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Μετά την απουσία 24 χρόνων η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων Wendy’s ακούγεται πως επιστρέφει στην ελληνική αγορά, συνιστώντας έτσι ένα ακόμη κομμάτι του «παζλ» των διεθνών brands εστίασης που βάζουν την Ελλάδα στο «ραντάρ» τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στις 18 Νοεμβρίου η «Quality Is Our Recipe», μητρική εταιρεία της Wendy’s με έδρα το Οχάιο των ΗΠΑ, κατοχύρωσε για την ελληνική αγορά το εμπορικό σήμα «Wendy’s», που καλύπτει τόσο προϊόντα τροφίμων όσο και υπηρεσίες εστιατορίων.

Μάλιστα, η αίτηση είχε κατατεθεί τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ η επιστροφή πιθανολογείται να γίνει μέσα από κάποιο master franchisee.

Το comeback της Wendy’s και η… «μάχη» των αλυσίδων

Τα σενάρια επιστροφή της Wendy’s στην ελληνική σκηνή μετά την αποχώρηση το 2002 δεν γίνονται εν κενώ, αφού πληθώρα κολοσσών της διεθνούς εστίασης επιλέγουν τη χώρα μας για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η Pizza Hut και ο μεγάλος αντίπαλος των McDonald’s ονόματι Burger King.

Παράλληλα, η McDonalds επέκτεινε την παρουσία του στην Αττική με το νέο κατάστημα στο The Mall Athens που άνοιξε τον Μάιο, ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και το «λίφτινγκ» στο κατάστημα Συντάγματος. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στόχος είναι να επαναλειτουργήσει πριν τις γιορτές.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η ανακαίνιση θα απαιτήσει επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να προσδιορίζουν τον προϋπολογισμό. Η τουριστική κίνηση έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις του κέντρου και αποτελεί παράγοντα στον σχεδιασμό για την περίοδο

Γιατί τα brands εστίασης «ψηφίζουν» Ελλάδα

Φαίνεται ότι η εκρηκτική αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, ο οποίος διατηρείται σττην Αθήνα και σε άλλα τουριστικά θέρετρα υψηλός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχουν οδηγήσει πολλά «μεγαθήρια» της εστίασης να εντάξουν στην στρατηγική τους επέκταση κομβικά σημεία στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε σε νησιωτικούς προορισμούς.

Έπειτα, το επιχειρηματικό τοπίο σταδιακά εξυγιένεται μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και την ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών. Αυτό σημαίνει ότι οι «μαύρες» αποδείξεις βήμα βήμα εξαφανίζονται.