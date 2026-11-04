Hellenic Properties: Το σχέδιο για χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ έως το 2030

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με επίκεντρο τα ξενοδοχεία σε ανερχόμενους προορισμούς, το flex leaning σε κατοικίες και γραφεία, η Hellenic Properties σχεδιάζει να αυξήσει στα 500 εκατ. ευρώ την αξία του χαρτοφυλακίου της έως το 2030. Ο ιδρυτής, βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ερρίκος Αρρώνες περιγράφοντας τη στρατηγική ανάπτυξης ανέφερε ότι συνδυάζει εξαγορές, αναβάθμιση ακινήτων και πωλήσεις, με περισσότερη έμφαση σε επενδύσεις όπου η απόδοση εξαρτάται και από την καθημερινή λειτουργία.

Η μεγαλύτερη επένδυση της Hellenic Properties είναι στην Λεωφόρου Συγγρού 101, όπου αποφασίσθηκε η δημιουργία κατοκιών

«Αγοράζουμε, πουλάμε, χτίζουμε», σημείωσε ο κ. Αρρώνες, συνοψίζοντας τον τρόπο με τον οποίο κινείται η εταιρεία ενώ επεσήμανε ότι το ενεργό χαρτοφυλάκιο της Hellenic Properties ανέρχεται σήμερα σε περίπου στα 130 εκατ. ευρώ, μοιρασμένο σχεδόν ισόποσα μεταξύ γραφείων και χώρους φιλοξενίας.

Hellenic Properties: Ξενοδοχεία πέρα από τους καθιερωμένους προορισμούς

Αναλύοντας τις επιδιώξεις στους επιμέρους τομείς, ο κ. Αρρώνες ξεκίνησε κάνοντας αναφορά στον κλάδο της φιλοξενίας. Όπως τόνισε, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί πλατφόρμα έξι έως οκτώ ξενοδοχείων, με κατεύθυνση μονάδες 50 έως 100 δωματίων η καθεμία και ήδη όπως είπε στο μικροσκόπιο βρίσκονται ευκαιρίες εξαγορών σε ορεινές περιοχές, παραθαλάσσιους προορισμούς και νησιά, χωρίς ωστόσο κάποια συμφωνία να βρίσκεται προ των πυλών.

Η αγορά του Aristi Mountain Resort στα Ζαγοροχώρια αποτελεί την πρώτη επένδυση αυτής της κατεύθυνσης, με την εταιρεία να αναλαμβάνει και τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

«Η στόχευσή μας είναι σε ανερχόμενους προορισμούς, σε παραμελημένους προορισμούς», σημείωσε. Η αγορά του Aristi Mountain Resort στα Ζαγοροχώρια αποτελεί την πρώτη επένδυση αυτής της κατεύθυνσης, με την εταιρεία να αναλαμβάνει και τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Η μονάδα διαθέτει 26 δωμάτια, υψηλές πληρότητες και κερδοφορία, ενώ απασχολεί 32 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης από την περιοχή. Προγραμματίζεται αισθητική αναβάθμιση τον Φεβρουάριο, με προτεραιότητα τη βελτίωση της εμπειρίας διαμονής και της λειτουργικής απόδοσης.

«Δεν είμαστε ξενοδόχοι και έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε», είπε ο κ. Αρρώνες ενώ τυχόν διεύρυνση της επένδυσης θα συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τον προστατευόμενο χαρακτήρα της. Οι εξαγορές, πάντως, όπως έσπευσε να διευκρινίσει ο διοικητικός και μετοχικός ηγέτης της Hellenic Properties χρειάζονται χρόνο. Από τον εντοπισμό μιας ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορεί να μεσολαβήσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Πέρα από τους τεχνικούς και νομικούς ελέγχους, εξετάζονται ο ανταγωνισμός, η διαθεσιμότητα προσωπικού και οι συνθήκες στέγασης των εργαζομένων.

Σχέδια για 195 διαμερίσματα στην Συγγρού

Η μεγαλύτερη επένδυση της Hellenic Properties είναι στην Λεωφόρου Συγγρού 101, όπου αποφασίσθηκε αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού. Ο αρχικός σχεδιασμός γραφείων αντικαταστάθηκε από οικιστική χρήση, με το έργο να βρίσκεται στη φάση εγκρίσεων και αδειοδότησης και τη μελέτη να έχει ανατεθεί στην DPA των Τίμου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Σπηλιωτόπουλου.

Συνολικά σχεδιάζονται 195 διαμερίσματα, μεταξύ 17 και 30 τ.μ. το καθένα ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε ελεγχόμενο τον θόρυβο από τη λεωφόρο Συγγρού. Ανάμεσα στους τρόπους αξιοποίησης που εξετάζονται είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, η φοιτητική στέγη, οι μακροχρόνιες μισθώσεις ή και συνδυασμός χρήσεων. «Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πως ακριβώς θα λειτουργήσει», διευκρίνισε.

