Κρίσιμη εβδομάδα για το ΧΑ, οι 22 «μεσαίες»… παρουσιάζονται, οι «πλάτες» της ΔΕΗ, που στοχεύει ο Ψάλτης, μύλος στη Φρανκφούρτη, τι είδε στη Silicon Valley ο Χαρπαντίδης

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Έχουν ροκανιστεί ελαφρώς τα κέρδη του ελληνικού χρηματιστηρίου από την αρχή του έτους, περίπου στο 20%, αλλά η Αθήνα συγκαταλέγεται στις αγορές με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς.

Και μιας και πλέον είμαστε κατά μεγάλο ποσοστό στις ανεπτυγμένες αγορές, θα πρέπει να συνηθίσουμε πιο μικρές και πιο βέβαιες αποδόσεις.

Αυτό είναι το τίμημα, όπως σχολίασε στη στήλη έμπειρο στέλεχος της αγοράς, υπενθυμίζοντας ότι τις υπερβολικές αποδόσεις τις δίνουν οι αναπτυσσόμενες αγορές. Αλλά αυτές οι αποδόσεις ενέχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι ξένοι επενδυτές θα επιλέξουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους έως το τέλος του μήνα ή αν θα προχωρήσουν σε κατοχύρωση κερδών, καθώς πλησιάζει το κλείσιμο των βιβλίων για το 2026.

Οι δύο καταλύτες του Νοεμβρίου

Μέχρι τέλος του μήνα λοιπόν θα δούμε τη συμπεριφορά των ξένων, και αν ενδιαφερθούν για το Mid Cap Conference, που πραγματοποιείται αύριο, 10 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Alter Ego Media, η Alumil, η AVAX, η Ideal Holdings, η KRI KRI, η Lavipharm, η Profile Systems & Software, η Qualco Group και η Trade Estates, μαζί με εταιρείες ακινήτων, τεχνολογίας, βιομηχανίας και τουρισμού.

Στο ίδιο Conference θα βρεθούν επίσης οι Capital Maritime Finance, Safe Bulkers, BriQ Properties, EKTER, Interlife, Noval Property, Onyx Τουριστική, Orilina Properties, Performance Technologies, Premia Properties, Real Consulting, Πλαστικά Θράκης και Trastor.

Επίσης, μεθαύριο το βράδυ, 11 Νοεμβρίου, έχουμε την ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών MSCI.

Η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων θα γίνει στο κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου, με τις αλλαγές να ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου.

Το βλέμμα στον αμερικανικό πληθωρισμό

Εξίσου κρίσιμη για τη διεθνή επενδυτική διάθεση θα είναι η ανακοίνωση του αμερικανικού πληθωρισμού Οκτωβρίου την Τρίτη, στις 15:30 ώρα Ελλάδας, καθώς πρόκειται για την τελευταία μέτρηση πριν από την απόφαση της Fed στις 9 Δεκεμβρίου.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις τοποθετούν τη μηνιαία αύξηση του γενικού και του δομικού δείκτη στο 0,24% και 0,22% αντίστοιχα, έναντι 0,6% και 0,3% τον Σεπτέμβριο.

Μια μέτρηση χαμηλότερη του 0,2% θα μπορούσε να ενισχύσει το σενάριο μετάθεσης της επόμενης αύξησης επιτοκίων για το 2027, ενώ μια ένδειξη κοντά στο 0,3% θα αναζωπύρωνε τις προσδοκίες για κίνηση ήδη από τον Δεκέμβριο.

Έτσι, η πορεία της Αθήνας τις επόμενες εβδομάδες θα εξαρτηθεί τόσο από τις κινήσεις των ξένων χαρτοφυλακίων όσο και από το διεθνές περιβάλλον επιτοκίων.

Χωρίς επιδοτήσεις

Στο άλλο χρηματιστήριο, αυτό της ενέργειας, οι τιμές φέρνουν έντονα τις μνήμες της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης και οι λογαριασμοί ρεύματος ήδη να φτάνουν φουσκωμένοι, η κυβέρνηση, όπως πληροφορούμαι, δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε επιδότηση της κιλοβατώρας.

Θα περιμένει και αυτόν τον μήνα ελπίζοντας στην έγκριση για πρόσθετα μέτρα από την Κομισιόν.

