ΕΣΕΕ – CLIA: Βελτίωση σε προσβασιμότητα και διαχείριση τουριστικών ροών

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Τις προοπτικές συνεργασίας για την ενίσχυση της οικονομικής συνεισφοράς της κρουαζιέρας στις τοπικές αγορές και την αξιοποίηση της τουριστικής δυναμικής προς όφελος των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών ροών, συζήτησαν ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ Σταύρος Καφούνης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δώρος Καπράλος και ο Οικονομικός Επόπτης, κ. Νίκος Νομικός, με την Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), κα Μαρία Δεληγιάννη, την κα Stella Christina Soutsou, Director, Partner Relations, Ports & Destinations, και την κα Eleni Chatzelli, Strategic Communications Manager.

Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να διαχέεται πέρα από τους χώρους άφιξης και φιλοξενίας, φτάνοντας στην καρδιά της τοπικής αγοράς

Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμένου σχεδιασμού, ώστε η ανάπτυξη της κρουαζιέρας να συμβαδίζει με τις δυνατότητες των υποδομών, τη λειτουργία των πόλεων και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας ουσιαστικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας και στην αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων. Οι επισκέπτες αποτελούν σημαντική πρόσθετη καταναλωτική δύναμη, ικανή να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων, να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συμβάλει στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωντάνιας των αστικών κέντρων.

Στην κατεύθυνση αυτή, επισημάνθηκε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να διαχέεται πέρα από τους χώρους άφιξης και φιλοξενίας, φτάνοντας στην καρδιά της τοπικής αγοράς. Ειδικά στην περίπτωση της κρουαζιέρας, η καλύτερη διασύνδεση των λιμανιών με τα ιστορικά και εμπορικά κέντρα μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, να αναδείξει τα ελληνικά προϊόντα και να ενισχύσει την καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, συζητήθηκε η σημασία της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον επισκέπτη, με αξιοποίηση της πρωτοβουλίας Shopping in Greece της ΕΣΕΕ. Στόχος είναι οι αγορές, η εστίαση, ο πολιτισμός και η ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε περιοχής να συνθέτουν ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, που θα αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προορισμών.

Βελτίωση της προσβασιμότητας

Ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων αναδείχθηκαν η βελτίωση της προσβασιμότητας από τα λιμάνια προς τα κέντρα των πόλεων, η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, η συστηματικότερη ενημέρωση των επισκεπτών για τις δυνατότητες αγορών και ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της ισορροπημένης διαχείρισης των τουριστικών ροών, με σεβασμό στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη βιώσιμη λειτουργία των πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η διαμόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΕΣΕΕ και CLIA, με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, αλλά και την από κοινού ανάδειξη και διεκδίκηση των απαραίτητων παρεμβάσεων από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου κοινών δράσεων, με στόχο τη σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές εμπορικές αγορές και τη δημιουργία μετρήσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον διαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αξιοποίησης των πόρων που προκύπτουν από το τέλος κρουαζιέρας, για τη χρηματοδότηση αναγκαίων υποδομών και παρεμβάσεων που ενισχύουν τη σύνδεση των λιμένων με τις τοπικές αγορές.

Η συνάντηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΣΕΕ για τη σύνδεση εμπορίου και τουρισμού και την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού αγορών, μέσα από την πρωτοβουλία Shopping in Greece.

Κεντρική επιδίωξη της ΕΣΕΕ είναι η αύξηση των τουριστικών αφίξεων να μεταφράζεται σε μετρήσιμο οικονομικό όφελος για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Τα κέντρα των ελληνικών πόλεων μπορούν και πρέπει να αποτελούν όχι απλώς σημεία διέλευσης, αλλά ζωντανούς προορισμούς αγορών, που θα ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.