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Τρόπους για να ακυρώσουν την προσφιλή τακτική των δισεκατομυριούχων της τεχνολογίας να «ξεφεύγουν» φορολογικά, αναζητούν οι Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ένας κορυφαίος γερουσιαστής των Δημοκρατικών δεσμεύτηκε να κλείσει ένα φορολογικό κενό που έχει καταστεί αγαπημένο των tech billionaires, καθώς οι προοδευτικοί αναζητούν νέους τρόπους για την αύξηση των εσόδων από τους πλούσιους Αμερικανούς.

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον δήλωσε ότι το κόμμα θα στοχεύσει τα λεγόμενα «grantor retained annuity trusts» (GRAT), αναφέρουν οι Financial Times.

Αυτό το μέσο σχεδιασμού κληρονομιάς χρησιμοποιείται ευρέως από τους πολύ πλούσιους για την αποφυγή φόρων δωρεών και κληρονομιάς και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για όσους διαθέτουν μετοχές που ανατιμώνται ραγδαία, όπως οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας. Τα Grats, τα οποία προέκυψαν από κανόνες που θέσπισε το Κογκρέσο το 1990 για να κλείσουν ένα άλλο φορολογικό κενό, δίνουν φαινομενικά στους δημιουργούς τους το δικαίωμα να λαμβάνουν μια σειρά τακτικών ετήσιων πληρωμών για μια καθορισμένη περίοδο και στη συνέχεια να μεταβιβάζουν ό,τι απομένει στους δικαιούχους τους.

Το 1970, οι φόροι κληρονομιάς και δωρεών αντιπροσώπευαν το 1,9% των ομοσπονδιακών φορολογικών εσόδων. Μέχρι το 2025, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 0,6% !

Στην πράξη, επιτρέπουν στους πλούσιους να μεταβιβάζουν δισεκατομμύρια δολάρια στις οικογένειές τους χωρίς τον φόρο 40% που επιβάλλεται συνήθως στις δωρεές και τις κληρονομιές άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα Grats είναι «ένα εγκεκριμένο από το Κογκρέσο μέσο για τη μεταβίβαση — χωρίς φόρο δωρεάς — της μελλοντικής υπεραξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου», δήλωσε ο Όστιν Μπράμγουελ, εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Milbank.

Από την ανάλυση των FT σχετικά με τις εταιρικές καταθέσεις στις ΗΠΑ προέκυψε ότι ο ιδρυτής της SpaceX Ιλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD Λίζα Σου και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα έχουν τοποθετήσει μετοχές συνολικής αξίας 20 δισ. δολαρίων στα εν λόγω καταπιστεύματα.

Πως εξαφανίζονται τεράστια ποσά

Τα «Grats» αποτελούν «ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι υπερπλούσιοι αποφεύγουν να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους», δήλωσε ο Γουάιντεν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της ισχυρής Επιτροπής Οικονομικών όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Γερουσίας τον Ιανουάριο. «Αυτό που συμβαίνει με αυτά τα καταπιστεύματα είναι ότι οι υπερπλούσιοι μετακινούν τεράστια χρηματικά ποσά στα χαρτιά και, πάφ, οι φόροι που οφείλουν για αυτά εξαφανίζονται».

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τους πιο προοδευτικούς να υπόσχονται αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους πολίτες της χώρας, μετά από την απότομη αύξηση του κόστους ζωής και τις ανησυχίες για την επιρροή των μεγιστάνων της τεχνολογίας στην αμερικανική πολιτική.

«Έχουμε λάβει εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθήσουμε ένα τολμηρό, προοδευτικό πρόγραμμα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αφήσει τον προϋπολογισμό σε χάος, οπότε η αντιμετώπιση και των δύο αυτών ζητημάτων θα απαιτήσει από τους Δημοκρατικούς να επιτεθούν σε αυτά τα κενά της νομοθεσίας που ευνοούν τους υπερπλούσιους», δήλωσε ο Γουάιντεν στους FT.

O γερουσιαστής από το Όρεγκον έχει επικρίνει και άλλες φορές τον πρόεδρο Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας.

Jensen Huang’s reinstatement shows that under Trump, Vance, and Rubio, our national security is for sale. We will all pay the price for letting China plunder America’s cutting edge technology. In January, Democrats will hold this corrupt administration accountable. — Ron Wyden (@RonWyden) November 23, 2026

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν αναμένεται να αξιοποιήσει την πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Γερουσία (56-44) από τον Ιανουάριο για να προωθήσει ένα νομοσχέδιο που έχει καταθέσει μαζί με τον Άνγκους Κινγκ, ανεξάρτητο γερουσιαστή από το Μέιν, με στόχο να κλείσει το κενό όσο το δυνατόν συντομότερα.

Οποιαδήποτε νέα νομοθεσία μπορεί να υποστεί βέτο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και, σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί πλειοψηφία των δύο τρίτων για να ψηφιστεί.

Τα δημοφιλή Grats

Περισσότεροι από τους μισούς από τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής είχαν χρησιμοποιήσει τα Grats και άλλα μέσα σχεδιασμού για να αποφύγουν τους φόρους κληρονομιάς, σύμφωνα με μια έκθεση της ProPublica του 2021 που βασίστηκε σε φορολογικές δηλώσεις που διέρρευσαν.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia 11 ημέρες μετά την παραίτησή του εν μέσω σκανδάλου, δήλωσε σε συνέντευξη τον Σεπτέμβριο: «Τίποτα δεν θα μου έδινε μεγαλύτερη χαρά από το να μπορώ να πληρώνω ακόμη περισσότερους φόρους». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πρόταση για εφάπαξ φόρο περιουσίας 5% για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας, την οποία οι ψηφοφόροι της πολιτείας απέρριψαν νωρίτερα αυτό το μήνα, είπε: «Δεν με πειράζει να πληρώνω φόρους . . . το γεγονός ότι μπορώ να αντέξω οικονομικά να πληρώσω 8 δισ. δολάρια σε φόρους σε διάστημα πέντε ετών είναι ένα προνόμιο».

