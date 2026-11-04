Αγορές: Πώς αντιδρούν στην ήττα Τραμπ

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Πτωτικά κινούνται τα futures των αμερικανικών δεικτών, σήμερα, στη σκιά της μεγάλης νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με επικράτηση τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, αλλά και σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για τις κυβερνήσεις πολιτειών.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,34%, ενώ εκείνα του Nasdaq σημειώνουν πτώση 0,46%. Τα futures του Dow Jones χάνουν 89 μονάδες ή 0,15%, έχοντας πάντως ανακάμψει από τα χαμηλότερα επίπεδα που κατέγραψαν στις πρώτες ώρες της ροής των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Δημοκρατικοί δείχνουν ότι επικρατούν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, το λεγόμενο «μπλε κύμα», θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις αγορές και κυρίως στις μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Wall Street. Οι επενδυτές φοβούνται ότι η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι σχετικές μετοχές έχουν ήδη δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω ανησυχιών για επιβράδυνση των δαπανών των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτικό είναι ότι οι μετοχές των Microsoft, Amazon και Nvidia κινούνταν πτωτικά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στην πλατφόρμα Robinhood. Η CoreWeave, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης, υποχωρεί κατά 3,7%, ενώ η SpaceX του Έλον Μασκ καταγράφει απώλειες 5%.

Η αιτία είναι ότι η επικράτηση Δημοκρατικών υποψηφίων σε κρίσιμες πολιτείες εγείρει ερωτήματα για την πορεία ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εμφανίζει ήδη επιφυλακτικότητα απέναντι στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

Πέρα από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει τις προσδοκίες για νέες πολιτικές φιλικές προς τις επιχειρήσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και να ενισχύσει τον έλεγχο σε κλάδους όπως οι τράπεζες.

Αντίθετα, ανοδικά κινούνται στις μετασυνεδριακές συναλλαγές οι μετοχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένας Δημοκρατικός έλεγχος του Κογκρέσου θα μπορούσε να ανακόψει τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που έχουν επιβαρύνει τον κλάδο. Το ETF Invesco Solar ενισχύεται κατά 3%.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι αναμένει συνεργασία με τους Δημοκρατικούς. «Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και θα τα πάμε πολύ καλά μαζί τους», ανέφερε.

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Πτωτικά κινούνται και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερα καταφύγια εν μέσω της επιδείνωσης του κλίματος στις αγορές μετοχών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά σχεδόν 5 μονάδες βάσης, στο 4,902%, ενώ η απόδοση του 30ετούς τίτλου σημείωσε πτώση κατά 5,29%, σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών. Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,55%.

Πάνω από το 20 ο δείκτης μεταβλητότητας VIX

Ανοδικά κινούνται στο μεταξύ τα futures του δείκτη μεταβλητότητας VIX του χρηματιστηρίου του Σικάγο (Cboe), ο οποίος αποτυπώνει τις προσδοκίες της αγοράς για τη μεταβλητότητα των μετοχών και είναι γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street.

Τα futures του VIX διαμορφώνονταν στις 20,90 μονάδες, ξεπερνώντας το όριο των 20 μονάδων, το οποίο θεωρείται ενδεικτικό αυξημένης ανησυχίας μεταξύ των επενδυτών.

Πτωτικό άνοιγμα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αρνητικό πρόσημο προδιαγράφουν και τα futures των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ενόψει της έναρξης των συναλλαγών σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις και τις αγορές.

Τα futures του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 50 υποχωρούν κατά 0,35%. Στη Βρετανία, τα futures του FTSE 100 σημειώνουν πτώση 0,64%, ενώ στη Γερμανία ο DAX υποχωρεί κατά 0,46%. Στη Γαλλία, τα futures του CAC 40 κινούνται χαμηλότερα κατά 0,28%, ενώ στην Ιταλία ο FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,21%.

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας

Μικτές τάσεις επικράτησαν στις χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, καθώς πέραν των ενδιάμεσων εκλογών, προβλημάτισαν τα στοιχεία για τον κλάδο των υπηρεσιών στην Κίνα που έδειξαν επιβράδυνση της ανάπτυξης, αν και ο τομέας εξακολούθησε να κινείται σε τροχιά επέκτασης. Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης στην Αυστραλία πέρασε σε περιοχή συρρίκνωσης.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,41%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi παρέμενε κέρδισε 0,62%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,59%.

Αντίθετα, θετικό ήταν το κλίμα στις κινεζικές αγορές. Ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 1,44% και ο Shenzhen Composite σημείωσε άνοδο 2,88%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε κέρδη 1,35%, ενισχυμένος κατά 260 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές μετοχές ημιαγωγών

Στο επίκεντρο βρέθηκαν όμως οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο περιορισμών στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω των αμφιβολιών για την πορεία των επενδύσεων.

Στην Ιαπωνία, η SoftBank Group υποχώρησε περισσότερο από 8%, ενώ η Disco, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό για την παραγωγή ημιαγωγών, κατέγραψε πτώση 10,19%. Η Advantest έχασε πάνω από 8%, η Renesas Electronics υποχώρησε κατά 7,64% και η Tokyo Electron κατά 7,04%.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στη Νότια Κορέα, με τη SK Hynix να υποχωρεί κατά 5,08% και τη Samsung Electronics κατά 3,87%. Η Seoul Semiconductor σημείωσε απώλειες 4,37%. Στην Ταϊβάν, η TSMC υποχώρησε κατά 1,09%.

Άνοδος 2% για τον χρυσό

Στο μεταξύ, ανοδικά κινούνται ο χρυσός και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με πολλά χαρτοφυλάκια να αναζητούν επενδυτικό καταφύγιο, ενώ στήριξη στις τιμές προσφέρουν επίσης η υποχώρηση του δολαρίου και η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ειδικότερα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 2%, στα 3.999,67 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,83%, στα 51,07 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύεται κατά 0,98%, στα 1.438,43 δολάρια, ενώ το παλλάδιο καταγράφει κέρδη 1,86%, στα 942,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Πτώση για Bitcoin και Ethereum

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται τα σημαντικότερα κρυπτονομίσματα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να διαγνώσουν τις πιθανές επιπτώσεις τους στη ρύθμιση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η σύνθεση του νέου Κογκρέσου ενδέχεται να επηρεάσει τις προοπτικές νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον κλάδο, μεταξύ των οποίων και το προτεινόμενο νομοσχέδιο CLARITY Act, που αφορά τη ρυθμιστική σαφήνεια στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,32%, στα 76.313,43 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει πτώση 1,10%, στα 2.247,06 δολάρια.

Οι ιστορικές επιδόσεις του S&P 500 μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Παρά την αυξημένη νευρικότητα, η ιστορική εικόνα των αγορών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Ανάλυση του CNBC για την πορεία του S&P 500 μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1980 έως το 2024 δείχνει ότι ο δείκτης ενισχύθηκε κατά μέσο όρο 0,2% την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές και κατά 1,1% τον επόμενο μήνα.

Σε ορίζοντα ενός έτους, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 13,8%, με τον δείκτη να καταγράφει άνοδο στο 91% των περιπτώσεων. Η εικόνα είναι ακόμη ισχυρότερη όταν εξετάζονται αποκλειστικά οι ενδιάμεσες εκλογές. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο μετά από καθεμία από τις τελευταίες 11 αναμετρήσεις, από το 1982 έως το 2022, με τη μέση απόδοση στο δωδεκάμηνο να ανέρχεται σε 13,7%.