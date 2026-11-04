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Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Business 04.11.2026, 12:18
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Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Στην αύξηση εσόδων που βασίζεται στη δυναμική του α’ εξαμήνου, στην άνοδο σε όγκους σε ανθρακούχα, ενεργειακά και μη ανθρακούχα, στις επενδύσεις και στην αναβάθμιση των εκτιμήσεων της Coca-Cola HBC για το 2026, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Zoran Bogdanovic κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της αγοράς για την ισχυρή εικόνα του γ’ τριμήνου.

«Παρουσιάσαμε άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη συνέπεια του μοντέλου μας και τη δύναμη της εστιασμένης εκτέλεσής μας στην ώθηση μιας ευρείας βάσης ανάπτυξης, παρά το δυναμικό λειτουργικό περιβάλλον», σχολίασε ο κ. Bogdanovic.

Τα τρία κλειδιά της Coca-Cola HBC

«Πρώτα απ’ όλα, επιτύχαμε ισχυρή, υψηλής ποιότητας αύξηση των εσόδων, χτίζοντας πάνω στη δυναμική του α’εξαμήνου. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, με οδηγό τους όγκους πωλήσεων, αλλά και υποστηριζόμενα από μια καλή αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα έσοδα και οι όγκοι αυξήθηκαν και στους τρεις τομείς δραστηριότητας, παρά τις ποικίλες συνθήκες της αγοράς. Δεύτερον, οι επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό μας και στις εξατομικευμένες δυνατότητές μας συνεχίζουν να μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Αυτές οι επενδύσεις υποστηρίζουν τη συνέπεια της απόδοσής μας και μεταφράζονται σε ισχυρή εκτέλεση στην αγορά και κέρδη σε μερίδιο αγοράς. Έχουμε κερδίσει 70 μονάδες βάσης σε μερίδιο αξίας στα NARCD από την αρχή του έτους και 40 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα, με αποτέλεσμα να είμαστε η Νο.1 εταιρεία που συνεισφέραμε στην απόλυτη αύξηση της αξίας των πελατών μας στη λιανική, στον κλάδο των FMCG, στις ευρωπαϊκές μας αγορές. Και τρίτον, ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει δυναμικό, είμαστε σε καλή θέση να επιτύχουμε τους στόχους μας για ολόκληρο το έτος και προχωρήσαμε σήμερα σε μια αναβάθμιση των προβλέψεών μας για τα έσοδα».

Τα ανθρακούχα και τα ενεργειακά

Οι όγκοι των ανθρακούχωναυξήθηκαν κατά 4,5% στο τρίμηνο. Το εμπορικό σήμα της Coke αυξήθηκε κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ωθούμενη από την Coke Zero και την Coke Zero Zero. «Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, παρουσιάσαμε τη νέα οπτική ταυτότητα της Coke Zero στις περισσότερες αγορές μας, υποστηριζόμενη από ειδικές ενέργειες ενεργοποίησης και προώθηση προστιθέμενης αξίας. Η νέα συσκευασία φέρνει την Coke Zero πιο κοντά στη γενικότερη εμφάνιση και αίσθηση της μάρκας Coca-Cola, δημιουργώντας μια πιο συνεπή και αναγνωρίσιμη παρουσία του εμπορικού σήματος σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Ενώ η Coke Zero Zero συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, σημειώνοντας τριψήφια ανάπτυξη», επισήμανε ο κ. Bogdanovic.

«Η Sprite αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, καθώς αξιοποιήσαμε τις καλοκαιρινές περιστάσεις, εκμεταλλευόμενοι τοπικά μουσικά φεστιβάλ και ενέργειες σε όλα τα κανάλια για να αναδείξουμε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της νέας παγωμένης γεύσης λεμόνι-μέντα που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο έτος. Από την άλλη η Fanta αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Αφρικής, καθώς συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην κυριαρχία σε περιστάσεις που συνδέονται με το φαγητό».

Οι όγκοι των Adult Sparkling αυξήθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ωθούμενοι από τη Schweppes και την Three Cents. «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνάφεια της μάρκας Schweppes στις περιστάσεις σκέτης κατανάλωσης με ειδικές καμπάνιες που ενισχύονται από τοπικούς influencers».

Τα ενεργειακά ποτά συνέχισαν να έχουν εξαιρετική απόδοση, με τους όγκους να αυξάνονται κατά 24,7% παρά τις ισχυρές συγκρίσεις, σε ευθυγράμμιση με την αύξηση του όγκου από την αρχή του έτους. Οι πρόσφατα λανσαρισμένες καινοτομίες της Monster έχουν μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές, ενώ οι συνεργασίες στον αθλητισμό και τη μουσική συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Ο καφές και τα μη ανθρακούχα

Οι όγκοι του καφέ στο κανάλι εκτός σπιτιού αυξήθηκαν κατά 10,1%, καθώς μπήκε σε νέα καταστήματα και αναπτυχθήκε σε ήδη υπάρχοντα. Οι συνολικοί όγκοι καφέ μειώθηκαν κατά 2,3%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη στρατηγική απόφαση της εταιρείας για την Costa Coffee να δώσει προτεραιότητα στην ευκαιρία εκτός σπιτιού.