Να σας πω, δε, ότι η μεγάλη ανησυχία στην αγορά είναι με τη διόγκωση ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος.

Η κυβέρνηση δεν προχωρά σε επιδοτήσεις και προσώρας επαφίεται στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο, όπως μαθαίνω, δέχεται σωρηδόν αιτήσεις για την απόκτησή του.

Βέβαια, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το μεγαλύτερο ζήτημα, αν σκάσει νέο κύμα απλήρωτων λογαριασμών, θα το αντιμετωπίσει η ΔΕΗ.

Και αυτό καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πελατών και μάλιστα με δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές που δεν μετακινούνται από τα κυμαινόμενα στα σταθερά τιμολόγια.

Όπως και να ‘χει, η ΔΕΗ έχει μεγάλα περιθώρια παρεμβάσεων για χαμηλότερες χρεώσεις αλλά και για να διασφαλίσει τις επιδόσεις της.

Προς άγραν εκατομμυριούχων

Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στην παρουσίαση του πολυετούς πλάνου της τράπεζας, μιλώντας για τους στόχους στον τομέα της διεθνούς διαχείρισης περιουσίας.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 80.000 εκατομμυριούχοι, ενώ η Alpha Bank διαθέτει περίπου 8.000 πελάτες Private Banking.

Το ενδιαφέρον είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι πολλοί από τους υπόλοιπους 72.000 είναι ήδη πελάτες της τράπεζας, αλλά διατηρούν τον πλούτο τους στο εξωτερικό.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ορισμένοι έχουν εκφράσει παράπονα για την ποιότητα εξυπηρέτησης, την τιμολόγηση και κυρίως την προσοχή που τους παρέχεται από ξένες τράπεζες, ενθαρρύνοντας την Alpha Bank να δραστηριοποιηθεί στον συγκεκριμένο τομέα.

Κάπως έτσι εξηγείται και η κίνηση στο Λουξεμβούργο για δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας wealth management.

Σίγουρα είναι διαφορετικό να αναζητείς νέους πελάτες και διαφορετικό να διεκδικείς χρήματα ανθρώπων που ήδη γνωρίζεις.

Δύσκολες ισορροπίες

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των «27» στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ορίσουν τη διάδοχο της Κριστίν Λαγκάρντ, που ανακοίνωσε την πρόωρη αποχώρησή της από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου ώστε να αποκλειστεί το απευκταίο: να εξελιχθεί δηλαδή η όλη διαδικασία ενώ στην ηγεσία της Γαλλίας θα βρίσκεται μια απρόβλεπτη πολιτική προσωπικότητα με κάπως ψυχρά αισθήματα έναντι της ΕΕ, όπως η Μαρίν Λεπέν.

Σήμερα, Δευτέρα, οι υπουργοί Οικονομικών θα οριστικοποιήσουν τους υποψηφίους, επικρατέστεροι των οποίων φέρονται ο Ολλανδός Κλάας Νοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος. Δεν είναι απλή η εκλογή προέδρου της ΕΚΤ. Ουδέποτε ήταν, διότι πρέπει να κρατούνται ευαίσθητες ισορροπίες.

Κατ’ αρχάς δεν είναι μόνο η Λαγκάρντ που αποχωρεί. Είναι και η γερμανίδα ευρωτραπεζίτισσα Ιζαμπέλ Σνάμπελ (φεύγει στις 3 Ιανουαρίου 2027 για να μεταπηδήσει στο ΔΝΤ) και ο ιρλανδός επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο.

Η εξισορρόπηση της πλάστιγγας που στη μία πλευρά συνωστίζονται τα «γεράκια» (με επικεφαλής τους Γερμανούς και τους άλλους «φειδωλούς» του Βορρά) και από την άλλη οι «περιστερές» (με επικεφαλής τους Γάλλους και άλλους Νοτιοευρωπαίους) δεν είναι προφανής.

Αρκεί ενδεικτικά να αναφέρει κανείς ότι αν επιλεγεί ο Ολλανδός Νοτ για την προεδρία, η επιρροή των «γερακιών» θα είναι καταλυτική, δεδομένου ότι και ο Κροάτης αντιπρόεδρος Μπόρις Βούισιτς θεωρείται άνθρωπος των Γερμανών. Αν διοριστεί ο Ισπανός Ντε Κος, πιθανόν τα «γεράκια» να απαιτήσουν δικό τους άνθρωπο για τη διαδοχή της Σνάμπελ αλλά και του Λέιν, που είναι «περιστερά». Μύλος ….

