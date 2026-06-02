ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

Business 02.06.2026, 13:46
Την καθημερινή εμπειρία κατανάλωσης θέλησαν να επαναπροσδιορίσουν δύο ελληνικές εταιρείες, η ΧΗΤΟΣ και η Βενέτης, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια ιδιαίτερη συνεργασία.

Βασισμένη σε κοινές αξίες, όπως η ποιότητα, η ελληνική ταυτότητα και η ουσιαστική σύνδεση με τη σύγχρονη εμπειρία κατανάλωσης, η συνεργασία των δύο εταιρειών έρχεται να αναβαθμίσει συνολικά τη θέση του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών σε ένα οργανωμένο, premium περιβάλλον καθημερινότητας.

Τι αφορά η συνεργασία των ΧΗΤΟΣ – Βενέτης

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, ενδυναμώνοντας τη σύνδεσή του με τις καθημερινές στιγμές απόλαυσης, από το πρωινό έως το on-the-go γεύμα. Παράλληλα, επιλεγμένοι κωδικοί αναψυκτικών Green ενισχύουν τη συνολική πρόταση προς το σύγχρονο κοινό, εμπλουτίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον καθημερινής διατροφής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα διατίθενται οι κωδικοί ΖΑΓΟΡΙ 500ml και 1,5L με ειδική co-branded ετικέτα που θα φέρει το λογότυπο της Βενέτης, ενισχύοντας την εμπορική δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της συνεργασίας στο δίκτυο της Βενέτης. Επιπλέον, οι συσκευασίες ΖΑΓΟΡΙ γυάλινη φιάλη 1L, ΖΑΓΟΡΙ Sports 750ml και ΖΑΓΟΡΙ Sparkling γυάλινη φιάλη 330ml συμπληρώνουν την προϊοντική πρόταση, καλύπτοντας διαφορετικές στιγμές και ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Η συνολική εμπειρία αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο μέσα από επιλεγμένους κωδικούς Green, όπως την Green Cola, τα Green Flavors (Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα) και το Green Mocktail Bitter Orange Spritz, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη πρόταση στο δίκτυο της Βενέτης.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της ΧΗΤΟΣ, Άγγελος Μαλλίνης, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τη Βενέτης ξεπερνά το πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας. Μας ενώνουν κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός στην ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε καθημερινά στον καταναλωτή, η ελληνική ταυτότητα και το πάθος για ποιοτική διατροφή. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να «ζυμώσουμε» μια συνεργασία με ουσιαστικό αποτύπωμα στη σύγχρονη καθημερινή εμπειρία κατανάλωσης».

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μυκόνου, της Κρήτης, του Βόλου, της Χίου και της Νάξου, διευρύνοντας στρατηγικά τη θέση της εταιρείας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον καθημερινών επιλογών.