Ωστόσο, οι όγκοι των μη ανθρακούχων αυξήθηκαν κατά 3,2%. Το νερό αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, βοηθούμενο από τις καιρικές τάσεις, ενώ οι χυμοί αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση στη Νιγηρία.

Τα αθλητικά ποτά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, επωφελούμενα από τις ενέργειες για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA τον Ιούλιο, καθώς και από τοπικές αθλητικές συνεργασίες. Για παράδειγμα, λανσάραμε μια νέα γεύση Powerade στην Αίγυπτο σε συνεργασία με τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Al Ahly.

Βιωσιμότητα

Περνώντας στη βιωσιμότητα, ο Zoran Bogdanovic αναφέρθηκε στο δίκτυο Science Based Targets που επικύρωσε ανεξάρτητα την αξιολόγηση σημαντικότητας και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων της εταιρείας για τη φύση.

«Είμαστε ο πρώτος εμφιαλωτής της Coca-Cola και μία από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που επιτυγχάνουν αυτό το ορόσημο. Η αξιολόγηση προσδιόρισε το νερό ως τη σημαντικότερη επίπτωσή μας που σχετίζεται με τη φύση στις άμεσες δραστηριότητές μας και ενισχύει τη σημασία των προτεραιοτήτων μας για τη διαχείριση των υδάτων και της δέσμευσής μας για τη βιωσιμότητα “Αποστολή 2030″».

Μονοψήφια αύξηση στα ανθρακούχα στην Ελλάδα

«Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το επίπεδο αύξησης του όγκου που πετύχαμε (+5,6%) στις ώριμες αγορές, η οποία οδηγήθηκε από την ισχυρή εκτέλεση σε ολόκληρο τον τομέα και υποστηρίχθηκε από τις ευνοϊκές καιρικές τάσεις στη Δυτική Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Bogdanovic. Τα ανθρακούχα αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως με οδηγό την Coke, ενώ τα ενεργειακά ποτά σημείωσαν άνοδο κατά υψηλό διψήφιο ποσοστό και τα μη ανθρακούχα κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Είδαμε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, και συνεχιζόμενη δυναμική στην Ιρλανδία, ενώ η Ελβετία παρουσίασε ιδιαίτερα καλή βελτίωση με τους όγκους να αυξάνονται κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,7%, με τους όγκους αυξημένους κατά 3,7% και αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο κατά τέσσερα κόμμα οκτώ τοις εκατό. Η κατηγορία «Sparkling» αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά μεσαίο διψήφιο ποσοστό στην Coke Zero και τριψήφιας ανάπτυξης στην Coke Zero Zero. Τα ενεργειακά αυξήθηκαν κατά μεσαίο διψήφιο ποσοστό παρά τη δύσκολη σύγκριση. Η Πολωνία πέτυχε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου, με σταδιακή βελτίωση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Η Ουγγαρία αυξήθηκε επίσης κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ η Τσεχία διατήρησε την ισχυρή της δυναμική, με τους όγκους να αυξάνονται κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Η περίπτωση της Νιγηρίας

Τέλος, στις αναδυόμενες αγορές μας, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,8%, με τους όγκους να αυξάνονται κατά 5,8% και τα έσοδα ανά κιβώτιο αυξημένα κατά 3,8%. Η Νιγηρία πέτυχε αύξηση όγκου κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό, υποστηριζόμενη από ενέργειες για τον εορτασμό των 75 χρόνων της Nigerian Bottling Company.

Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της Coca-Cola HBC, «η Νιγηρία είναι το μέρος όπου ξεκίνησε η δραστηριότητά μας πριν από 75 χρόνια, και σήμερα είμαστε πιο δεσμευμένοι από ποτέ στη χώρα και στην ευρύτερη ευκαιρία ανάπτυξης σε όλη την Αφρική. Η Αίγυπτος αναπτύχθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό παρά τις δύσκολες συγκρίσεις, με καλή ανάπτυξη στα ανθρακούχα και συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική στα ενεργειακά ποτά».

Σε άλλες περιοχές, οι όγκοι της Ρουμανίας μειώθηκαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σε ένα δύσκολο καταναλωτικό περιβάλλον, ενώ η Ουκρανία σημείωσε μείωση άνω του 20%, αντανακλώντας το δύσκολο περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τι αναμένεται το 2026

Όσον αφορά την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, η εταιρεία έχει λάβει πλέον εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού σε πέντε από τις έξι χώρες, με την Τανζανία να υπολείπεται. «Παραμένουμε σε τροχιά ολοκλήρωσης της συναλλαγής της CCBA έως το τέλος του έτους, όπως έχει προγραμματιστεί, με τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Πετύχαμε μια ισχυρή απόδοση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, γεγονός που μας επέτρεψε να επικαιροποιήσουμε τις προβλέψεις μας για τα έσοδα σήμερα, αναμένοντας πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς πάνω από το εύρος του 6-7%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις μας για οργανική αύξηση του EBIT κατά 8-10%».

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Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

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