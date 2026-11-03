Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026

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Άλμα στον τζίρο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές και εξαγορά της ΠΑΕ Ηρακλής ήταν μερικές από τις επιχειρηματικές κινήσεις της Βενέτης κατά το 2025. Τα κέρδη στον όμιλο πιέστηκαν καθοδικά ενώ στην μητρική σημείωσαν άνοδο.

Αύξηση τζίρου αλλά πίεση στα κέρδη

Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος το 2025, σε 80,27 εκατ. ευρώ έναντι 74,04 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 66,59 εκατ. ευρώ έναντι 62,49 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία.

Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν επίσης από 28,62 εκατ. ευρώ σε 31,66 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και από 23,70 εκατ. ευρώ σε 25,57 εκατ. ευρώ για τη μητρική.

Όσο για τα κέρδη, αυτά μειώθηκαν στα 2,57 εκατ. ευρώ έναντι 3,79 εκατ. ευρώ το 2024 για τον όμιλο, ενώ για τη μητρική σκαρφάλωσαν στα 4,25 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 3,95 εκατ. ευρώ το 2024.

Ελαφριά άνοδο είχαν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου σε 5,69 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 5,04 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα μερίσματα της Βενέτης

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την 8 Δεκεμβρίου 2025, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1,503 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσό ευρώ 0,18 ανά μετοχή), ενώ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025 είχε αποδοθεί στους μετόχους το σύνολο του ως άνω μερίσματος.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Βενέτης προτείνει προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, τη διανομή από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2023, μερίσματος συνολικού ποσού 2,505 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσό ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 η Βενέτης συμμετείχε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της, συνολικού ποσού 5.027.500, ως εξής:

ΚΡΕΜΕΡΙΑ ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝ ΑΕ: 4,5 εκατ. ευρώ

VENICE EVENTS & CATERING ΜΟΝ ΙΚΕ: 500 χιλ. ευρώ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΙΚΕ: 27.5 χιλ. ευρώ

Επιπλέον, εντός της χρήσης πραγματοποιήθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής PD ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΟΝ ΑΕ κατά 3,9 εκατ. ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στην εταιρεία.

Η εξαγορά της ΠΑΕ Ηρακλής…

Στις 7 Νοεμβρίου 2025 η Βενέτης απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας «TEAM FOODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» έναντι τιμήματος 55 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της TEAM FOODS κατά την ημερομηνία απόκτησης ανήλθαν σε 50.537 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η προκύπτουσα υπεραξία ποσού 4.464 χιλ.ευρώ απομειώθηκε πλήρως και αναγνωρίστηκε στις «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» της χρήσης.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025 η ίδια θυγατρική απέκτησε το 100% των μετοχών της ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΕ έναντι τιμήματος 10 χιλ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, ο όμιλος απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΕ.

…και η απομείωση του 1 εκατ. ευρώ

Από την παραπάνω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ύψους 1.018.660. εκατ. ευρώ, οπότε η διοίκηση εξέτασε το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία κατανεμήθηκε η υπεραξία.

Εν τέλει, η διοίκηση του ομίλου εκτίμησε πως οι μελλοντικές ταμειακές ροές της ΠΑΕ Ηρακλής δεν επαρκούν για την ανάκτηση της λογιστικής της αξίας.

Ως εκ τούτου, η προκύπτουσα υπεραξία απομειώθηκε πλήρως κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 και η ζημία απομείωσης αναγνωρίστηκε στις «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων.

Η εκκαθάριση της Δωδώνη

Στις 12 Δεκεμβρίου 2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση Παγωτά Δωδώνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. αποφάσισε τη λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εξυγίανσης ολοκληρώθηκε τυπικά τον Μάιο του 2024, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή για τη Δωδώνη. Η εταιρεία πέρασε στην Κρεμερία Δωδώνη Μονοπρόσωπη Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Μονεμβασιώτη, εξέλιξη που ουσιαστικά έκλεισε έναν πολυετή κύκλο οικονομικών πιέσεων και αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος Βενέτη προχώρησε στην εξαγορά του τραπεζικού και ιδιωτικού χρέους της εταιρείας και κατέστη ο μοναδικός δανειστής της.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, τα οικονομικά μεγέθη της Παγωτά Δωδώνη δεν έχουν σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, αφού δυνάμει της από 26.11.2024 συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού της Παγωτά Δωδώνη συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού στην εταιρεία Κρεμερία Δωδώνη που ανήκει στον όμιλο Βενέτης.

Σημειώνεται ότι η Κρεμερία Δωδώνη είχε έσοδα 27 εκατ. ευρώ το 2025.

Οι προοπτικές για το 2026

Για τη χρήση 2026 η Βενέτης έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της μητρικής, την επέκταση των δραστηριοτήτων των σημαντικότερων θυγατρικών της, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την διατήρησης της υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού.