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Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

World 08.11.2026, 13:01
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Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Under Armour, Κέβιν Πλανκ
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της Under Armour για τα έσοδα της το επόμενο διάστημα, καθώς προειδοποίησε για μεγαλύτερη πτώση στα λειτουργικά της έσοδα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και μείωσε την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν πτώση περίπου 12% στις προ-αγοραίες συναλλαγές.

Δεν είναι όμως η μόνη. Ο κατασκευαστής αθλητικών ενδυμάτων προστίθεται σε μια σειρά εταιρειών από διάφορους κλάδους που προβλέπουν υψηλότερα κόστη μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της ⁠αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι αριθμοί της Under Armour

Η Under Armour σημείωσε μείωση των εσόδων της κατά 7% στα 1,2 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Τα έσοδα της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 7% στα 737 εκατ. δολάρια, ενώ τα διεθνή έσοδα μειώθηκαν κατά 7% στα 509 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση 9% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στις διεθνείς αγορές της Under Armour, τα έσοδα της περιοχής EMEA για το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9% (μείωση 8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), τα έσοδα της Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν κατά 9% (μείωση 12% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), ενώ τα έσοδα της Λατινικής Αμερικής αυξήθηκαν κατά 3% (μείωση 4% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες). Τα έσοδα από τις δραστηριότητες χονδρικής μειώθηκαν κατά 6% στα 725 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από τις απευθείας πωλήσεις στους πελάτες μειώθηκαν κατά 8% στα 494 εκατομμύρια δολάρια. Η κατηγορία των υποδημάτων σημείωσε τη σημαντικότερη μείωση στα έσοδα ανά κατηγορία προϊόντων, κατά 11%.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία κατέγραψε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων και έξοδα πώλησης, γενικά και διοικητικά (SG&A) που σχετίζονται με τη μετασχηματιστική διαδικασία ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, συνολικού ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το Οικονομικό Έτος 2025». Η Under Armour στοχεύει να ολοκληρώσει ουσιαστικά το σχέδιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 305 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2027

Η Under Armour προσπαθεί να αναστρέψει την πορεία της επιχείρησής της, περιορίζοντας τη γκάμα των προϊόντων της και μειώνοντας τις εκπτώσεις, μετά από τη συνεχιζόμενη πτώση των πωλήσεων των προηγούμενων εξαμήνων.

Ενημερώνοντας τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2027, ώστε να αντανακλούν τις πρόσθετες εξωτερικές πιέσεις στο κόστος και τις προγραμματισμένες ενέργειες σχετικά με τα αποθέματα, η Under Armour εξακολουθεί να αναμένει ότι τα έσοδά της θα μειωθούν κατά ένα ποσοστό της τάξης του μεσαίου μονοψήφιου αριθμού.

«Επιτύχαμε τους στόχους μας όσον αφορά τα έσοδα και ξεπεράσαμε τις προβλέψεις μας για τα λειτουργικά κέρδη», δήλωσε σε Reuters και Fashion Network ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Under Armour, Κέβιν Πλανκ. «Καθώς προχωράμε σε αυτή τη μεταμόρφωση, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας, βελτιώνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας και ενισχύουμε το παγκόσμιο μάρκετινγκ, με στόχο την ενδυνάμωση της μάρκας μας και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων».

Η εταιρεία αναμένει ότι τα λειτουργικά της έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ 99 εκατομμυρίων και 119 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης που κυμαινόταν από 96 εκατομμύρια έως 116 εκατομμύρια δολάρια.

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