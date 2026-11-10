Ασανσέρ… το ΧΑ, βαρύ το τίμημα για την Allwyn, η ανάκαμψη της Coca Cola HBC, οπισθοχωρούν οι short στη Metlen, τα «πρόσωπα» της Eurobank, το αθόρυβο έργο Θεοδωρικάκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ωραίο το «δρομολόγιο» του γενικού δείκτη μεταξύ 2.500 και 2.600 μονάδων, αλλά αυτή η μεταβλητότητα τις περισσότερες φορές δεν βγάζει σε καλό.

Χωρίς να θέλει η στήλη να γίνει μάντης κακών (μακριά από εμάς), δεν γίνεται να προηγείται ένα διήμερο sell off λες και έχει χρεοκοπήσει το σύμπαν και να ανοίγει η εβδομάδα με ράλι.

Κάτι δεν πάει καλά και καλό είναι οι κινήσεις να είναι μετρημένες.

Που είναι βασικά, αν κρίνουμε από το που εστίασαν οι traders της Δευτέρας, παρά τον υψηλό τζίρο της αγοράς.

Τράπεζες και πάλι τράπεζες. Τα 2/3 του τζίρου ήταν εκεί, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου, που στην παρούσα έχει τη δική της σημασία.

Διότι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας και αναζήτησης κατεύθυνσης από την αγορά.

Οιωνός ροών…

Από χτες σας έγραφα ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον και στις επικείμενες ανακοινώσεις για τις αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών, που θα καθορίσουν μέρος των κινήσεων των ξένων χαρτοφυλακίων έως το τέλος του έτους.

Το πρώτο ραντεβού είναι με τον MSCI, ο οποίος ανακοινώνει την τριμηνιαία αναθεώρηση στις 11 Νοεμβρίου, με το rebalancing να πραγματοποιείται στις 30 Νοεμβρίου και τις αλλαγές να ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου.

Ακολουθούν στις 13 Νοεμβρίου οι ανακοινώσεις της FTSE Russell, με την αναδιάρθρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Και μην απορήσετε αν υπάρχει και… εσωτερικός ανταγωνισμός, αφού μπορεί να μην αναμένουμε κάποια αλλαγή στους δείκτες, αλλά όλο και θα «ανακατευτούν» οι θέσεις εξαιτίας άλλων αλλαγών, σε άλλο μέρος του πλανήτη.

Γνωστό, πλέον, και διόλου αμελητέο.

Θυμίζω ότι στον MSCI Greece Standard, που είναι και ο πιο σημαντικός, περιλαμβάνονται σήμερα δέκα μετοχές, των Eurobank, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Allwyn.

Βαρύ το τίμημα της Βραζιλίας

Εκ των δέκα αυτών, το βλέμμα σαφώς πλέον έχει στραφεί στην Allwyn, μετά και το τελευταίο σφυροκόπημα που υπέστη.

Στα 8,2 δισ. η κεφαλαιοποίησή της πλέον και οριακά το free float της για τα κριτήρια του MSCI.

Μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις έχασε 1 δισ. από την κεφαλαιοποίηση της, με τη χθεσινή συνεδρίαση να είναι άκρως αρνητική, καθώς η JP Morgan χαμήλωσε τον πήχη των προσδοκιών της για τη μετοχή.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας υποβάθμισαν τη σύσταση σε «underweight» από «neutral» και περιόρισαν την τιμή-στόχο στα 9 ευρώ από 13 ευρώ.

Φυσικά λόγω των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων και την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της Betano.

Μάλιστα, η βραζιλιάνικη υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο Βραζιλιάνος δικαστής Luiz Fux έκανε δεκτό το αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας και ανέστειλε την εξέλιξη όλων των δικαστικών υποθέσεων που αμφισβητούν την απαγόρευση των αθλητικών στοιχημάτων και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη Βραζιλία.

Οι υποθέσεις θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα έως ότου το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφανθεί οριστικά για τη συνταγματικότητα του μέτρου.

Υπομονή λοιπόν, καθώς και σε κοινοβουλευτικό πεδίο, το προσωρινό μέτρο με το διαδικτυακό στοίχημα πρέπει να εγκριθεί έως τις 23 Νοεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος ισχύος των 60 ημερών.

Αν δεν έχει ληφθεί απόφαση μέχρι τότε, προβλέπεται αυτόματη παράταση για ακόμη 60 ημέρες.

