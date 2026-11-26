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Την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο και τις μεταρρυθμίσεις της, υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, ο Υπουργός επισήμανε ότι η ΝΔ δεν ετεροπροσδιορίζεται από άλλα κόμματα. Αντιθέτως, όπως είπε, «θα παλέψει μέχρι τέλους για να πείσει τους πολίτες ότι μια μονοκομματική κυβέρνηση – η οποία τα τελευταία οκτώ χρόνια κατάφερε να ξεπεράσει πρωτοφανείς κρίσεις, να προστατεύσει και να στηρίξει τους πολίτες, αναγνωρίζοντας βεβαίως και τα λάθη της – μπορεί να συνεχίσει, ενδυναμώνοντας τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις της: Με περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων, στήριξη του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, μείωση της φορολογίας και των εισφορών.

Ερωτηθείς για τη στρατηγική της ΝΔ, ανέφερε: «Οι πολιτικές και τα κόμματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η στρατηγική αυτή, όπως είδαμε τα τελευταία οχτώ χρόνια, έδωσε αλλεπάλληλες νίκες στη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει αμφίπλευρη διεύρυνση. Γιατί, πράγματι, δημοσκοπικά έχουμε ένα 17%-19% στα δεξιά μας». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσέγγισης των ψηφοφόρων της ΝΔ που αισθάνθηκαν ότι η παράταξη απομακρύνθηκε από αυτούς, απογοητεύτηκαν ή αποξενώθηκαν.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απευθύνεται στους πολίτες με μέτρο και σεβασμό, χωρίς αλαζονεία, με πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και καθημερινές ανάγκες τους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να επιβραδυνθεί το κυβερνητικό έργο ενόψει των εκλογών, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Αν κάποιοι κατέβασαν τα μολύβια και τρέχουν προεκλογικά, κακώς. Εκλογές έχουμε όταν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποφασίσει τον Μάιο; Τον Ιούνιο; Θα δούμε. Μέχρι τότε έχει δουλειά. Ετσι θα έρθει ο κόσμος. Με δουλειά, όχι κάνοντας θόρυβο για δύο λεπτά δημοσιότητας ή ασκώντας μικροπολιτική».

Σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο Υπουργός υπενθύμισε τις διαδοχικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει την τελευταία διετία και είχαν ως αποτέλεσμα – εν μέσω πολέμων και ενεργειακής κρίσης – να συγκρατηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα, επισημαίνοντας ότι η νέα διάταξη που υποστήριξε στη Βουλή, προβλέπει «32 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυση στο καύσιμο, δηλαδή 16 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την ακτοπλοΐα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και με δυνατότητα επέκτασης, εφόσον απαιτηθει, λόγω των διεθνών συνθηκών».