Το flex living, όπως ονομάζει αυτή την αγορά, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ευελιξία στη διάρκεια διαμονής. Ο ίδιος εκτιμά ότι θα απασχολήσει περισσότερο την αγορά ακινήτων τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη σαφούς νομοθετικού πλαισίου.

Αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, υπάρχει νομοθετικό κενό για συγκροτήματα άνω των 30 διαμερισμάτων. «Τα επιπλωμένα διαμερίσματα μπορείς να λειτουργήσεις μέχρι τριάντα units», ανέφερε, αποδίδοντας τον περιορισμό στο νέο τουριστικό νομοσχέδιο. Όπως εξήγησε πρόκειται για εμπόδιο που δυσχεραίνει οργανωμένες επενδύσεις μεσοπρόθεσμης μίσθωσης για φοιτητές, εργαζομένους και στελέχη πολυεθνικών που μετακινούνται από χώρα σε χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

O κ. Αρρώνες διαπιστώνει σταθερά καλή ζήτηση για γραφεία, στοιχείο που υποστηρίζει την προσπάθεια προμίσθωσης και περιορίζει την αβεβαιότητα κατά την παράδοση των έργων

Η στόχευση της Hellenic Properties επεκτείνεται σε ακίνητα που απαιτούν οργανωμένη λειτουργία, όπως ξενοδοχεία, ευέλικτη στέγαση, μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων και χώρους αποθήκευσης. Η λογική είναι η μετατροπή ιδιωτικών ακινήτων σε προϊόντα κατάλληλα για θεσμικούς επενδυτές, μέσα από αναβάθμιση και επαγγελματική διαχείριση. Αντίθετα, στα logistics η εταιρεία παραμένει πιο επιλεκτική. Παρότι αναγνωρίζει τη ζήτηση, δεν έχει εντοπίσει ευκαιρία ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στα κριτήριά της. Ο ισχυρός ανταγωνισμός, οι υψηλές τιμές και τα αδειοδοτικά προβλήματα περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές, στρέφοντας την προσοχή σε άλλες νέες κατηγορίες.

Γραφεία, συνεπενδυτές και πωλήσεις

Στα γραφεία, τέσσερις αναπτύξεις, τρεις στο Μαρούσι και μία στον Ταύρο, παραμένουν στον σχεδιασμό. Η εταιρεία επιδιώκει να έχει υπογράψει μισθώσεις για το σύνολο των χώρων πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών και, σύμφωνα με τον κ. Αρρώνες, βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης αυτού του στόχου. Ο σχεδιασμός γίνεται με το κατασκευαστικό κόστος αυξημένο περισσότερο από 40% στην τετραετία και το κόστος κατασκευής γραφείων να ξεκινά από 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, ο κ. Αρρώνες διαπιστώνει σταθερά καλή ζήτηση για γραφεία, στοιχείο που υποστηρίζει την προσπάθεια προμίσθωσης και περιορίζει την αβεβαιότητα κατά την παράδοση των έργων.

Τα Family offices και η προοπτική του Euronext Athens

Όσον αφορά στο χρηματοδοτικό μοντέλο, ο κ. Αρρώνες ξεκαθάρισε ότι συνδυάζει δανεισμό περίπου 60% επί του κόστους και ίδια κεφάλαια 40%. Γύρω από τη διαχειρίστρια εταιρεία λειτουργούν επενδυτικά οχήματα ανά έργο, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 18 επενδυτές, family offices και funds, με μη ελέγχοντα ποσοστά. Η ίδια η διαχειρίστρια συνεπενδύει, ενώ οι επενδυτές επιλέγουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις βάσει συμφωνημένου επιχειρηματικού πλάνου.

«Οι επενδυτές μας είναι επενδυτές υπεραξίας», ξεκαθαρίζει ο κ. Αρρώνες ενώ όσον αφορά στην εισαγωγή στο Euronext Athens παραμένει μία μελλοντική επιλογή εξόδου,

Η στροφή στα λειτουργικά ακίνητα δεν αλλάζει τον τελικό προορισμό των επενδύσεων: την πώληση αφού δημιουργηθεί η υπεραξία. «Οι επενδυτές μας είναι επενδυτές υπεραξίας», ξεκαθαρίζει ο κ. Αρρώνες ενώ όσον αφορά στην εισαγωγή στο Euronext Athens παραμένει μία μελλοντική επιλογή εξόδου, χωρίς να αποτελεί τη βασική επιδίωξη της εταιρείας.