Coca-Cola HBC: Ανάσα μετά τις διαψεύσεις από τη Μόσχα

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC βρήκε περιθώριο αντίδρασης στο ταμπλό, με τη μετοχή να ανακτά το επίπεδο των 50 ευρώ και να κλείνει με σημαντικές, καθώς οι δηλώσεις από το Κρεμλίνο περιόρισαν τις ανησυχίες για τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για αίτημα Ρώσου επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της ζυθοποιίας Bochkari, να αναλάβει υπό προσωρινή διαχείριση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Να σας πω εδώ όμως ότι ενώ η μετοχή έφτασε έως το +8,7%, έκλεισε στο +2,7%, με την αγορά να δείχνει ότι ακόμη δεν έχει κλείσει ο κύκλος των ανησυχιών. Κρεμλίνο, είναι αυτό, άλλωστε…

Πάντως, η εισηγμένη δεν προχώρησε σε κάποια ανακοίνωση που να ανατρέπει την αρχική της, ότι δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση.

Πριν από τη χθεσινή άνοδο, η μετοχή είχε καταγράψει δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με συνολικές απώλειες 15,5%.

Οπισθοχώρησης συνέχεια

Στο μεταξύ, νέα αποκλιμάκωση καταγράφεται στις ανοικτές θέσεις στη Metlen, με το Aggregated Net Short Position (ANSP) που δηλώνεται στη βρετανική FCA να υποχωρεί στο 5,61% από 5,74% στις 5 Νοεμβρίου.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε 186.454 μετοχές, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή διόρθωσε ελαφρώς, αλλά κρατά τα κέρδη του τελευταίου διαστήματος.

Σε μια εποχή, επίσης, που προχωρούν οι προετοιμασίες για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετείται, σύμφωνα με πηγές της στήλης, στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στους όρους της επικείμενης εισαγωγής.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ και αποτίμηση της εταιρείας κοντά στο 1 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας την αξία που έχει η Metlen.

Άλλωστε, η ΜΕΤΚΑ εμφανίζει ισχυρή επιχειρηματική δυναμική, με τον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου να διαμορφώνεται στα 534 εκατ. ευρώ, από 356 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Eurobank: Επενδύει στους ανθρώπους της

Σε μια περίοδο που η προσέλκυση και η διατήρηση ικανών στελεχών αποτελεί βασικό στοίχημα για τις τράπεζες, η Eurobank επιλέγει να ανεβάσει τον πήχη στις παροχές και στη στήριξη των εργαζομένων της.

Και οι τελευταίες κινήσεις της διοίκησης δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αλλά για μια ευρύτερη στρατηγική με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό.

Πρώτα ήρθε η καθιέρωση 25 ημερών ελάχιστης ετήσιας άδειας για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας. Ακολούθησε η ανακοίνωση του Φωκίωνα Καραβία για μισθολογικές αυξήσεις 5% και 10% στις εργαζόμενες που αποκτούν πρώτο και δεύτερο παιδί, αντίστοιχα.

Και τώρα τη σκυτάλη παίρνει η Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, η οποία, μέσω βίντεο στην εσωτερική πλατφόρμα ενημέρωσης της τράπεζας, εξηγεί στους Eurobankers ότι η στήριξη των νέων μητέρων δεν εξαντλείται στις οικονομικές παροχές. Περιλαμβάνει και εξατομικευμένη υποστήριξη για την επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε η μητρότητα να μη λειτουργεί ως εμπόδιο στην καριέρα τους.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στην ατζέντα της διοίκησης της Eurobank. Και, όπως φαίνεται, οι πρωτοβουλίες δεν περιορίζονται πλέον στα παραδοσιακά εργασιακά προνόμια.

Νέες θέσεις εργασίας

Το καλό να λέγεται. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία παρήχθησαν την τελευταία διετία, μετά την αλλαγή στην φυσιογνωμία που έκανε ο ίδιος στο βασικό εργαλείο στήριξης του ΥΠΑΝ προς τις επιχειρήσεις.

«Έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι πολύ σπουδαίο ότι στρέψαμε το ενδιαφέρον στη βιομηχανία και στις παραγωγικές επενδύσεις.

Αυτή τη στιγμή προχωρούν 1.000 επενδύσεις στη χώρο της βιομηχανίας που δημιουργούν 20.000 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι αξιολογήσεις γίνονται μέσα σε 90 ημέρες», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, αναλύοντας την βασική στόχευση του Αναπτυξιακού Νόμου που δεν είναι άλλος από την δημιουργία πολλών χιλιάδων νέων και καλοπληρωμένων θέσεις εργασίας, αλλά και τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.