Από τη Silicon Valley με περισσότερα ερωτήματα για την AI

Με διαφορετική οπτική για την τεχνητή νοημοσύνη επέστρεψε από τη Silicon Valley ο Χρήστος Χαρπαντίδης, Group Chief Corporate Affairs Officer της Philip Morris International.

Η επίσκεψη, που οργανώθηκε από τον ΣΕΒ και την Accenture, έφερε την ελληνική επιχειρηματική αποστολή σε επαφή με ακαδημαϊκούς του Stanford, ερευνητές, επενδυτές, νεοφυείς επιχειρήσεις και κορυφαία εργαστήρια AI, μεταξύ των οποίων η Anthropic, η Google και η NVIDIA.

Ένα στοιχείο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η αλλαγή στο προφίλ των επισκεπτών της Silicon Valley. Παλαιότερα κυριαρχούσαν οι τεχνολογικοί διευθυντές, πλέον τη σκυτάλη έχουν πάρει οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτατα στελέχη.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο LinkedIn, αντιμετωπίζεται πλέον ως μια τεχνολογική τομή αντίστοιχη με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού.

Πίσω, ωστόσο, από τον ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της AI, ο Χαρπαντίδης μεταφέρει και έναν προβληματισμό για τα ζητήματα που αναδύονται, την προκατάληψη των μοντέλων, την ιδιοκτησία των δεδομένων και την τεχνολογική κυριαρχία.

Το συμπέρασμα της επίσκεψης είναι ότι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά όρια των τεχνολογικών τμημάτων και αφορά συνολικά τη διοίκηση των επιχειρήσεων, την πολιτεία και την κοινωνία.

Γι’ αυτό και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και κοινωνίας των πολιτών, αντί της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων.

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Οι μελέτες προτείνουν, δεν χτίζουν ορόφους

Πολύς θόρυβος γίνεται γύρω από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, τη μεταφορά συντελεστή και το υποτιθέμενο «έξτρα τσιμέντο» στους δήμους των Βορείων Προαστίων. Κάποιοι, μάλιστα, άρχισαν ήδη να μετρούν πρόσθετους ορόφους, όπως σχολιάζουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική: «άλλο η πρόταση ενός μελετητή και άλλο η απόφαση της Πολιτείας. Οι μελέτες του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αυξάνουν κανέναν συντελεστή με την ανάρτησή τους. Προτείνουν· δεν χτίζουν», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Τι είναι, λοιπόν, οι ΖΥΣ; Ένας ιδιοκτήτης διατηρητέου μπορεί να έχει δικαίωμα για επιπλέον τετραγωνικά, αλλά να μην μπορεί να τα αξιοποιήσει λόγω της προστασίας του κτιρίου. Μέσω της μεταφοράς συντελεστή, μπορεί να μεταφέρει αυτό το δικαίωμα σε άλλο ακίνητο του ίδιου δήμου, λαμβάνοντας οικονομικό αντάλλαγμα.

Ο ιδιοκτήτης του άλλου ακινήτου μπορεί να χτίσει τα πρόσθετα τετραγωνικά μόνο υπό συγκεκριμένους όρους και όρια, εφόσον η περιοχή χαρακτηριστεί Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή και εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για περιοχή που, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων, μπορεί να υποδεχθεί πρόσθετη δόμηση.

«Γι’ αυτό οι μελέτες του ΤΕΕ τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες, ώστε να ακουστούν οι κάτοικοι, οι δήμοι και οι περιφέρειες και να αξιολογηθεί τι αντέχει κάθε γειτονιά», σημειώνουν κύκλοι του ΥΠΕΝ.

Στη συνέχεια, όσες μελέτες εγκριθούν κατ’ αρχήν θα εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, το γνωμοδοτικό τεχνικό συμβούλιο του ΥΠΕΝ. Η τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ανήκει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Πολλή σκόνη, λοιπόν, για τόσα «αν». Άνθρακας το… «έξτρα τσιμέντο», σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, αν και βέβαια αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι και οι συγκεκριμένες μελέτες είναι κάτι σαν σχέδιο νόμου… Ή πιο σωστά σαν σχέδια Προεδρικού Διατάγματος…