάμενων καταστημάτων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης απαίτησαν αυξημένες ανάγκες ρευστότητας. Ωστόσο, η ενίσχυση της ρευστότητας με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αποκλιμάκωση των επιτοκίων είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων στην κλειόμενη χρήση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2,03 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,78 το 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν αρνητικά, ελαφρώς αξημένα στα -2,09 εκατ. ευρώ έναντι 1,75 εκατ. ευρώ το 2024.

Praktiker: Από ενοικιαστής… ιδιοκτήτης οκτώ ακινήτων

Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την εμπορική της παρουσία, ολοκληρώνοντας την ανακαίνιση τεσσάρων καταστημάτων στην Παλλήνη, τη Ρόδο, το Ηράκλειο Κρήτης και την Πάτρα.

Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2025, η Εταιρεία συνήψε προσύμφωνο με την Eurobank για την απόκτηση των ακινήτων που μισθώνει ως καταστήματα στον Ταύρο, το Ελληνικό, τη Μεταμόρφωση, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, την Πάτρα, τη Μάνδρα και την Αγία Βαρβάρα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, τον Δεκέμβριο του 2025 ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εν λόγω ακινήτων στον Ταύρο, το Ελληνικό, τη Μεταμόρφωση, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Εντός του 2026 ολοκληρώθηκε η απόκτηση των ακινήτων της Πάτρας και της Μάνδρας, ενώ η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται σε εξέλιξη, με βάση το προσύμφωνο που υπογράφηκε εντός του 2025 με την Eurobank για την απόκτηση των ακινήτων που μίσθωνε η εταιρεία ως καταστήματα.

Σε εκτέλεση των όρων του ομολογιακού δανείου που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2025 με την Eurobank, εντός του 2026 συστάθηκε ενέχυρο επί των μετοχών της Εταιρείας και εγγράφηκαν προσημειώσεις υποθήκης επί των αποκτηθέντων ακινήτων.

Τον Μάιο του 2026 ολοκληρώθηκε η πρώτη εκταμίευση ύψους 62,32 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό δάνειο ύψους 90 εκατ. ευρώ που υπογράφθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Στρατηγικές εξαγορές

Στις 24.2.2026, σύμφωνα με σύμβαση αγοράς μετοχών, η εταιρεία απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας PETRAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (πρώην Southrock Property Company Three Μονοπρόσωπη Α.Ε.) από την Εταιρεία «Creditable Opportunities Fund SCA SICAV RAIF».

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με σκοπό την αγορά ακινήτων, την πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει.

Επίσης, στις 30.3.2026, σύμφωνα με σύμβαση αγοράς μετοχών, η εταιρεία απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ADAM LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. από την Εταιρεία «PREMIA REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A.».

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η αγορά ακινήτων, πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει.

Τον Ιούνιο του 2026, η εταιρεία ξεκίνησε την διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών της PETRAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ADAM LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στις 25 Φεβρουαρίου 2026 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Dedeman (πρώην Praktiker) κατά 25 εκατ. ευρώ, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των 47 εκατ. ευρώ, διαιρεμένο σε τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 100 ευρώ έκαστη, ενώ το ποσό των 46,50 εκατ. ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επίσης, στις 4 Ιουνίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των 12 εκατ. ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 59,1 εκατ. ευρώ, διαιρεμένο σε 591.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 100 ευρώ έκαστη.