Ωστόσο, ο ίδιος και η σύζυγός του Λόρι Χουάνγκ αναμένεται να αποφύγουν την καταβολή φόρου κληρονομιάς και δωρεάς για μετοχές της Nvidia αξίας τουλάχιστον 16 δισ. δολαρίων, ως αποτέλεσμα των χειρισμών τους μέσω του μηχανισμού Grats, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT που βασίζονται στην τιμή της μετοχής του ομίλου (Nvidia) κατασκευής μικροεπεξεργαστών την Παρασκευή.

Η περίπτωση των Χουάνγκ (Nvidia)

Το 2016, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του δημιούργησαν τέσσερα Grats και μεταβίβασαν 770.000 μετοχές της Nvidia σε καθένα από αυτά, συνολικής αξίας 100 εκατ. δολαρίων εκείνη την εποχή. Κανονικά, αυτές οι μεταβιβάσεις θα υπόκειντο σε φόρο δωρεάς, ίσον με την αξία των μετοχών το 2016 μείον την τότε αξία των μελλοντικών ετήσιων πληρωμών. Ωστόσο, οι Χουάνγκ διαμόρφωσαν τις πληρωμές των ετήσιων εισοδημάτων τους έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην αξία της δωρεάς του 2016, πράγμα που σήμαινε ότι ουσιαστικά δεν οφειλόταν φόρος δωρεάς.

Εάν η τιμή της μετοχής της Nvidia είχε παραμείνει σταθερή ή είχε πέσει, οι Χουάνγκ δεν θα είχαν αποκομίσει κανένα όφελος από αυτή την κίνηση. Οι μετοχές στα Grats απλώς θα τους είχαν επιστραφεί μέσω των πληρωμών των ετήσιων εισοδημάτων. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, η τιμή της μετοχής της εταιρείας εκτοξεύθηκε στα ύψη, πράγμα που σήμαινε ότι μόνο ένα μικρό μέρος των μετοχών στα Grats έπρεπε να μεταβιβαστεί πίσω στους Χουάνγκ για την κάλυψη των πληρωμών της ετήσιας αποζημίωσης. Οι μετοχές που παρέμειναν μεταφέρθηκαν σε ένα καταπίστευμα υπολοίπου (remainder trust) και πλέον προστατεύονται από τον φόρο δωρεάς και κληρονομιάς. Μέχρι την Παρασκευή, η αξία τους ανερχόταν σε 16 δισ. δολάρια.

Ο Χουάνγκ δεν είναι ο μόνος. Ο Μασκ έχει τοποθετήσει 1 δισ. δολάρια σε μετοχές της SpaceX μέσα σε Grats που δημιουργήθηκαν το 2024, σύμφωνα με έκθεση για τις συμμετοχές εσωτερικών στελεχών της εταιρείας κατασκευής πυραύλων. Ο Ναντέλα της Microsoft κατέχει 213 εκατ. δολάρια σε Grats, περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μετοχών του. Εκτός του τομέα της τεχνολογίας, και άλλα στελέχη, όπως ο επικεφαλής της JPMorgan Τζέιμι Ντίμον, έχουν αξιοποιήσει αυτό το μέσο σχεδιασμού κληρονομικής διαδοχής.

Από το 2016, ο Ντίμον έχει μεταφέρει περισσότερες από 4,2 εκατομμύρια μετοχές της JPMorgan, αξίας σήμερα 1,4 δισ. δολαρίων, από τα Grats σε οντότητες που συνδέονται με μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με γνωστοποιήσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές. Ο Μασκ, ο Χουάνγκ και η Σου (AMD) δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια. Ο Ντίμον και ο Ναντέλα αρνήθηκαν να σχολιάσουν μέσω των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Στις ΗΠΑ, οι φόροι δωρεών και κληρονομιών επιβάλλονται με συντελεστή 40 τοις εκατό στις μεταβιβάσεις περιουσίας που υπερβαίνουν το όριο των 15 εκατ. δολαρίων. Ο φόρος δωρεών ισχύει για μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής, ενώ ο φόρος κληρονομιών επιβάλλεται μετά το θάνατο. Πολύ λίγες κληρονομιές καταβάλλουν αυτούς τους φόρους, λόγω του υψηλού ορίου και της πληθώρας στρατηγικών αποφυγής που επιτρέπουν σε όσους διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που θα εμπίπταν στο πεδίο εφαρμογής να παρακάμψουν την επιβάρυνση.

Το 1970, οι φόροι κληρονομιάς και δωρεών αντιπροσώπευαν το 1,9% των ομοσπονδιακών φορολογικών εσόδων. Μέχρι το 2025, το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 0,6%, ή 29 δισ. δολάρια, εν μέρει λόγω της αύξησης του ορίου και της πληθώρας στρατηγικών φοροαποφυγής.

«Οι φορολογικοί σύμβουλοι θα προσπαθούν πάντα να μειώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των πελατών τους και αυτό αποτελεί αναμενόμενο μέρος του συστήματος», δήλωσε η Ρέι Μάντοφ , καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Boston College και συγγραφέας του βιβλίου «The Second Estate», το οποίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι υπερπλούσιοι αποφεύγουν τη φορολογία.

Ωστόσο, «το Κογκρέσο έχει σταματήσει να πραγματοποιεί τη βασική συντήρηση του συστήματος φόρων κληρονομιάς και δωρεών [και] δεν έχει καταφέρει να συμβαδίσει με αυτά τα κενά», πρόσθεσε.